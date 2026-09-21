Описание товара Оперативная память Kingston 64Gb DDR5 (2x32Gb) UDIMM FURY Beast white XMP

Для кого и под какие задачи

Этот мощный комплект оперативной памяти Kingston FURY Beast объемом 64 Гб создан для пользователей, которые работают с ресурсоемкими задачами и ценят стабильность системы. Он станет отличным выбором для сборки новой производительной рабочей станции для монтажа видео, 3D-рендеринга, программирования в тяжелых средах разработки или работы с большими базами данных. Также комплект подойдет требовательным геймерам, стримерам и энтузиастам, которые одновременно запускают игру, ведут трансляцию, общаются в дискорде и держат открытыми десятки вкладок в браузере, не испытывая проблем с нехваткой оперативной памяти.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами современная оперативная память стандарта DDR5, которая предлагает значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Модули выполнены в форм-факторе UDIMM (Unbuffered DIMM), что означает их предназначение для стандартных настольных компьютеров и рабочих станций. Крайне важно помнить, что память DDR5 физически и электрически несовместима со слотами для DDR4 или DDR3, поэтому ее установка возможна только в материнские платы с соответствующими разъемами.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 32 Гб каждый, что в сумме дает 64 Гб оперативной памяти. Такого объема с запасом хватит для любых профессиональных задач и многозадачности, исключая ситуации с подкачкой данных на медленный SSD. Базовая частота модулей составляет 4800 МГц, а благодаря поддержке профиля Intel XMP 3.0 они способны стабильно работать на эффективной частоте 5600 МГц. Эта высокая частота напрямую увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, что ускоряет загрузку уровней в играх, обработку больших файлов и общую отзывчивость системы под нагрузкой.

Тайминги, напряжение и профили разгона

При активации профиля XMP память работает с таймингами CL40-40-40 при напряжении 1.25 В. Хотя латентность (CL) не является рекордно низкой, такой баланс между высокой частотой 5600 МГц и умеренными таймингами обеспечивает отличную реальную производительность. Профиль Intel Extreme Memory Profile (XMP) 3.0 значительно упрощает настройку: для выхода на заявленные 5600 МГц достаточно выбрать соответствующий профиль в BIOS/UEFI материнской платы, что избавляет от необходимости ручного подбора десятков параметров.

Совместимость с платформой

Данная оперативная память совместима с современными платформами Intel (процессоры 12-го, 13-го, 14-го поколений Core и чипсеты серий 600, 700) и AMD (процессоры Ryzen 7000 и новее на сокете AM5). Для гарантированной работы на частоте 5600 МГц необходима материнская плата, официально поддерживающая такие частоты для DDR5, а также актуальная версия BIOS. Установка двух модулей в правильные слоты (обычно A2 и B2) активирует двухканальный режим, что критически важно для раскрытия полной скорости комплекта.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены низкопрофильными, но эффективными алюминиевыми радиаторами цвета "white" из серии FURY Beast. Их основная задача - обеспечить дополнительный отвод тепла от микросхем памяти при длительной работе на высоких частотах, способствуя стабильности. Компактная высота планок минимизирует риск конфликта с установленными на процессор массивными башенными или СЖО-кулерами. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает комплект идеальным для лаконичных и сдержанных системных сборок.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде готового комплекта из двух идентичных модулей по 32 Гб, протестированных на совместную работу. Это оптимальное решение для немедленного включения двухканального режима, который удваивает эффективную ширину шины памяти по сравнению с одноканальным, значительно ускоряя обмен данными с процессором. Для дальнейшего увеличения объема до 128 Гб можно приобрести второй идентичный комплект, однако его совместная работа с первым на максимальной частоте не гарантируется производителем и потребует дополнительной проверки на совместимость.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для памяти DDR5, а процессор и чипсет официально поддерживают работу на частотах около 5600 МГц. Для активации заявленной скорости обязательно потребуется включить профиль XMP в BIOS, так как по умолчанию память будет работать на базовой частоте 4800 МГц. Данный комплект - это сбалансированное решение для тех, кому в приоритете большой объем и высокая скорость для работы, а не экстремальный разгон. Если ваши задачи ограничены офисными приложениями и веб-серфингом, такой объем и скорость будут избыточны, и можно рассмотреть более доступные варианты DDR5 меньшего объема.