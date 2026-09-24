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Сверло по металлу KRAFTOOL COBALT-8, 7.0 х 109 мм, сталь М42, HSS-Co(8%), (29656-7) купить с доставкой в Москве
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Сверло по металлу KRAFTOOL COBALT-8, 7.0 х 109 мм, сталь М42, HSS-Co(8%), (29656-7)

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Сверло по металлу KRAFTOOL COBALT-8, 7.0 х 109 мм, сталь М42, HSS-Co(8%), (29656-7) - фото 1
Сверло по металлу KRAFTOOL COBALT-8, 7.0 х 109 мм, сталь М42, HSS-Co(8%), (29656-7) - фото 2
Сверло по металлу KRAFTOOL COBALT-8, 7.0 х 109 мм, сталь М42, HSS-Co(8%), (29656-7) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сверло
Комплектация
Сверло, упаковка
  • Сверло по металлу KRAFTOOL COBALT-8, 7.0 х 109 мм, сталь М42, HSS-Co(8%), (29656-7) - фото 1
  • Сверло по металлу KRAFTOOL COBALT-8, 7.0 х 109 мм, сталь М42, HSS-Co(8%), (29656-7) - фото 2
  • Сверло по металлу KRAFTOOL COBALT-8, 7.0 х 109 мм, сталь М42, HSS-Co(8%), (29656-7) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706647
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сверло по металлу KRAFTOOL COBALT-8, 7.0 х 109 мм, сталь М42, HSS-Co(8%), (29656-7)
460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Сверло
Страна производства
Китай
Дополнительно
диаметр 7 мм, длина 109 мм
Комплектация
Сверло, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
154x10x39
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х4х1
Вес, г.
32

Описание товара Сверло по металлу KRAFTOOL COBALT-8, 7.0 х 109 мм, сталь М42, HSS-Co(8%), (29656-7)

Сверла по металлу Кraftool сочетают в себе инновационную технологию и бескомпромиссное качество, обеспечивающие длительный рабочий ресурс и высокую точность получаемых отверстий в металлических конструкциях и заготовках.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Сверло по металлу KRAFTOOL COBALT-8, 7.0 х 109 мм, сталь М42, HSS-Co(8%), (29656-7)




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Сверло
Страна производства
Китай
Дополнительно
диаметр 7 мм, длина 109 мм
Комплектация
Сверло, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
154x10x39
Страна производитель
Китай
Описание
Сверла по металлу Кraftool сочетают в себе инновационную технологию и бескомпромиссное качество, обеспечивающие длительный рабочий ресурс и высокую точность получаемых отверстий в металлических конструкциях и заготовках.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сверло по металлу KRAFTOOL COBALT-8, 7.0 х 109 мм, сталь М42, HSS-Co(8%), (29656-7) - данный товар вы можете купить по цене 460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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