Оперативная память Kingston 64Gb DDR5 (2x32Gb) UDIMM
FURY Beast white XMP
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Оперативная память Kingston 64Gb DDR5 (2x32Gb) UDIMM
FURY Beast white XMP
Для кого и под какие задачи
Этот мощный комплект оперативной памяти Kingston FURY Beast объемом 64 Гб создан для пользователей, которые работают с ресурсоемкими задачами и ценят стабильность системы. Он станет отличным выбором для сборки новой производительной рабочей станции для монтажа видео, 3D-рендеринга, программирования в тяжелых средах разработки или работы с большими базами данных. Также комплект подойдет требовательным геймерам, стримерам и энтузиастам, которые одновременно запускают игру, ведут трансляцию, общаются в дискорде и держат открытыми десятки вкладок в браузере, не испытывая проблем с нехваткой оперативной памяти.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами современная оперативная память стандарта DDR5, которая предлагает значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Модули выполнены в форм-факторе UDIMM (Unbuffered DIMM), что означает их предназначение для стандартных настольных компьютеров и рабочих станций. Крайне важно помнить, что память DDR5 физически и электрически несовместима со слотами для DDR4 или DDR3, поэтому ее установка возможна только в материнские платы с соответствующими разъемами.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 32 Гб каждый, что в сумме дает 64 Гб оперативной памяти. Такого объема с запасом хватит для любых профессиональных задач и многозадачности, исключая ситуации с подкачкой данных на медленный SSD. Базовая частота модулей составляет 4800 МГц, а благодаря поддержке профиля Intel XMP 3.0 они способны стабильно работать на эффективной частоте 5600 МГц. Эта высокая частота напрямую увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, что ускоряет загрузку уровней в играх, обработку больших файлов и общую отзывчивость системы под нагрузкой.
Тайминги, напряжение и профили разгона
При активации профиля XMP память работает с таймингами CL40-40-40 при напряжении 1.25 В. Хотя латентность (CL) не является рекордно низкой, такой баланс между высокой частотой 5600 МГц и умеренными таймингами обеспечивает отличную реальную производительность. Профиль Intel Extreme Memory Profile (XMP) 3.0 значительно упрощает настройку: для выхода на заявленные 5600 МГц достаточно выбрать соответствующий профиль в BIOS/UEFI материнской платы, что избавляет от необходимости ручного подбора десятков параметров.
Совместимость с платформой
Данная оперативная память совместима с современными платформами Intel (процессоры 12-го, 13-го, 14-го поколений Core и чипсеты серий 600, 700) и AMD (процессоры Ryzen 7000 и новее на сокете AM5). Для гарантированной работы на частоте 5600 МГц необходима материнская плата, официально поддерживающая такие частоты для DDR5, а также актуальная версия BIOS. Установка двух модулей в правильные слоты (обычно A2 и B2) активирует двухканальный режим, что критически важно для раскрытия полной скорости комплекта.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены низкопрофильными, но эффективными алюминиевыми радиаторами цвета "white" из серии FURY Beast. Их основная задача - обеспечить дополнительный отвод тепла от микросхем памяти при длительной работе на высоких частотах, способствуя стабильности. Компактная высота планок минимизирует риск конфликта с установленными на процессор массивными башенными или СЖО-кулерами. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает комплект идеальным для лаконичных и сдержанных системных сборок.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде готового комплекта из двух идентичных модулей по 32 Гб, протестированных на совместную работу. Это оптимальное решение для немедленного включения двухканального режима, который удваивает эффективную ширину шины памяти по сравнению с одноканальным, значительно ускоряя обмен данными с процессором. Для дальнейшего увеличения объема до 128 Гб можно приобрести второй идентичный комплект, однако его совместная работа с первым на максимальной частоте не гарантируется производителем и потребует дополнительной проверки на совместимость.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для памяти DDR5, а процессор и чипсет официально поддерживают работу на частотах около 5600 МГц. Для активации заявленной скорости обязательно потребуется включить профиль XMP в BIOS, так как по умолчанию память будет работать на базовой частоте 4800 МГц. Данный комплект - это сбалансированное решение для тех, кому в приоритете большой объем и высокая скорость для работы, а не экстремальный разгон. Если ваши задачи ограничены офисными приложениями и веб-серфингом, такой объем и скорость будут избыточны, и можно рассмотреть более доступные варианты DDR5 меньшего объема.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, 64 Гб, DDR5, 32 Гб DDR4, 32 Гб DDR5, 16 Гб DDR5, 32 Гб, DDR5 32 Гб 6000 МГц
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 82 870 руб.20718 руб. в СплитМодуль памяти DIMM 32GB (16GBх2) DDR5-6000 RGB VEUR532G6028K PAT...
-
В наличииЦена 84 520 руб.21130 руб. в СплитОперативная память Patriot DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 7400Mhz (PVX...
-
В наличииЦена 87 740 руб.21935 руб. в СплитМодуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-8000 VXA532G8038K PATRIOT
-
В наличииЦена 90 780 руб.22695 руб. в СплитОперативная память Patriot DIMM 32GB DDR5-7600 (PVX532G76C36K)
-
В наличииЦена 91 090 руб.22773 руб. в СплитОперативная память Patriot DIMM 32GB DDR5-8200 (PVX532G82C38K)
-
В наличииЦена 91 090 руб.22773 руб. в СплитОперативная память Patriot DIMM 48GB DDR5-7600 (PVX548G76C36K)
-
В наличииЦена 91 090 руб.22773 руб. в СплитПамять оперативная Patriot DDR5 2x16GB 8000MHz Viper Xtreme 5 RG...
