Описание товара Оперативная память Kingston 64Gb DDR5 (2x32Gb) UDIMM FURY Renegade Silver

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти предназначен для создателей контента, профессионалов и геймеров, которым нужна высокая производительность в требовательных приложениях и играх. Объём в 64 ГБ закрывает потребности в рендеринге видео и 3D-моделей, работе с огромными базами данных, виртуализации и многозадачности с десятками тяжёлых программ. Частота 6400 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что делает этот комплект отличным выбором для современных игровых сборок высокого класса и рабочих станций на платформах Intel и AMD, где важна скорость отклика системы.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5 – новейшее поколение, предлагающее значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с DDR4. Модули выполнены в форм-факторе UDIMM, что означает небуферизованную память для стандартных настольных компьютеров. Важно помнить, что DDR5 физически и электрически несовместима со слотами для DDR4, поэтому для её установки требуется материнская плата с соответствующими разъёмами.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 32 ГБ каждый, что в сумме даёт 64 ГБ – более чем достаточно для любых современных задач, включая моделирование, монтаж видео в 4K и 8K разрешениях, а также для одновременной работы с несколькими виртуальными машинами. Рабочая частота 6400 МГц (PC5-51200) обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью, что напрямую влияет на минимальный FPS в играх, скорость рендеринга и общую отзывчивость системы в условиях высокой нагрузки.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги данной памяти указаны как CL32, что в сочетании с высокой частотой 6400 МГц говорит о хорошем балансе между скоростью и латентностью. Комплект поддерживает технологию Intel XMP 3.0, а также AMD EXPO, что позволяет одним кликом в BIOS/UEFI загрузить готовый профиль и выйти на заявленные характеристики без сложных ручных настроек. Стандартное напряжение для DDR5 составляет 1.1 В, а для работы на повышенной частоте 6400 МГц, как правило, применяется чуть более высокое напряжение, которое профиль XMP/EXPO выставляет автоматически.

Совместимость с платформой

Комплект совместим с современными платформами Intel (Alder Lake, Raptor Lake и новее) и AMD (Ryzen 7000 серии и новее). Для работы на заявленной частоте 6400 МГц требуется материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти (например, Z790, B760 у Intel или X670E, B650 у AMD), и, желательно, свежая версия BIOS. Важно помнить, что на производительность и стабильность работы на высоких частотах также влияет встроенный в процессор контроллер памяти (IMC).

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами серебристого цвета из серии Fury Renegade. Эти радиаторы эффективно отводят тепло от чипов памяти при длительной работе на высоких частотах, что важно для стабильности. Конструкция имеет умеренную высоту, что снижает риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа. В данной модификации подсветка RGB отсутствует, что делает память отличным выбором для минималистичных или строгих рабочих сборок.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в комплекте из двух идентичных модулей, что из коробки позволяет активировать двухканальный режим работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что критически важно для производительности современных систем. Для активации двухканального режима планки рекомендуется устанавливать в слоты одного цвета на материнской плате, как указано в её руководстве.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM стандарта DDR5, а процессор и чипсет поддерживают такие высокие частоты, как 6400 МГц. Хотя профиль XMP/EXPO упрощает настройку, на некоторых платах может потребоваться ручная активация этого профиля в BIOS. Для дальнейшего расширения объёма сверх 64 ГБ старайтесь использовать идентичные модули, так как смешивание комплектов с разными характеристиками может привести к нестабильной работе или падению частоты. Этот комплект – оптимальный выбор для тех, кто строит мощную систему с запасом на будущее, где на первом месте стоит стабильность и объём, а не максимальный разгонный потенциал.