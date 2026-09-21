Оперативная память Kingston 32Gb DDR5 (2x16Gb) UDIMM
FURY Beast white XMP
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Оперативная память Kingston 32Gb DDR5 (2x16Gb) UDIMM
FURY Beast white XMP
Для кого и под какие задачи
Комплект Kingston FURY Beast white DDR5 объемом 32 ГБ идеально подходит для сборки современных игровых ПК и мощных рабочих станций, где важны и высокая скорость, и достаточный объем для комфортной работы. С таким объемом памяти вы легко справитесь с требовательными играми нового поколения, одновременным запуском множества приложений, потоковым вещанием и работой в профессиональных программах для монтажа или 3D-моделирования. Это золотая середина между базовыми комплектами на 16 ГБ для офисных задач и избыточными наборами на 64 ГБ для узкоспециализированных рабочих нагрузок.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Это память стандарта DDR5, что означает значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Модули выполнены в форм-факторе UDIMM, который предназначен для установки в стандартные слоты настольных материнских плат. Важно помнить, что физически слоты под DDR5 и DDR4 несовместимы, поэтому данный комплект подойдет только для новых платформ, поддерживающих этот тип памяти.
Объём, частота и реальная производительность
В комплекте две планки по 16 ГБ каждая, что в сумме дает 32 ГБ оперативной памяти. Частота работы составляет 5600 МГц, обеспечивая высокую скорость передачи данных между процессором и памятью. В играх это может выражаться в увеличении минимального FPS и более стабильном фреймрейте, особенно на процессорах с мощной графикой, а при работе с «тяжелыми» приложениями — в сокращении времени отклика и ускорении обработки больших файлов.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги комплекта обозначены как CL40, что в сочетании с высокой частотой 5600 МГц обеспечивает хороший баланс между пропускной способностью и задержками. Модули поддерживают профиль Intel XMP 3.0, который позволяет автоматически загрузить оптимизированные настройки частоты и таймингов в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручного разгона. Рабочее напряжение оптимизировано под стандарты DDR5 для стабильной работы на заявленных скоростях.
Совместимость с платформой
Комплект совместим с современными платформами Intel (сокеты LGA1700/1851) и AMD (сокеты AM5), поддерживающими память DDR5. Для активации профиля XMP и работы на частоте 5600 МГц необходима материнская плата с соответствующими возможностями и, желательно, актуальная версия BIOS. Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5 и поддерживает такую высокую частоту для двухканального режима.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены низкопрофильными алюминиевыми радиаторами белого цвета, которые эффективно отводят тепло при интенсивной нагрузке, способствуя долгосрочной стабильности. Дизайн радиаторов стильный, но не громоздкий, что минимизирует риск конфликта с установкой крупных процессорных кулеров. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает этот комплект отличным выбором для лаконичных и элегантных сборок без излишней подсветки.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде готового комплекта из двух идентичных модулей, что является оптимальным решением для активации двухканального режима работы. Этот режим вдвое увеличивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, положительно влияя на общую производительность системы. Для установки рекомендуется размещать планки в соответствующих слотах на материнской плате, обычно обозначенных одним цветом, согласно инструкции к плате.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение — совместимость исключительно с платформами, поддерживающими DDR5. На более старых платах с DDR4 эти модули работать не будут. Частота 5600 МГц является высокой для некоторых бюджетных материнских плат, поэтому стабильность работы на максимуме стоит проверить в спецификациях вашей модели. Для дальнейшего апгрейда с добавлением еще двух планок рекомендуется использовать идентичные модули, так как смешивание комплектов с разными характеристиками может привести к сбоям или работе на более низких частотах.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, DDR5, 16 Гб, 32 Гб DDR5, 16 Гб DDR5, DDR5 32 Гб 6000 МГц
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 54 820 руб.13705 руб. в СплитОперативная память Patriot Viper XTREME DDR5 DIMM MPOWER 32GB 64...
-
В наличииЦена 56 850 руб.14213 руб. в СплитОперативная память ТМИ ЦРМП.467526.011-01, DDR5, 16Gb (1x16 Gb),...
-
В наличииЦена 57 024 руб.14256 руб. в СплитПамять оперативная Kingston 32GB 3600MHz DDR4 (KF436C16RB2K4/32)
-
В наличииЦена 57 830 руб.14458 руб. в СплитОперативная память Netac DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 6600Mhz (NTZED...
-
В наличииЦена 58 670 руб.14668 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Huawei 32Gb 2666MHz DIMM (06200241)
-
В наличииЦена 58 800 руб.14700 руб. в СплитПамять оперативная A-Data LANCER BLADE RGB DDR5 DIMM 6000MHz 2х1...
