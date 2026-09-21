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Сверло по дереву STAYER Flat, 18 x 152 мм, перовое, (2950-18) купить с доставкой в Москве
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Сверло по дереву STAYER Flat, 18 x 152 мм, перовое, (2950-18)

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Сверло по дереву STAYER Flat, 18 x 152 мм, перовое, (2950-18) - фото 1
Сверло по дереву STAYER Flat, 18 x 152 мм, перовое, (2950-18) - фото 2
Сверло по дереву STAYER Flat, 18 x 152 мм, перовое, (2950-18) - фото 3
Сверло по дереву STAYER Flat, 18 x 152 мм, перовое, (2950-18) - фото 4
Сверло по дереву STAYER Flat, 18 x 152 мм, перовое, (2950-18) - фото 5
Сверло по дереву STAYER Flat, 18 x 152 мм, перовое, (2950-18) - фото 6
Сверло по дереву STAYER Flat, 18 x 152 мм, перовое, (2950-18) - фото 7
Сверло по дереву STAYER Flat, 18 x 152 мм, перовое, (2950-18) - фото 8
Сверло по дереву STAYER Flat, 18 x 152 мм, перовое, (2950-18) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сверло
  • Сверло по дереву STAYER Flat, 18 x 152 мм, перовое, (2950-18) - фото 1
  • Сверло по дереву STAYER Flat, 18 x 152 мм, перовое, (2950-18) - фото 2
  • Сверло по дереву STAYER Flat, 18 x 152 мм, перовое, (2950-18) - фото 3
  • Сверло по дереву STAYER Flat, 18 x 152 мм, перовое, (2950-18) - фото 4
  • Сверло по дереву STAYER Flat, 18 x 152 мм, перовое, (2950-18) - фото 5
  • Сверло по дереву STAYER Flat, 18 x 152 мм, перовое, (2950-18) - фото 6
  • Сверло по дереву STAYER Flat, 18 x 152 мм, перовое, (2950-18) - фото 7
  • Сверло по дереву STAYER Flat, 18 x 152 мм, перовое, (2950-18) - фото 8
  • Сверло по дереву STAYER Flat, 18 x 152 мм, перовое, (2950-18) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706662
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Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Сверло
Размеры в упаковке, см
21х6х1
Вес, г.
47

Описание товара Сверло по дереву STAYER Flat, 18 x 152 мм, перовое, (2950-18)

Отлично подходит для сверления отверстий большого диаметра в различных древесных материалах. Для сверления глухих и сквозных отверстий в древесине, фанере, ДСП, клееных щитах, пластмассе, гипсокартоне при помощи всех видов дрелей, станков



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Отзывы о товаре Сверло по дереву STAYER Flat, 18 x 152 мм, перовое, (2950-18)




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Сверло
Описание
Отлично подходит для сверления отверстий большого диаметра в различных древесных материалах. Для сверления глухих и сквозных отверстий в древесине, фанере, ДСП, клееных щитах, пластмассе, гипсокартоне при помощи всех видов дрелей, станков


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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