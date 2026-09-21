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Сверло по металлу ЗУБР Кобальт, 4.0 х 75 мм, сталь Р6М5К5, класс А, Профессионал (29626-4) купить с доставкой в Москве
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Сверло по металлу ЗУБР Кобальт, 4.0 х 75 мм, сталь Р6М5К5, класс А, Профессионал (29626-4)

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Сверло по металлу ЗУБР Кобальт, 4.0 х 75 мм, сталь Р6М5К5, класс А, Профессионал (29626-4) - фото 1
Сверло по металлу ЗУБР Кобальт, 4.0 х 75 мм, сталь Р6М5К5, класс А, Профессионал (29626-4) - фото 2
Сверло по металлу ЗУБР Кобальт, 4.0 х 75 мм, сталь Р6М5К5, класс А, Профессионал (29626-4) - фото 3
Сверло по металлу ЗУБР Кобальт, 4.0 х 75 мм, сталь Р6М5К5, класс А, Профессионал (29626-4) - фото 4
Сверло по металлу ЗУБР Кобальт, 4.0 х 75 мм, сталь Р6М5К5, класс А, Профессионал (29626-4) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сверло
  • Сверло по металлу ЗУБР Кобальт, 4.0 х 75 мм, сталь Р6М5К5, класс А, Профессионал (29626-4) - фото 1
  • Сверло по металлу ЗУБР Кобальт, 4.0 х 75 мм, сталь Р6М5К5, класс А, Профессионал (29626-4) - фото 2
  • Сверло по металлу ЗУБР Кобальт, 4.0 х 75 мм, сталь Р6М5К5, класс А, Профессионал (29626-4) - фото 3
  • Сверло по металлу ЗУБР Кобальт, 4.0 х 75 мм, сталь Р6М5К5, класс А, Профессионал (29626-4) - фото 4
  • Сверло по металлу ЗУБР Кобальт, 4.0 х 75 мм, сталь Р6М5К5, класс А, Профессионал (29626-4) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706636
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Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Сверло
Размеры в упаковке, см
13х4х1
Вес, г.
9

Описание товара Сверло по металлу ЗУБР Кобальт, 4.0 х 75 мм, сталь Р6М5К5, класс А, Профессионал (29626-4)

Сверла ЗУБР по металлу обладают повышенной производительностью, имеют оптимальные углы заточки и выполнены из высококачественных быстрорежущих сталей по специальной технологии, разработанной специалистами компании. Предназначено для обработки легированных и углеродистых сталей с пределом прочности до 1000Н/мм2, нержавеющих и жаростойких сталей, цветных металлов, серого чугуна и пластмассы.



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Отзывы о товаре Сверло по металлу ЗУБР Кобальт, 4.0 х 75 мм, сталь Р6М5К5, класс А, Профессионал (29626-4)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Сверло
Описание
Сверла ЗУБР по металлу обладают повышенной производительностью, имеют оптимальные углы заточки и выполнены из высококачественных быстрорежущих сталей по специальной технологии, разработанной специалистами компании. Предназначено для обработки легированных и углеродистых сталей с пределом прочности до 1000Н/мм2, нержавеющих и жаростойких сталей, цветных металлов, серого чугуна и пластмассы.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Отзывы


Сверло по металлу ЗУБР Кобальт, 4.0 х 75 мм, сталь Р6М5К5, класс А, Профессионал (29626-4) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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