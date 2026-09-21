Оперативная память Kingston 32Gb DDR5 (2x16Gb) UDIMM
FURY Beast White EXPO
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Kingston 32Gb DDR5 (2x16Gb) UDIMM
FURY Beast White EXPO
Для кого и под какие задачи
Комплект оперативной памяти Kingston FURY Beast White на 32 ГБ идеально подходит для сборки современных игровых ПК и производительных рабочих станций на платформах AMD. Он рассчитан на пользователей, которые хотят получить оптимальный баланс между высоким объёмом для многозадачности и достаточной скоростью для плавного геймплея в требовательных проектах или работы в профессиональных приложениях для монтажа и 3D-моделирования. Этот набор памяти с лёгкостью закроет потребности в ресурсах при запуске современных игр, редактировании фото и видео, а также при работе с большим количеством вкладок в браузере и фоновых программ одновременно.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Это оперативная память стандарта DDR5, которая представляет собой новое поколение с повышенной пропускной способностью и эффективностью по сравнению с предыдущим DDR4. Поколение DDR5 кардинально важно для совместимости, так как модули имеют другой ключ и работают только в соответствующих слотах на материнских платах с поддержкой DDR5. Форм-фактор UDIMM указывает на то, что это планки для настольных компьютеров, они не подойдут для ноутбуков, где используются компактные модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ, что в сумме даёт 32 ГБ - оптимальный объём для любых актуальных задач. Частота памяти составляет 6000 МГц, что является одним из рекомендуемых значений для процессоров AMD Ryzen серии 7000, обеспечивая отличную пропускную способность. В играх это означает уменьшение задержек и более стабильный FPS, особенно в процессорозависимых сценах, а в рабочих приложениях ускоряет загрузку и обработку крупных файлов, делая систему заметно отзывчивее.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL36, что в сочетании с высокой частотой 6000 МГц обеспечивает сбалансированную и низкую задержку для операций. Рабочее напряжение для DDR5, как правило, ниже, чем у DDR4, что способствует повышенной энергоэффективности. Ключевая особенность этого комплекта - поддержка профиля автоматического разгона AMD EXPO, который позволяет одним кликом в BIOS материнской платы выставить все заявленные параметры (6000 МГц, CL36) без сложных ручных настроек, гарантируя стабильную работу на штатной частоте.
Совместимость с платформой
Память Kingston FURY Beast White EXPO разработана и протестирована для совместимости с современными платформами AMD на базе процессоров Ryzen 7000 и соответствующих материнских плат с чипсетами X670, B650 и другими, поддерживающими стандарт DDR5 и технологию EXPO. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, так как они не совместимы с DDR4. Для гарантированной работы на частоте 6000 МГц рекомендуется устанавливать модули в слоты, рекомендуемые руководством к плате, и использовать актуальную версию BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены стильными радиаторами белого цвета из алюминиевого сплава, которые эффективно отводят тепло от чипов памяти даже при длительной нагрузке, способствуя стабильной работе на высоких частотах. Их конструкция имеет умеренную высоту, что минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа. Подсветка RGB в данной модификации отсутствует, что делает этот комплект отличным выбором для лаконичных монохромных или белых сборок, где важен чистый эстетический вид без лишних световых эффектов.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде готового комплекта из двух идентичных модулей по 16 ГБ. Такая комплектация предназначена для работы в двухканальном режиме при установке планок в правильные слоты материнской платы (обычно с чередованием), что вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом и даёт существенный прирост производительности. Для будущего расширения до 64 ГБ рекомендуется приобрести точно такой же комплект и установить его в оставшиеся слоты, хотя смешивание с другими наборами памяти может потребовать ручной настройки параметров.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - совместимость исключительно с материнскими платами, поддерживающими стандарт DDR5 и профиль EXPO, платы под процессоры Intel или старые платформы AMD с этим комплектом работать не будут. Для достижения заявленной частоты 6000 МГц необходима соответствующая плата и свежая прошивка BIOS. Этот комплект является оптимальным решением для пользователей, собирающих производительную систему на базе AMD Ryzen 7000, ценящих баланс скорости, объёма и стабильности. Тем, кто собирает ПК на Intel или нуждается в максимально возможном объёме либо RGB-подсветке, стоит рассмотреть другие варианты памяти.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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Для кого и под какие задачи
