Описание товара Оперативная память 16Gb SO-DIMM DDR5 SEC (PC5-38400, 5600, CL40) 1.1V (M425R2GA3BB0-CWM)

Для кого и под какие задачи

Данный модуль оперативной памяти станет идеальным решением для владельцев современных ноутбуков и компактных систем формата NUC или Mini-ITX, которые планируют апгрейд или первоначальную сборку. Он закрывает потребности как в быстрой многозадачности с десятками вкладок браузера и офисными приложениями, так и в требовательных задачах вроде работы с фото и видео, где важна высокая пропускная способность памяти. При этом комплект из 16 ГБ представляет собой оптимальный баланс для большинства сценариев, не переплачивая за избыточный для мобильной платформы объём, но и не ограничивая производительность, как это могут делать более слабые модули на 8 ГБ.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти поколения DDR5, который приходит на смену стандарту DDR4, предлагая более высокую пропускную способность и улучшенную энергоэффективность. Ключевой особенностью является форм-фактор SO-DIMM, который предназначен исключительно для установки в ноутбуки, компактные ПК и моноблоки, имеющие соответствующие слоты меньшего размера. Важно помнить, что модули SO-DIMM физически несовместимы со слотами для настольной памяти DIMM, поэтому перед покупкой необходимо убедиться в поддержке DDR5 именно вашей портативной системой.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает 16 ГБ оперативной памяти, что на сегодня является рекомендуемым минимумом для комфортной работы и развлечений. Рабочая частота 5600 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между памятью и процессором, что напрямую влияет на скорость загрузки приложений, плавность работы в средах разработки и отзывчивость системы при обработке больших файлов. В отличие от игровых настольных сборок, где частота памяти критична для высокого FPS, в ноутбуке этот параметр в большей степени повышает общую отзывчивость системы и скорость завершения фоновых задач, таких как рендерирование или компиляция кода.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL40, что является типичным значением латентности для модулей DDR5 на частоте 5600 МГц и отражает небольшую задержку перед выполнением операции. Рабочее напряжение составляет 1.1 В, что ниже, чем у предыдущего поколения DDR4, способствуя снижению общего энергопотребления и нагрева, что особенно важно для автономности ноутбука. Данная планка, вероятнее всего, будет работать на заявленных характеристиках по умолчанию (JEDEC), так как в ноутбуках поддержка экстремальных профилей разгона вроде XMP или EXPO встречается редко и зависит от конкретной модели.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с ноутбуками и компактными системами на базе современных процессоров Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD Ryzen 6000-й серии и новее, в которых реализована поддержка стандарта DDR5 SO-DIMM. Крайне важно перед покупкой проверить спецификации вашего устройства, так как слоты под DDR4 и DDR5 имеют разные ключи и являются физически несовместимыми. Также стоит учитывать, что максимальная поддерживаемая частота памяти может ограничиваться конкретной моделью процессора и чипсетом материнской платы ноутбука.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль памяти выполнен в стандартном для SO-DIMM формате без дополнительных радиаторов или элементов активного охлаждения. Такое конструктивное решение обусловлено строгими ограничениями по пространству внутри корпуса ноутбука, где высота компонентов критична. Отсутствие массивного радиатора не является минусом, так как рабочее напряжение DDR5 невелико, и на штатных частотах перегрев маловероятен. Внешний вид модуля лаконичен, что полностью соответствует его целевому назначению - скрытой установке внутри портативного устройства.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который может значительно увеличить производительность встроенной графики и в задачах, чувствительных к пропускной способности памяти, потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить его в парный слот. При планировании апгрейда рекомендуется по возможности использовать планки одной модели, частоты и таймингов для избежания потенциальных проблем со стабильностью, которые могут возникнуть при смешивании разных модулей.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это физическая и электрическая несовместимость с предыдущими поколениями памяти: вы не сможете установить модуль DDR5 в слот, предназначенный для DDR4, и наоборот. Перед покупкой обязательно сверьтесь с официальными спецификациями вашего ноутбука на сайте производителя. Для достижения максимальной производительности от двухканального режима стоит рассмотреть покупку сразу двух модулей. Этот комплект отлично подойдёт для апгрейда современного ноутбука, стремящегося к высокой скорости работы и многозадачности, но не предназначен для экстремального разгона или создания яркой игровой подсветки в корпусе.