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Сверло по керамограниту KRAFTOOL Keramo, 4 х 80 мм, тв.сплав КС, (29175-080-4) купить с доставкой в Москве
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Сверло по керамограниту KRAFTOOL Keramo, 4 х 80 мм, тв.сплав КС, (29175-080-4)

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Сверло по керамограниту KRAFTOOL Keramo, 4 х 80 мм, тв.сплав КС, (29175-080-4) - фото 1
Сверло по керамограниту KRAFTOOL Keramo, 4 х 80 мм, тв.сплав КС, (29175-080-4) - фото 2
Сверло по керамограниту KRAFTOOL Keramo, 4 х 80 мм, тв.сплав КС, (29175-080-4) - фото 3
Сверло по керамограниту KRAFTOOL Keramo, 4 х 80 мм, тв.сплав КС, (29175-080-4) - фото 4
Сверло по керамограниту KRAFTOOL Keramo, 4 х 80 мм, тв.сплав КС, (29175-080-4) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сверло
Комплектация
Сверло, упаковка
  • Сверло по керамограниту KRAFTOOL Keramo, 4 х 80 мм, тв.сплав КС, (29175-080-4) - фото 1
  • Сверло по керамограниту KRAFTOOL Keramo, 4 х 80 мм, тв.сплав КС, (29175-080-4) - фото 2
  • Сверло по керамограниту KRAFTOOL Keramo, 4 х 80 мм, тв.сплав КС, (29175-080-4) - фото 3
  • Сверло по керамограниту KRAFTOOL Keramo, 4 х 80 мм, тв.сплав КС, (29175-080-4) - фото 4
  • Сверло по керамограниту KRAFTOOL Keramo, 4 х 80 мм, тв.сплав КС, (29175-080-4) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706685
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сверло по керамограниту KRAFTOOL Keramo, 4 х 80 мм, тв.сплав КС, (29175-080-4)
280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Сверло
Страна производства
Китай
Дополнительно
диаметр 4 мм, длина 80 мм
Комплектация
Сверло, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
180x55x10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х6х1
Вес, г.
14

Описание товара Сверло по керамограниту KRAFTOOL Keramo, 4 х 80 мм, тв.сплав КС, (29175-080-4)

Для сверления керамогранита, мрамора, гранита и прочих твердых пород камня, а также бетона, кирпича. Используется с дрелями и перфораторами со сверлильным патроном.



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Отзывы о товаре Сверло по керамограниту KRAFTOOL Keramo, 4 х 80 мм, тв.сплав КС, (29175-080-4)




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Сверло
Страна производства
Китай
Дополнительно
диаметр 4 мм, длина 80 мм
Комплектация
Сверло, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
180x55x10
Страна производитель
Китай
Описание
Для сверления керамогранита, мрамора, гранита и прочих твердых пород камня, а также бетона, кирпича. Используется с дрелями и перфораторами со сверлильным патроном.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сверло по керамограниту KRAFTOOL Keramo, 4 х 80 мм, тв.сплав КС, (29175-080-4) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 280 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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