Бур ЗУБР 4 x 110 мм, SDS-plus (29315-110-04)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бур
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 706675
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
18х5х1
Вес, г.
38
Описание товара Бур ЗУБР 4 x 110 мм, SDS-plus (29315-110-04)
При длительных трудоемких работах по сверлению бетона рекомендуется применять буры по бетону. Это надежный и проверенный инструмент в быту и строительстве, рассчитанный на использование на средних и тяжелых перфораторах ударного действия с зажимом SDS-plus.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 120 руб.30 руб. в СплитКруг отрезной по металлу DENZEL 73795, 300 х 3,2 х 32 мм, A30TBF
-
В наличииЦена 120 руб.30 руб. в СплитШлифлист на бумажной основе СИБРТЕХ 756147, P 240, 230 х 280 мм,...
-
В наличииЦена 120 руб.30 руб. в СплитШлифлист на бумажной основе СИБРТЕХ 756167, P 320, 230 х 280 мм,...
-
В наличииЦена 120 руб.30 руб. в СплитШлифлист на бумажной основе СИБРТЕХ 756247, P 1000, 230 х 280 мм...
-
В наличииЦена 120 руб.30 руб. в СплитПолотна для электролобзика по металлу Matrix 78147, 3 шт., 50 х ...
-
В наличииЦена 120 руб.30 руб. в СплитНабор полотен для электролобзика по дереву СИБРТЕХ 78245, 5шт.
-
В наличииЦена 120 руб.30 руб. в СплитДиск алмазный отрезной сегментный SPARTA 731055, 115 ? 22, 2 мм,...
-
В наличииЦена 120 руб.30 руб. в СплитБур по бетону MATRIX 710038, 8 ? 260 мм, SDS PLUS
-
В наличииЦена 130 руб.33 руб. в СплитДиск алмазный отрезной Turbo SPARTA 731195, 125 ? 22, 2 мм, суха...
-
В наличииЦена 130 руб.33 руб. в СплитДиск алмазный отрезной сегментный СИБРТЕХ 731007, 115 х 22,2 мм,...
-
В наличииЦена 130 руб.33 руб. в СплитЩетка для дрели MATRIX 74468, 65 мм, "чашка" со шпилькой, кручен...
-
В наличииЦена 140 руб.35 руб. в СплитБур по бетону MATRIX 70640, 10 ? 160 мм, SDS PLUS c крестовой пл...
При длительных трудоемких работах по сверлению бетона рекомендуется применять буры по бетону. Это надежный и проверенный инструмент в быту и строительстве, рассчитанный на использование на средних и тяжелых перфораторах ударного действия с зажимом SDS-plus.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Бур ЗУБР 4 x 110 мм, SDS-plus (29315-110-04) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Бур ЗУБР 4 x 110 мм, SDS-plus (29315-110-04)