Комплект оперативной памяти Kingston FURY Beast White на 32 ГБ идеально подходит для сборки современных игровых ПК и производительных рабочих станций на платформах AMD. Он рассчитан на пользователей, которые хотят получить оптимальный баланс между высоким объёмом для многозадачности и достаточной скоростью для плавного геймплея в требовательных проектах или работы в профессиональных приложениях для монтажа и 3D-моделирования. Этот набор памяти с лёгкостью закроет потребности в ресурсах при запуске современных игр, редактировании фото и видео, а также при работе с большим количеством вкладок в браузере и фоновых программ одновременно.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Это оперативная память стандарта DDR5, которая представляет собой новое поколение с повышенной пропускной способностью и эффективностью по сравнению с предыдущим DDR4. Поколение DDR5 кардинально важно для совместимости, так как модули имеют другой ключ и работают только в соответствующих слотах на материнских платах с поддержкой DDR5. Форм-фактор UDIMM указывает на то, что это планки для настольных компьютеров, они не подойдут для ноутбуков, где используются компактные модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ, что в сумме даёт 32 ГБ - оптимальный объём для любых актуальных задач. Частота памяти составляет 6000 МГц, что является одним из рекомендуемых значений для процессоров AMD Ryzen серии 7000, обеспечивая отличную пропускную способность. В играх это означает уменьшение задержек и более стабильный FPS, особенно в процессорозависимых сценах, а в рабочих приложениях ускоряет загрузку и обработку крупных файлов, делая систему заметно отзывчивее.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL36, что в сочетании с высокой частотой 6000 МГц обеспечивает сбалансированную и низкую задержку для операций. Рабочее напряжение для DDR5, как правило, ниже, чем у DDR4, что способствует повышенной энергоэффективности. Ключевая особенность этого комплекта - поддержка профиля автоматического разгона AMD EXPO, который позволяет одним кликом в BIOS материнской платы выставить все заявленные параметры (6000 МГц, CL36) без сложных ручных настроек, гарантируя стабильную работу на штатной частоте.
Совместимость с платформой
Память Kingston FURY Beast White EXPO разработана и протестирована для совместимости с современными платформами AMD на базе процессоров Ryzen 7000 и соответствующих материнских плат с чипсетами X670, B650 и другими, поддерживающими стандарт DDR5 и технологию EXPO. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, так как они не совместимы с DDR4. Для гарантированной работы на частоте 6000 МГц рекомендуется устанавливать модули в слоты, рекомендуемые руководством к плате, и использовать актуальную версию BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены стильными радиаторами белого цвета из алюминиевого сплава, которые эффективно отводят тепло от чипов памяти даже при длительной нагрузке, способствуя стабильной работе на высоких частотах. Их конструкция имеет умеренную высоту, что минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа. Подсветка RGB в данной модификации отсутствует, что делает этот комплект отличным выбором для лаконичных монохромных или белых сборок, где важен чистый эстетический вид без лишних световых эффектов.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде готового комплекта из двух идентичных модулей по 16 ГБ. Такая комплектация предназначена для работы в двухканальном режиме при установке планок в правильные слоты материнской платы (обычно с чередованием), что вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом и даёт существенный прирост производительности. Для будущего расширения до 64 ГБ рекомендуется приобрести точно такой же комплект и установить его в оставшиеся слоты, хотя смешивание с другими наборами памяти может потребовать ручной настройки параметров.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - совместимость исключительно с материнскими платами, поддерживающими стандарт DDR5 и профиль EXPO, платы под процессоры Intel или старые платформы AMD с этим комплектом работать не будут. Для достижения заявленной частоты 6000 МГц необходима соответствующая плата и свежая прошивка BIOS. Этот комплект является оптимальным решением для пользователей, собирающих производительную систему на базе AMD Ryzen 7000, ценящих баланс скорости, объёма и стабильности. Тем, кто собирает ПК на Intel или нуждается в максимально возможном объёме либо RGB-подсветке, стоит рассмотреть другие варианты памяти.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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FURY Beast White EXPO