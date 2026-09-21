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Бур СИБИН 8 х 160 мм, SDS-plus (29312-160-08) купить с доставкой в Москве
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Бур СИБИН 8 х 160 мм, SDS-plus (29312-160-08)

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Бур СИБИН 8 х 160 мм, SDS-plus (29312-160-08) - фото 1
Бур СИБИН 8 х 160 мм, SDS-plus (29312-160-08) - фото 2
Бур СИБИН 8 х 160 мм, SDS-plus (29312-160-08) - фото 3
Бур СИБИН 8 х 160 мм, SDS-plus (29312-160-08) - фото 4
Бур СИБИН 8 х 160 мм, SDS-plus (29312-160-08) - фото 5
Бур СИБИН 8 х 160 мм, SDS-plus (29312-160-08) - фото 6
Бур СИБИН 8 х 160 мм, SDS-plus (29312-160-08) - фото 7
Бур СИБИН 8 х 160 мм, SDS-plus (29312-160-08) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бур
  • Бур СИБИН 8 х 160 мм, SDS-plus (29312-160-08) - фото 1
  • Бур СИБИН 8 х 160 мм, SDS-plus (29312-160-08) - фото 2
  • Бур СИБИН 8 х 160 мм, SDS-plus (29312-160-08) - фото 3
  • Бур СИБИН 8 х 160 мм, SDS-plus (29312-160-08) - фото 4
  • Бур СИБИН 8 х 160 мм, SDS-plus (29312-160-08) - фото 5
  • Бур СИБИН 8 х 160 мм, SDS-plus (29312-160-08) - фото 6
  • Бур СИБИН 8 х 160 мм, SDS-plus (29312-160-08) - фото 7
  • Бур СИБИН 8 х 160 мм, SDS-plus (29312-160-08) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
60 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706671
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Характеристики

Бренд
СИБИН
Тип товара
Бур
Размеры в упаковке, см
21х5х1
Вес, г.
58

Описание товара Бур СИБИН 8 х 160 мм, SDS-plus (29312-160-08)

При длительных трудоемких работах по сверлению бетона рекомендуется применять буры по бетону. Это надежный и проверенный инструмент в быту и строительстве, рассчитанный на использование на средних и тяжелых перфораторах ударного действия с зажимом SDS-plus.



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Отзывы о товаре Бур СИБИН 8 х 160 мм, SDS-plus (29312-160-08)




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Характеристики
Бренд
СИБИН
Тип товара
Бур
Описание
При длительных трудоемких работах по сверлению бетона рекомендуется применять буры по бетону. Это надежный и проверенный инструмент в быту и строительстве, рассчитанный на использование на средних и тяжелых перфораторах ударного действия с зажимом SDS-plus.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Отзывы


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