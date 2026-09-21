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Зубило KRAFTOOL ALLIGATOR, 250 мм, SDS-plus, пикообразное (29324-00-250) купить с доставкой в Москве
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Зубило KRAFTOOL ALLIGATOR, 250 мм, SDS-plus, пикообразное (29324-00-250)

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Зубило KRAFTOOL ALLIGATOR, 250 мм, SDS-plus, пикообразное (29324-00-250) - фото 1
Зубило KRAFTOOL ALLIGATOR, 250 мм, SDS-plus, пикообразное (29324-00-250) - фото 2
Зубило KRAFTOOL ALLIGATOR, 250 мм, SDS-plus, пикообразное (29324-00-250) - фото 3
Зубило KRAFTOOL ALLIGATOR, 250 мм, SDS-plus, пикообразное (29324-00-250) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зубило
Длина, мм
250
Комплектация
Зубило, упаковка
  • Зубило KRAFTOOL ALLIGATOR, 250 мм, SDS-plus, пикообразное (29324-00-250) - фото 1
  • Зубило KRAFTOOL ALLIGATOR, 250 мм, SDS-plus, пикообразное (29324-00-250) - фото 2
  • Зубило KRAFTOOL ALLIGATOR, 250 мм, SDS-plus, пикообразное (29324-00-250) - фото 3
  • Зубило KRAFTOOL ALLIGATOR, 250 мм, SDS-plus, пикообразное (29324-00-250) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706697
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Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Зубило
Длина, мм
250
Комплектация
Зубило, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х3х3
Вес, г.
290

Описание товара Зубило KRAFTOOL ALLIGATOR, 250 мм, SDS-plus, пикообразное (29324-00-250)

Зубило пикообразное ALLIGATOR KRAFTOOL 29324-00-250_z01 используется совместно с перфораторами, имеющими систему крепления SDS-plus, при проведении долбежных и демонтажных работ по кирпичной кладке, бетону, природному и искусственному камню.



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Отзывы о товаре Зубило KRAFTOOL ALLIGATOR, 250 мм, SDS-plus, пикообразное (29324-00-250)




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Зубило
Длина, мм
250
Комплектация
Зубило, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Зубило пикообразное ALLIGATOR KRAFTOOL 29324-00-250_z01 используется совместно с перфораторами, имеющими систему крепления SDS-plus, при проведении долбежных и демонтажных работ по кирпичной кладке, бетону, природному и искусственному камню.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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