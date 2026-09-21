Оперативная память 16Gb SO-DIMM DDR5 Crucial (PC5-38400, 4800, CL40) 1.1V (CT16G48C40S5) retail
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Характеристики
Описание товара Оперативная память 16Gb SO-DIMM DDR5 Crucial (PC5-38400, 4800, CL40) 1.1V (CT16G48C40S5) retail
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти SO-DIMM является отличным выбором для апгрейда современных ноутбуков и компактных настольных систем. Он идеально подходит для повышения общей отзывчивости системы в повседневных задачах: работы с офисными пакетами, веб-серфинга с множеством вкладок, потребления медиаконтента и нетребовательных игр. Объема в 16 ГБ достаточно для комфортной многозадачности, а скорость стандарта DDR5 обеспечивает заметный прирост производительности по сравнению с предыдущими поколениями памяти в аналогичных сценариях.
Для ресурсоемких задач, таких как профессиональный видеомонтаж, 3D-рендеринг или работа с огромными базами данных, одного модуля может не хватить, и потребуется комплект из двух или более планок. Однако в качестве первой ступени для обновления ноутбука или компактного ПК это решение предлагает отличный баланс цены и современных характеристик, закрывая потребности большинства домашних и офисных пользователей.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Данная планка выполнена по стандарту DDR5 - это новейшее поколение оперативной памяти на момент написания. DDR5 обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с DDR4, что напрямую влияет на скорость обмена данными с процессором и снижает общее энергопотребление системы, что критически важно для автономности ноутбуков.
Форм-фактор модуля - SO-DIMM. Это компактный стандарт, предназначенный исключительно для установки в ноутбуки, моноблоки, компактные ПК (NUC) и некоторые модели материнских плат Mini-ITX. Важно помнить, что модули SO-DIMM физически и электрически несовместимы со стандартными слотами DIMM для полноразмерных настольных материнских плат.
Объём, частота и реальная производительность
Объём модуля составляет 16 ГБ, что является комфортным стандартом для современных систем. Частота работы памяти - 4800 МГц (указана также как PC5-38400, где число обозначает пиковую пропускную способность в МБ/с). Эта частота является стандартной (JEDEC) для многих ранних и бюджетных платформ DDR5, обеспечивая стабильную работу без необходимости активации профилей разгона.
В реальных сценариях такая скорость заметно ускоряет загрузку приложений, уменьшает подтормаживания при переключении между тяжёлыми программами и положительно сказывается на производительности в играх, особенно в тех, где важна скорость подгрузки текстур и данных. Для ноутбука переход с DDR4 на DDR5 даже на такой частоте даст ощутимый прирост в общей отзывчивости системы.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Основной тайминг латентности (CAS Latency) для данного модуля составляет CL40. В связке с частотой 4800 МГц это типичные параметры для базовых модулей DDR5, которые предлагают хороший баланс между пропускной способностью и задержками. Рабочее напряжение снижено до 1.1 В, что является одним из преимуществ стандарта DDR5 и способствует меньшему тепловыделению.
Модуль, скорее всего, не поддерживает экстремальные профили автоматического разгона, такие как XMP 3.0 или EXPO, и предназначен для работы на заявленных производителем стандартных частотах JEDEC. Это гарантирует максимальную совместимость и стабильность в ноутбуках, где настройки BIOS часто ограничены, а ручной разгон памяти, как правило, невозможен.
Совместимость с платформой
Модуль совместим только с ноутбуками и компактными системами, оборудованными слотами SO-DIMM и поддерживающими стандарт памяти DDR5. Это платформы на базе процессоров Intel Core 12-го поколения (Alder Lake-H, P, U) и новее, а также AMD Ryzen 6000 серии (Rembrandt) и новее, предназначенных для мобильных устройств.
