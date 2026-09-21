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Сверло по металлу KRAFTOOL COBALT-8, 3.0 х 61 мм, сталь М42, HSS-Co(8%), (29656-3) купить с доставкой в Москве
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Сверло по металлу KRAFTOOL COBALT-8, 3.0 х 61 мм, сталь М42, HSS-Co(8%), (29656-3)

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Сверло по металлу KRAFTOOL COBALT-8, 3.0 х 61 мм, сталь М42, HSS-Co(8%), (29656-3) - фото 1
Сверло по металлу KRAFTOOL COBALT-8, 3.0 х 61 мм, сталь М42, HSS-Co(8%), (29656-3) - фото 2
Сверло по металлу KRAFTOOL COBALT-8, 3.0 х 61 мм, сталь М42, HSS-Co(8%), (29656-3) - фото 3
Сверло по металлу KRAFTOOL COBALT-8, 3.0 х 61 мм, сталь М42, HSS-Co(8%), (29656-3) - фото 4
Сверло по металлу KRAFTOOL COBALT-8, 3.0 х 61 мм, сталь М42, HSS-Co(8%), (29656-3) - фото 5
Сверло по металлу KRAFTOOL COBALT-8, 3.0 х 61 мм, сталь М42, HSS-Co(8%), (29656-3) - фото 6
Сверло по металлу KRAFTOOL COBALT-8, 3.0 х 61 мм, сталь М42, HSS-Co(8%), (29656-3) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сверло
  • Сверло по металлу KRAFTOOL COBALT-8, 3.0 х 61 мм, сталь М42, HSS-Co(8%), (29656-3) - фото 1
  • Сверло по металлу KRAFTOOL COBALT-8, 3.0 х 61 мм, сталь М42, HSS-Co(8%), (29656-3) - фото 2
  • Сверло по металлу KRAFTOOL COBALT-8, 3.0 х 61 мм, сталь М42, HSS-Co(8%), (29656-3) - фото 3
  • Сверло по металлу KRAFTOOL COBALT-8, 3.0 х 61 мм, сталь М42, HSS-Co(8%), (29656-3) - фото 4
  • Сверло по металлу KRAFTOOL COBALT-8, 3.0 х 61 мм, сталь М42, HSS-Co(8%), (29656-3) - фото 5
  • Сверло по металлу KRAFTOOL COBALT-8, 3.0 х 61 мм, сталь М42, HSS-Co(8%), (29656-3) - фото 6
  • Сверло по металлу KRAFTOOL COBALT-8, 3.0 х 61 мм, сталь М42, HSS-Co(8%), (29656-3) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
90 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706643
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Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Сверло
Размеры в упаковке, см
11х3х1
Вес, г.
5

Описание товара Сверло по металлу KRAFTOOL COBALT-8, 3.0 х 61 мм, сталь М42, HSS-Co(8%), (29656-3)

Сверла по металлу Кraftool сочетают в себе инновационную технологию и бескомпромиссное качество, обеспечивающие длительный рабочий ресурс и высокую точность получаемых отверстий в металлических конструкциях и заготовках.



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Отзывы о товаре Сверло по металлу KRAFTOOL COBALT-8, 3.0 х 61 мм, сталь М42, HSS-Co(8%), (29656-3)




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Сверло
Описание
Сверла по металлу Кraftool сочетают в себе инновационную технологию и бескомпромиссное качество, обеспечивающие длительный рабочий ресурс и высокую точность получаемых отверстий в металлических конструкциях и заготовках.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Сверло по металлу KRAFTOOL COBALT-8, 3.0 х 61 мм, сталь М42, HSS-Co(8%), (29656-3) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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