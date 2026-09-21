Оперативная память Kingston 32Gb DDR5 (2x16Gb) UDIMM
FURY Renegade RGB
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Kingston 32Gb DDR5 (2x16Gb) UDIMM
FURY Renegade RGB
Для кого и под какие задачи
Данный комплект оперативной памяти предназначен для энтузиастов и геймеров, которые стремятся выжать максимум производительности из современных платформ на базе процессоров Intel Core 12-го поколения и новее или AMD Ryzen 7000 серии. Объём в 32 ГБ с высокой частотой 7200 МГц идеально подходит для ресурсоёмких игр в разрешении 1440p и 4K, где скорость подсистемы памяти напрямую влияет на средний и особенно на минимальный FPS. Он также отлично справится с задачами потоковой трансляции игрового процесса, работой в тяжёлых средах для монтажа видео и 3D-моделирования, обеспечивая высокую отзывчивость системы при одновременном запуске множества приложений.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память последнего поколения DDR5, предлагающая принципиально более высокую пропускную способность и эффективность по сравнению с уходящим в прошлое стандартом DDR4. Это достигается за счёт новой архитектуры, включающей встроенные схемы управления питанием (PMIC). Форм-фактор UDIMM (Unbuffered DIMM) указывает на то, что это стандартные небуферизованные модули для настольных персональных компьютеров, которые физически не подойдут для слотов ноутбучного формата SO-DIMM или серверных платформ.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ, что в сумме даёт 32 ГБ ОЗУ - этого более чем достаточно для любых современных игр и большинства профессиональных задач. Заявленная частота 7200 МГц обеспечивает исключительно высокую пропускную способность, что напрямую ускоряет обмен данными между процессором и памятью. В играх, особенно на производительных видеокартах, это может дать прирост в кадрах в секунду, делая геймплей более плавным, а в рабочих приложениях сокращает время рендеринга и обработки больших файлов.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Высокая частота 7200 МГц в данном комплекте достигается при таймингах CL38, что является сбалансированным показателем для памяти DDR5 на таких скоростях. Низкая латентность (CL) в паре с высокой частотой обеспечивает минимальные задержки при обращении к данным. Для простой активации заявленных характеристик модули поддерживают технологию Intel XMP 3.0 - готовый профиль разгона, который достаточно выбрать в BIOS/UEFI материнской платы, чтобы система автоматически подняла частоту, напряжение и выставила оптимальные тайминги без ручных манипуляций.
Совместимость с платформой
Эти модули DDR5 предназначены для работы с современными платформами: материнскими платами на чипсетах Intel 600/700 серий для процессоров Alder Lake, Raptor Lake и новее, а также платами на чипсетах AMD 600 серий для процессоров Ryzen 7000. Крайне важно убедиться, что конкретная модель вашей материнской платы официально поддерживает частоту 7200 МГц в списке QVL (Qualified Vendor List), так как стабильность работы на таких высоких частотах сильно зависит от качества чипсета и разводки платы. Для активации XMP-профиля может потребоваться обновление BIOS до последней версии.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами с агрессивным дизайном, которые эффективно отводят тепло от микросхем памяти при работе на высоких частотах под продолжительной нагрузкой. Планки также имеют адресуемую RGB-подсветку, которая позволяет синхронизировать свечение с другими компонентами системы через ПО материнской платы (например, ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion) для создания целостного визуального образа игрового ПК. Стоит учесть высоту модулей с радиатором при планировании сборки, чтобы они не конфликтовали с крупными башенными кулерами процессора.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей, что изначально позволяет задействовать двухканальный режим работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, значительно повышая общую производительность системы. Для активации двухканального режима планки нужно установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2. Для дальнейшего расширения объёма до 64 ГБ рекомендуется приобрести точно такой же комплект, так как смешивание модулей с разными характеристиками может привести к нестабильной работе.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевое ограничение - это необходимость в современной и достаточно дорогой материнской плате высокого класса, способной стабильно работать с частотами DDR5 на уровне 7200 МГц. На более бюджетных платах память может не запуститься на заявленной частоте, и придётся довольствоваться более низкими скоростями. Также помните о физической несовместимости: модули DDR5 не подходят к слотам для DDR4 и наоборот. Этот комплект - выбор для тех, кто строит мощную игровую или рабочую систему с прицелом на будущее, где важна каждая доля производительности. Если ваша задача - простой апгрейд старого ПК или сборка офисной системы, такие высокие частоты будут излишними.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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Для кого и под какие задачи