Перед покупкой крайне важно уточнить в спецификациях вашего ноутбука максимально поддерживаемый объём памяти на один слот и общую частоту. Многие ноутбуки имеют распаянную на плате часть памяти, и добавление такого модуля будет работать в гибком (flex) двухканальном режиме. Установка невозможна в системы с устаревшей платформой DDR4.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель выполнена в классическом для SO-DIMM компактном форм-факторе без дополнительных радиаторов. При стандартном напряжении 1.1 В и частоте 4800 МГц тепловыделение модуля невелико, и пассивного охлаждения за счёт общего воздушного потока внутри корпуса ноутбука обычно достаточно для стабильной работы.
Отсутствие массивного радиатора является преимуществом при установке в тесные корпуса ноутбуков, где важен каждый миллиметр свободного пространства. Внешний вид модуля лаконичный и деловой, без подсветки RGB, что полностью соответствует его предназначению для апгрейда рабочих и повседневных мобильных систем.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данный товар представляет собой одну планку оперативной памяти объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима, который может существенно увеличить производительность встроенной графики и скорость работы с данными, потребуется приобрести второй абсолютно идентичный модуль и установить его в парный слот.
При дальнейшем расширении объёма рекомендуется использовать планки с максимально схожими характеристиками (частота, тайминги, объём), а лучше - точно такие же. Смешивание модулей с разными параметрами может привести к работе всей памяти на настройках самого медленного модуля или к нестабильности системы.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевое ограничение - это поколение и форм-фактор. Убедитесь, что ваш ноутбук или компактный ПК поддерживает именно память стандарта DDR5 SO-DIMM. Также проверьте, не распаяна ли часть памяти на материнской плате намертво, и сколько свободных слотов для апгрейда доступно.
Данный модуль является отличным выбором для владельцев современных ноутбуков, которым не хватает стандартных 8 ГБ для комфортной работы. Он подойдёт тем, кто ценит стабильность и гарантированную совместимость на стандартных настройках. Если вам требуется максимальная производительность для игр или работы, и ноутбук поддерживает более высокие частоты, стоит рассмотреть комплекты из двух планок с поддержкой XMP/EXPO. Для апгрейда старых систем на DDR4 этот модуль не подходит категорически.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти SO-DIMM является отличным выбором для апгрейда современных ноутбуков и компактных настольных систем. Он идеально подходит для повышения общей отзывчивости системы в повседневных задачах: работы с офисными пакетами, веб-серфинга с множеством вкладок, потребления медиаконтента и нетребовательных игр. Объема в 16 ГБ достаточно для комфортной многозадачности, а скорость стандарта DDR5 обеспечивает заметный прирост производительности по сравнению с предыдущими поколениями памяти в аналогичных сценариях.
Для ресурсоемких задач, таких как профессиональный видеомонтаж, 3D-рендеринг или работа с огромными базами данных, одного модуля может не хватить, и потребуется комплект из двух или более планок. Однако в качестве первой ступени для обновления ноутбука или компактного ПК это решение предлагает отличный баланс цены и современных характеристик, закрывая потребности большинства домашних и офисных пользователей.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Данная планка выполнена по стандарту DDR5 - это новейшее поколение оперативной памяти на момент написания. DDR5 обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с DDR4, что напрямую влияет на скорость обмена данными с процессором и снижает общее энергопотребление системы, что критически важно для автономности ноутбуков.
Форм-фактор модуля - SO-DIMM. Это компактный стандарт, предназначенный исключительно для установки в ноутбуки, моноблоки, компактные ПК (NUC) и некоторые модели материнских плат Mini-ITX. Важно помнить, что модули SO-DIMM физически и электрически несовместимы со стандартными слотами DIMM для полноразмерных настольных материнских плат.
Объём, частота и реальная производительность
Объём модуля составляет 16 ГБ, что является комфортным стандартом для современных систем. Частота работы памяти - 4800 МГц (указана также как PC5-38400, где число обозначает пиковую пропускную способность в МБ/с). Эта частота является стандартной (JEDEC) для многих ранних и бюджетных платформ DDR5, обеспечивая стабильную работу без необходимости активации профилей разгона.