-
В наличииЦена 92 290 руб.23073 руб. в СплитМодуль памяти DIMM 48GB (24GBх2) DDR5-6000 VEU548G6028K PATRIOT
-
В наличииЦена 92 770 руб.23193 руб. в СплитПамять оперативная A-Data DDR5 2x16GB 6400MHz (AX5U6400C3216G-DT...
-
В наличииЦена 93 000 руб.23250 руб. в СплитМодуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-7000 VEB532G7038KW PATRIOT
-
В наличииЦена 104 650 руб.26163 руб. в СплитПамять оперативная Samsung 64GB DDR4 3200MHz DIMM (M393A8G40AB2-...
-
В наличииЦена 109 610 руб.27403 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Synology 16Gb 2666MHz (D4RD-2666-16G)
Для кого и под какие задачи
Этот мощный комплект оперативной памяти Kingston FURY Beast объемом 64 Гб создан для пользователей, которые работают с ресурсоемкими задачами и ценят стабильность системы. Он станет отличным выбором для сборки новой производительной рабочей станции для монтажа видео, 3D-рендеринга, программирования в тяжелых средах разработки или работы с большими базами данных. Также комплект подойдет требовательным геймерам, стримерам и энтузиастам, которые одновременно запускают игру, ведут трансляцию, общаются в дискорде и держат открытыми десятки вкладок в браузере, не испытывая проблем с нехваткой оперативной памяти.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами современная оперативная память стандарта DDR5, которая предлагает значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Модули выполнены в форм-факторе UDIMM (Unbuffered DIMM), что означает их предназначение для стандартных настольных компьютеров и рабочих станций. Крайне важно помнить, что память DDR5 физически и электрически несовместима со слотами для DDR4 или DDR3, поэтому ее установка возможна только в материнские платы с соответствующими разъемами.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 32 Гб каждый, что в сумме дает 64 Гб оперативной памяти. Такого объема с запасом хватит для любых профессиональных задач и многозадачности, исключая ситуации с подкачкой данных на медленный SSD. Базовая частота модулей составляет 4800 МГц, а благодаря поддержке профиля Intel XMP 3.0 они способны стабильно работать на эффективной частоте 5600 МГц. Эта высокая частота напрямую увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, что ускоряет загрузку уровней в играх, обработку больших файлов и общую отзывчивость системы под нагрузкой.
Тайминги, напряжение и профили разгона
При активации профиля XMP память работает с таймингами CL40-40-40 при напряжении 1.25 В. Хотя латентность (CL) не является рекордно низкой, такой баланс между высокой частотой 5600 МГц и умеренными таймингами обеспечивает отличную реальную производительность. Профиль Intel Extreme Memory Profile (XMP) 3.0 значительно упрощает настройку: для выхода на заявленные 5600 МГц достаточно выбрать соответствующий профиль в BIOS/UEFI материнской платы, что избавляет от необходимости ручного подбора десятков параметров.
Совместимость с платформой
Данная оперативная память совместима с современными платформами Intel (процессоры 12-го, 13-го, 14-го поколений Core и чипсеты серий 600, 700) и AMD (процессоры Ryzen 7000 и новее на сокете AM5). Для гарантированной работы на частоте 5600 МГц необходима материнская плата, официально поддерживающая такие частоты для DDR5, а также актуальная версия BIOS. Установка двух модулей в правильные слоты (обычно A2 и B2) активирует двухканальный режим, что критически важно для раскрытия полной скорости комплекта.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены низкопрофильными, но эффективными алюминиевыми радиаторами цвета "white" из серии FURY Beast. Их основная задача - обеспечить дополнительный отвод тепла от микросхем памяти при длительной работе на высоких частотах, способствуя стабильности. Компактная высота планок минимизирует риск конфликта с установленными на процессор массивными башенными или СЖО-кулерами. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает комплект идеальным для лаконичных и сдержанных системных сборок.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде готового комплекта из двух идентичных модулей по 32 Гб, протестированных на совместную работу. Это оптимальное решение для немедленного включения двухканального режима, который удваивает эффективную ширину шины памяти по сравнению с одноканальным, значительно ускоряя обмен данными с процессором. Для дальнейшего увеличения объема до 128 Гб можно приобрести второй идентичный комплект, однако его совместная работа с первым на максимальной частоте не гарантируется производителем и потребует дополнительной проверки на совместимость.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для памяти DDR5, а процессор и чипсет официально поддерживают работу на частотах около 5600 МГц. Для активации заявленной скорости обязательно потребуется включить профиль XMP в BIOS, так как по умолчанию память будет работать на базовой частоте 4800 МГц. Данный комплект - это сбалансированное решение для тех, кому в приоритете большой объем и высокая скорость для работы, а не экстремальный разгон. Если ваши задачи ограничены офисными приложениями и веб-серфингом, такой объем и скорость будут избыточны, и можно рассмотреть более доступные варианты DDR5 меньшего объема.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, 64 Гб, DDR5, 32 Гб DDR4, 32 Гб DDR5, 16 Гб DDR5, 32 Гб, DDR5 32 Гб 6000 МГц
Отзывы о товаре Оперативная память Kingston 64Gb DDR5 (2x32Gb) UDIMM
FURY Beast white XMP