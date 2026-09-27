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Мойщик окон Karcher WV 4-4 Plus шир.скреб.:280мм пит.:от аккум. белый купить с доставкой в Москве
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Мойщик окон Karcher WV 4-4 Plus шир.скреб.:280мм пит.:от аккум. белый

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Мойщик окон Karcher WV 4-4 Plus шир.скреб.:280мм пит.:от аккум. белый - фото 1
Мойщик окон Karcher WV 4-4 Plus шир.скреб.:280мм пит.:от аккум. белый - фото 2
Мойщик окон Karcher WV 4-4 Plus шир.скреб.:280мм пит.:от аккум. белый - фото 3
Мойщик окон Karcher WV 4-4 Plus шир.скреб.:280мм пит.:от аккум. белый - фото 4
Мойщик окон Karcher WV 4-4 Plus шир.скреб.:280мм пит.:от аккум. белый - фото 5
Мойщик окон Karcher WV 4-4 Plus шир.скреб.:280мм пит.:от аккум. белый - фото 6
Мойщик окон Karcher WV 4-4 Plus шир.скреб.:280мм пит.:от аккум. белый - фото 7
Мойщик окон Karcher WV 4-4 Plus шир.скреб.:280мм пит.:от аккум. белый - фото 8
Мойщик окон Karcher WV 4-4 Plus шир.скреб.:280мм пит.:от аккум. белый - фото 9
Мойщик окон Karcher WV 4-4 Plus шир.скреб.:280мм пит.:от аккум. белый - фото 10
Мойщик окон Karcher WV 4-4 Plus шир.скреб.:280мм пит.:от аккум. белый - фото 11
Мойщик окон Karcher WV 4-4 Plus шир.скреб.:280мм пит.:от аккум. белый - фото 12
Мойщик окон Karcher WV 4-4 Plus шир.скреб.:280мм пит.:от аккум. белый - фото 13
Мойщик окон Karcher WV 4-4 Plus шир.скреб.:280мм пит.:от аккум. белый - фото 14
Мойщик окон Karcher WV 4-4 Plus шир.скреб.:280мм пит.:от аккум. белый - фото 15
Мойщик окон Karcher WV 4-4 Plus шир.скреб.:280мм пит.:от аккум. белый - фото 16
Мойщик окон Karcher WV 4-4 Plus шир.скреб.:280мм пит.:от аккум. белый - фото 17
Мойщик окон Karcher WV 4-4 Plus шир.скреб.:280мм пит.:от аккум. белый - фото 18
Мойщик окон Karcher WV 4-4 Plus шир.скреб.:280мм пит.:от аккум. белый - фото 19
Мойщик окон Karcher WV 4-4 Plus шир.скреб.:280мм пит.:от аккум. белый - фото 20
Мойщик окон Karcher WV 4-4 Plus шир.скреб.:280мм пит.:от аккум. белый - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стеклоочиститель
Тип уборки
влажная
Назначение
окна, зеркала, кафель
Минимальные размеры очищаемой поверхности
28
  • Мойщик окон Karcher WV 4-4 Plus шир.скреб.:280мм пит.:от аккум. белый - фото 1
  • Мойщик окон Karcher WV 4-4 Plus шир.скреб.:280мм пит.:от аккум. белый - фото 2
  • Мойщик окон Karcher WV 4-4 Plus шир.скреб.:280мм пит.:от аккум. белый - фото 3
  • Мойщик окон Karcher WV 4-4 Plus шир.скреб.:280мм пит.:от аккум. белый - фото 4
  • Мойщик окон Karcher WV 4-4 Plus шир.скреб.:280мм пит.:от аккум. белый - фото 5
  • Мойщик окон Karcher WV 4-4 Plus шир.скреб.:280мм пит.:от аккум. белый - фото 6
  • Мойщик окон Karcher WV 4-4 Plus шир.скреб.:280мм пит.:от аккум. белый - фото 7
  • Мойщик окон Karcher WV 4-4 Plus шир.скреб.:280мм пит.:от аккум. белый - фото 8
  • Мойщик окон Karcher WV 4-4 Plus шир.скреб.:280мм пит.:от аккум. белый - фото 9
  • Мойщик окон Karcher WV 4-4 Plus шир.скреб.:280мм пит.:от аккум. белый - фото 10
  • Мойщик окон Karcher WV 4-4 Plus шир.скреб.:280мм пит.:от аккум. белый - фото 11
  • Мойщик окон Karcher WV 4-4 Plus шир.скреб.:280мм пит.:от аккум. белый - фото 12
  • Мойщик окон Karcher WV 4-4 Plus шир.скреб.:280мм пит.:от аккум. белый - фото 13
  • Мойщик окон Karcher WV 4-4 Plus шир.скреб.:280мм пит.:от аккум. белый - фото 14
  • Мойщик окон Karcher WV 4-4 Plus шир.скреб.:280мм пит.:от аккум. белый - фото 15
  • Мойщик окон Karcher WV 4-4 Plus шир.скреб.:280мм пит.:от аккум. белый - фото 16
  • Мойщик окон Karcher WV 4-4 Plus шир.скреб.:280мм пит.:от аккум. белый - фото 17
  • Мойщик окон Karcher WV 4-4 Plus шир.скреб.:280мм пит.:от аккум. белый - фото 18
  • Мойщик окон Karcher WV 4-4 Plus шир.скреб.:280мм пит.:от аккум. белый - фото 19
  • Мойщик окон Karcher WV 4-4 Plus шир.скреб.:280мм пит.:от аккум. белый - фото 20
  • Мойщик окон Karcher WV 4-4 Plus шир.скреб.:280мм пит.:от аккум. белый - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706568
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Характеристики