-
В наличииЦена 61 530 руб.15383 руб. в СплитОперативная память Netac DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 7200Mhz (NTZED...
-
В наличииЦена 63 300 руб.15825 руб. в СплитОперативная память ADATA LANCER BLADE DDR5 DIMM 32GB 6000MHz 2*1...
-
В наличииЦена 64 550 руб.16138 руб. в СплитПамять оперативная DDR5 Kingston 32GB (KF556C40BBK2-32)
-
В наличииЦена 64 550 руб.16138 руб. в СплитОперативная память Kingston FURY Beast Black DDR 5 DIMM 32Gb 560...
-
В наличииЦена 65 720 руб.16430 руб. в СплитПамять оперативная DDR5 Kingston Fury Beast CL40 32Gb PC44800, 5...
-
В наличииЦена 65 830 руб.16458 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Synology 8Gb 2666MHz (D4EC-2666-8G)
Для кого и под какие задачи
Комплект Kingston FURY Beast white DDR5 объемом 32 ГБ идеально подходит для сборки современных игровых ПК и мощных рабочих станций, где важны и высокая скорость, и достаточный объем для комфортной работы. С таким объемом памяти вы легко справитесь с требовательными играми нового поколения, одновременным запуском множества приложений, потоковым вещанием и работой в профессиональных программах для монтажа или 3D-моделирования. Это золотая середина между базовыми комплектами на 16 ГБ для офисных задач и избыточными наборами на 64 ГБ для узкоспециализированных рабочих нагрузок.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Это память стандарта DDR5, что означает значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Модули выполнены в форм-факторе UDIMM, который предназначен для установки в стандартные слоты настольных материнских плат. Важно помнить, что физически слоты под DDR5 и DDR4 несовместимы, поэтому данный комплект подойдет только для новых платформ, поддерживающих этот тип памяти.
Объём, частота и реальная производительность
В комплекте две планки по 16 ГБ каждая, что в сумме дает 32 ГБ оперативной памяти. Частота работы составляет 5600 МГц, обеспечивая высокую скорость передачи данных между процессором и памятью. В играх это может выражаться в увеличении минимального FPS и более стабильном фреймрейте, особенно на процессорах с мощной графикой, а при работе с «тяжелыми» приложениями — в сокращении времени отклика и ускорении обработки больших файлов.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги комплекта обозначены как CL40, что в сочетании с высокой частотой 5600 МГц обеспечивает хороший баланс между пропускной способностью и задержками. Модули поддерживают профиль Intel XMP 3.0, который позволяет автоматически загрузить оптимизированные настройки частоты и таймингов в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручного разгона. Рабочее напряжение оптимизировано под стандарты DDR5 для стабильной работы на заявленных скоростях.
Совместимость с платформой
Комплект совместим с современными платформами Intel (сокеты LGA1700/1851) и AMD (сокеты AM5), поддерживающими память DDR5. Для активации профиля XMP и работы на частоте 5600 МГц необходима материнская плата с соответствующими возможностями и, желательно, актуальная версия BIOS. Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5 и поддерживает такую высокую частоту для двухканального режима.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены низкопрофильными алюминиевыми радиаторами белого цвета, которые эффективно отводят тепло при интенсивной нагрузке, способствуя долгосрочной стабильности. Дизайн радиаторов стильный, но не громоздкий, что минимизирует риск конфликта с установкой крупных процессорных кулеров. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает этот комплект отличным выбором для лаконичных и элегантных сборок без излишней подсветки.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде готового комплекта из двух идентичных модулей, что является оптимальным решением для активации двухканального режима работы. Этот режим вдвое увеличивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, положительно влияя на общую производительность системы. Для установки рекомендуется размещать планки в соответствующих слотах на материнской плате, обычно обозначенных одним цветом, согласно инструкции к плате.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение — совместимость исключительно с платформами, поддерживающими DDR5. На более старых платах с DDR4 эти модули работать не будут. Частота 5600 МГц является высокой для некоторых бюджетных материнских плат, поэтому стабильность работы на максимуме стоит проверить в спецификациях вашей модели. Для дальнейшего апгрейда с добавлением еще двух планок рекомендуется использовать идентичные модули, так как смешивание комплектов с разными характеристиками может привести к сбоям или работе на более низких частотах.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, DDR5, 16 Гб, 32 Гб DDR5, 16 Гб DDR5, DDR5 32 Гб 6000 МГц
Отзывы о товаре Оперативная память Kingston 32Gb DDR5 (2x16Gb) UDIMM
FURY Beast white XMP