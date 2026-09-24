Top.Mail.Ru
Сверло ступенчатое STAYER 4-20 мм, 9 ступеней, сталь HSS (29660-4-20-9) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сверло ступенчатое STAYER 4-20 мм, 9 ступеней, сталь HSS (29660-4-20-9)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сверло ступенчатое STAYER 4-20 мм, 9 ступеней, сталь HSS (29660-4-20-9) - фото 1
Сверло ступенчатое STAYER 4-20 мм, 9 ступеней, сталь HSS (29660-4-20-9) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сверло
Материал назначения
Металл
Длина, мм
75
Комплектация
Сверло, упаковка
  • Сверло ступенчатое STAYER 4-20 мм, 9 ступеней, сталь HSS (29660-4-20-9) - фото 1
  • Сверло ступенчатое STAYER 4-20 мм, 9 ступеней, сталь HSS (29660-4-20-9) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
770 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706620
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Сверло ступенчатое STAYER 4-20 мм, 9 ступеней, сталь HSS (29660-4-20-9)
770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Сверло
Материал назначения
Металл
Длина, мм
75
Комплектация
Сверло, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х5х2
Вес, г.
61

Описание товара Сверло ступенчатое STAYER 4-20 мм, 9 ступеней, сталь HSS (29660-4-20-9)

Сверло ступенчатое STAYER 29660-4-20-9 предназначено для получения отверстий различного диаметра без перестановки режущего инструмента. Сверло изготовлено из быстрорежущей стали. Имеет трехгранный хвостовик. Характеристики: Количество ступеней: 9 шт.; Диаметры: 4-6-8-10-12-14-16-18-20 мм; Высота ступени: 5.5 мм. Внимание! Фото может отличаться от действительного изображения. Все параметры указаны в технических характеристиках.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Сверло ступенчатое STAYER 4-20 мм, 9 ступеней, сталь HSS (29660-4-20-9)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Сверло
Материал назначения
Металл
Длина, мм
75
Комплектация
Сверло, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Сверло ступенчатое STAYER 29660-4-20-9 предназначено для получения отверстий различного диаметра без перестановки режущего инструмента. Сверло изготовлено из быстрорежущей стали. Имеет трехгранный хвостовик. Характеристики: Количество ступеней: 9 шт.; Диаметры: 4-6-8-10-12-14-16-18-20 мм; Высота ступени: 5.5 мм. Внимание! Фото может отличаться от действительного изображения. Все параметры указаны в технических характеристиках.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сверло ступенчатое STAYER 4-20 мм, 9 ступеней, сталь HSS (29660-4-20-9) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 770 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...