Бренд
Karcher
Тип товара
Стеклоочиститель
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
18.5x12x31 см
Тип уборки
влажная
Назначение
окна, зеркала, кафель
Комплектация
очиститель, концентрат для мытья окон, пульверизатор Extra с микроволоконной насадкой, документация, упаковка
Минимальные размеры очищаемой поверхности
28
Очистка безрамного остекления
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Время работы от аккумулятора
40 мин.
Сигнал при разряде аккумулятора
Да
Габариты
28.2х13.3х31.3 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х19х13
Вес, кг.
1.2

Описание товара Мойщик окон Karcher WV 4-4 Plus шир.скреб.:280мм пит.:от аккум. белый

Особенностями стеклоочистителя WV 4-4 Plus являются использование сменных аккумуляторов, обеспечивающих продолжительную непрерывную работу, наличие светодиодного индикатора состояния аккумулятора и инновационная силиконовая стяжка, с помощью которой можно очищать оконные стекла до самого нижнего края. Продуманная комбинация пульверизатора для нанесения чистящего средства, микроволоконной насадки для его распределения по стеклу и самого стеклоочистителя, оснащенного электрическим всасывающим устройством, обеспечивает сияющую чистоту стекол – на них не остается никаких полос или разводов. С помощью этого аппарата можно легко очищать и любые другие гладкие поверхности. При этом эргономичная конструкция аккумуляторного стеклоочистителя WV 4-4 Plus обеспечивает максимальную гигиеничность: опорожнение и очистка бачка для грязной воды производятся без непосредственного контакта с ней. Не входящий в комплект поставки сменный аккумулятор K?rcher Battery Power 4 В совместим со всеми аппаратами K?rcher на этой аккумуляторной платформе.

Отзывы о товаре Мойщик окон Karcher WV 4-4 Plus шир.скреб.:280мм пит.:от аккум. белый




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Характеристики
Бренд
Karcher
Тип товара
Стеклоочиститель
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
18.5x12x31 см
Тип уборки
влажная
Назначение
окна, зеркала, кафель
Комплектация
очиститель, концентрат для мытья окон, пульверизатор Extra с микроволоконной насадкой, документация, упаковка
Минимальные размеры очищаемой поверхности
28
Очистка безрамного остекления
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Время работы от аккумулятора
40 мин.
Сигнал при разряде аккумулятора
Да
Габариты
28.2х13.3х31.3 см
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Особенностями стеклоочистителя WV 4-4 Plus являются использование сменных аккумуляторов, обеспечивающих продолжительную непрерывную работу, наличие светодиодного индикатора состояния аккумулятора и инновационная силиконовая стяжка, с помощью которой можно очищать оконные стекла до самого нижнего края. Продуманная комбинация пульверизатора для нанесения чистящего средства, микроволоконной насадки для его распределения по стеклу и самого стеклоочистителя, оснащенного электрическим всасывающим устройством, обеспечивает сияющую чистоту стекол – на них не остается никаких полос или разводов. С помощью этого аппарата можно легко очищать и любые другие гладкие поверхности. При этом эргономичная конструкция аккумуляторного стеклоочистителя WV 4-4 Plus обеспечивает максимальную гигиеничность: опорожнение и очистка бачка для грязной воды производятся без непосредственного контакта с ней. Не входящий в комплект поставки сменный аккумулятор K?rcher Battery Power 4 В совместим со всеми аппаратами K?rcher на этой аккумуляторной платформе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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