Данный комплект оперативной памяти предназначен для энтузиастов и геймеров, которые стремятся выжать максимум производительности из современных платформ на базе процессоров Intel Core 12-го поколения и новее или AMD Ryzen 7000 серии. Объём в 32 ГБ с высокой частотой 7200 МГц идеально подходит для ресурсоёмких игр в разрешении 1440p и 4K, где скорость подсистемы памяти напрямую влияет на средний и особенно на минимальный FPS. Он также отлично справится с задачами потоковой трансляции игрового процесса, работой в тяжёлых средах для монтажа видео и 3D-моделирования, обеспечивая высокую отзывчивость системы при одновременном запуске множества приложений.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память последнего поколения DDR5, предлагающая принципиально более высокую пропускную способность и эффективность по сравнению с уходящим в прошлое стандартом DDR4. Это достигается за счёт новой архитектуры, включающей встроенные схемы управления питанием (PMIC). Форм-фактор UDIMM (Unbuffered DIMM) указывает на то, что это стандартные небуферизованные модули для настольных персональных компьютеров, которые физически не подойдут для слотов ноутбучного формата SO-DIMM или серверных платформ.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ, что в сумме даёт 32 ГБ ОЗУ - этого более чем достаточно для любых современных игр и большинства профессиональных задач. Заявленная частота 7200 МГц обеспечивает исключительно высокую пропускную способность, что напрямую ускоряет обмен данными между процессором и памятью. В играх, особенно на производительных видеокартах, это может дать прирост в кадрах в секунду, делая геймплей более плавным, а в рабочих приложениях сокращает время рендеринга и обработки больших файлов.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Высокая частота 7200 МГц в данном комплекте достигается при таймингах CL38, что является сбалансированным показателем для памяти DDR5 на таких скоростях. Низкая латентность (CL) в паре с высокой частотой обеспечивает минимальные задержки при обращении к данным. Для простой активации заявленных характеристик модули поддерживают технологию Intel XMP 3.0 - готовый профиль разгона, который достаточно выбрать в BIOS/UEFI материнской платы, чтобы система автоматически подняла частоту, напряжение и выставила оптимальные тайминги без ручных манипуляций.
Совместимость с платформой
Эти модули DDR5 предназначены для работы с современными платформами: материнскими платами на чипсетах Intel 600/700 серий для процессоров Alder Lake, Raptor Lake и новее, а также платами на чипсетах AMD 600 серий для процессоров Ryzen 7000. Крайне важно убедиться, что конкретная модель вашей материнской платы официально поддерживает частоту 7200 МГц в списке QVL (Qualified Vendor List), так как стабильность работы на таких высоких частотах сильно зависит от качества чипсета и разводки платы. Для активации XMP-профиля может потребоваться обновление BIOS до последней версии.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами с агрессивным дизайном, которые эффективно отводят тепло от микросхем памяти при работе на высоких частотах под продолжительной нагрузкой. Планки также имеют адресуемую RGB-подсветку, которая позволяет синхронизировать свечение с другими компонентами системы через ПО материнской платы (например, ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion) для создания целостного визуального образа игрового ПК. Стоит учесть высоту модулей с радиатором при планировании сборки, чтобы они не конфликтовали с крупными башенными кулерами процессора.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей, что изначально позволяет задействовать двухканальный режим работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, значительно повышая общую производительность системы. Для активации двухканального режима планки нужно установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2. Для дальнейшего расширения объёма до 64 ГБ рекомендуется приобрести точно такой же комплект, так как смешивание модулей с разными характеристиками может привести к нестабильной работе.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевое ограничение - это необходимость в современной и достаточно дорогой материнской плате высокого класса, способной стабильно работать с частотами DDR5 на уровне 7200 МГц. На более бюджетных платах память может не запуститься на заявленной частоте, и придётся довольствоваться более низкими скоростями. Также помните о физической несовместимости: модули DDR5 не подходят к слотам для DDR4 и наоборот. Этот комплект - выбор для тех, кто строит мощную игровую или рабочую систему с прицелом на будущее, где важна каждая доля производительности. Если ваша задача - простой апгрейд старого ПК или сборка офисной системы, такие высокие частоты будут излишними.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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FURY Renegade RGB