В реальных сценариях такая скорость заметно ускоряет загрузку приложений, уменьшает подтормаживания при переключении между тяжёлыми программами и положительно сказывается на производительности в играх, особенно в тех, где важна скорость подгрузки текстур и данных. Для ноутбука переход с DDR4 на DDR5 даже на такой частоте даст ощутимый прирост в общей отзывчивости системы.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Основной тайминг латентности (CAS Latency) для данного модуля составляет CL40. В связке с частотой 4800 МГц это типичные параметры для базовых модулей DDR5, которые предлагают хороший баланс между пропускной способностью и задержками. Рабочее напряжение снижено до 1.1 В, что является одним из преимуществ стандарта DDR5 и способствует меньшему тепловыделению.
Модуль, скорее всего, не поддерживает экстремальные профили автоматического разгона, такие как XMP 3.0 или EXPO, и предназначен для работы на заявленных производителем стандартных частотах JEDEC. Это гарантирует максимальную совместимость и стабильность в ноутбуках, где настройки BIOS часто ограничены, а ручной разгон памяти, как правило, невозможен.
Совместимость с платформой
Модуль совместим только с ноутбуками и компактными системами, оборудованными слотами SO-DIMM и поддерживающими стандарт памяти DDR5. Это платформы на базе процессоров Intel Core 12-го поколения (Alder Lake-H, P, U) и новее, а также AMD Ryzen 6000 серии (Rembrandt) и новее, предназначенных для мобильных устройств.
Перед покупкой крайне важно уточнить в спецификациях вашего ноутбука максимально поддерживаемый объём памяти на один слот и общую частоту. Многие ноутбуки имеют распаянную на плате часть памяти, и добавление такого модуля будет работать в гибком (flex) двухканальном режиме. Установка невозможна в системы с устаревшей платформой DDR4.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель выполнена в классическом для SO-DIMM компактном форм-факторе без дополнительных радиаторов. При стандартном напряжении 1.1 В и частоте 4800 МГц тепловыделение модуля невелико, и пассивного охлаждения за счёт общего воздушного потока внутри корпуса ноутбука обычно достаточно для стабильной работы.
Отсутствие массивного радиатора является преимуществом при установке в тесные корпуса ноутбуков, где важен каждый миллиметр свободного пространства. Внешний вид модуля лаконичный и деловой, без подсветки RGB, что полностью соответствует его предназначению для апгрейда рабочих и повседневных мобильных систем.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данный товар представляет собой одну планку оперативной памяти объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима, который может существенно увеличить производительность встроенной графики и скорость работы с данными, потребуется приобрести второй абсолютно идентичный модуль и установить его в парный слот.
При дальнейшем расширении объёма рекомендуется использовать планки с максимально схожими характеристиками (частота, тайминги, объём), а лучше - точно такие же. Смешивание модулей с разными параметрами может привести к работе всей памяти на настройках самого медленного модуля или к нестабильности системы.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевое ограничение - это поколение и форм-фактор. Убедитесь, что ваш ноутбук или компактный ПК поддерживает именно память стандарта DDR5 SO-DIMM. Также проверьте, не распаяна ли часть памяти на материнской плате намертво, и сколько свободных слотов для апгрейда доступно.
Данный модуль является отличным выбором для владельцев современных ноутбуков, которым не хватает стандартных 8 ГБ для комфортной работы. Он подойдёт тем, кто ценит стабильность и гарантированную совместимость на стандартных настройках. Если вам требуется максимальная производительность для игр или работы, и ноутбук поддерживает более высокие частоты, стоит рассмотреть комплекты из двух планок с поддержкой XMP/EXPO. Для апгрейда старых систем на DDR4 этот модуль не подходит категорически.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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