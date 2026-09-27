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Характеристики
Тип товара
Стеклоочиститель
Тип уборки
влажная
Назначение
окна, зеркала, кафель
Минимальные размеры очищаемой поверхности
28
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 706568
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очиститель, концентрат для мытья окон, пульверизатор Extra с микроволоконной насадкой, документация, упаковка
Минимальные размеры очищаемой поверхности
28
Очистка безрамного остекления
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Время работы от аккумулятора
40 мин.
Сигнал при разряде аккумулятора
Да
Габариты
28.2х13.3х31.3 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х19х13
Вес, кг.
1.2
Описание товара Мойщик окон Karcher WV 4-4 Plus шир.скреб.:280мм пит.:от аккум. белый
Особенностями стеклоочистителя WV 4-4 Plus являются использование сменных аккумуляторов, обеспечивающих продолжительную непрерывную работу, наличие светодиодного индикатора состояния аккумулятора и инновационная силиконовая стяжка, с помощью которой можно очищать оконные стекла до самого нижнего края. Продуманная комбинация пульверизатора для нанесения чистящего средства, микроволоконной насадки для его распределения по стеклу и самого стеклоочистителя, оснащенного электрическим всасывающим устройством, обеспечивает сияющую чистоту стекол – на них не остается никаких полос или разводов. С помощью этого аппарата можно легко очищать и любые другие гладкие поверхности. При этом эргономичная конструкция аккумуляторного стеклоочистителя WV 4-4 Plus обеспечивает максимальную гигиеничность: опорожнение и очистка бачка для грязной воды производятся без непосредственного контакта с ней. Не входящий в комплект поставки сменный аккумулятор K?rcher Battery Power 4 В совместим со всеми аппаратами K?rcher на этой аккумуляторной платформе.
очиститель, концентрат для мытья окон, пульверизатор Extra с микроволоконной насадкой, документация, упаковка
Минимальные размеры очищаемой поверхности
28
Очистка безрамного остекления
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Время работы от аккумулятора
40 мин.
Сигнал при разряде аккумулятора
Да
Габариты
28.2х13.3х31.3 см
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Страна производитель
Китай
Описание
Особенностями стеклоочистителя WV 4-4 Plus являются использование сменных аккумуляторов, обеспечивающих продолжительную непрерывную работу, наличие светодиодного индикатора состояния аккумулятора и инновационная силиконовая стяжка, с помощью которой можно очищать оконные стекла до самого нижнего края. Продуманная комбинация пульверизатора для нанесения чистящего средства, микроволоконной насадки для его распределения по стеклу и самого стеклоочистителя, оснащенного электрическим всасывающим устройством, обеспечивает сияющую чистоту стекол – на них не остается никаких полос или разводов. С помощью этого аппарата можно легко очищать и любые другие гладкие поверхности. При этом эргономичная конструкция аккумуляторного стеклоочистителя WV 4-4 Plus обеспечивает максимальную гигиеничность: опорожнение и очистка бачка для грязной воды производятся без непосредственного контакта с ней. Не входящий в комплект поставки сменный аккумулятор K?rcher Battery Power 4 В совместим со всеми аппаратами K?rcher на этой аккумуляторной платформе.
Мойщик окон Karcher WV 4-4 Plus шир.скреб.:280мм пит.:от аккум. белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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