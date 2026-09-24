Бур KRAFTOOL Cerazit Carbide, 6 х 160 мм, SDS-plus (29320-160-06)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Бур
Комплектация
бур, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
390 руб.
В наличии
Код товара: 706696
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390 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бур
Страна производства
Германия
Дополнительно
диаметр 6 мм
Комплектация
бур, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
225x15x45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х5х1
Вес, г.
49
Описание товара Бур KRAFTOOL Cerazit Carbide, 6 х 160 мм, SDS-plus (29320-160-06)
Бур SDS-plus (6х160 мм) Kraftool 29320-160-06_z02 предназначен для легких и средних перфораторов с зажимом SDS-plus. Применяется для ударного сверления отверстий в бетоне, граните, кирпичной кладке, камне и твердых известняках.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Тип товара
Бур
Страна производства
Германия
Дополнительно
диаметр 6 мм
Комплектация
бур, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
225x15x45
Страна производитель
Китай
Бур SDS-plus (6х160 мм) Kraftool 29320-160-06_z02 предназначен для легких и средних перфораторов с зажимом SDS-plus. Применяется для ударного сверления отверстий в бетоне, граните, кирпичной кладке, камне и твердых известняках.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Бур KRAFTOOL Cerazit Carbide, 6 х 160 мм, SDS-plus (29320-160-06) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 390 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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