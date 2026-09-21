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Видеокарта Palit RTX5070 GAMINGPRO OC 12GB [NE75070T19K9-GB2050A] GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Palit RTX5070 GAMINGPRO OC 12GB [NE75070T19K9-GB2050A] GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL

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Видеокарта Palit RTX5070 GAMINGPRO OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2325
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
192 bit
Длина видеокарты (PCB), мм
3331.9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
57 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706510
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Характеристики

Бренд
Palit
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2325
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
4
Разрядность шины памяти
192 bit
Разъемы
DVI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
3331.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х21х10
Вес, кг.
2.2

Описание товара Видеокарта Palit RTX5070 GAMINGPRO OC 12GB [NE75070T19K9-GB2050A] GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL

Palit GeForce RTX 5070 GamingPro OC 12GB - видеокарта высокого уровня на архитектуре NVIDIA Blackwell для игровых и рабочих сборок, где нужен серьёзный запас производительности в QHD и комфортный гейминг в 4K с разумными настройками. Серия GamingPro OC сочетает трёхвентиляторное охлаждение, ARGB-подсветку и усиленную конструкцию, рассчитанную на длительные нагрузки.

Для кого и под какие задачи

RTX 5070 GamingPro OC подойдёт геймерам, которые играют в современные ААА-проекты в 1440p и хотят увидеть высокий FPS с качественной графикой, а также рассматривают 4K-монитор или телевизор как перспективу. Карта также интересна создателям контента и тем, кто работает с рендером, монтажом и AI-инструментами на GPU: 12 ГБ GDDR7 и большая пропускная способность памяти дают комфортный запас под тяжёлые проекты.

Аппаратные возможности и память

По данным производителей и профилей GPU, RTX 5070 в этом классе оснащена 6144 CUDA-ядрами и 12 ГБ GDDR7 на 192-битной шине с эффективной скоростью 28 Гбит/с, что даёт пропускную способность около 672 ГБ/с. Версия GamingPro OC имеет повышенные частоты по сравнению с референсом и поддерживает DLSS 4 и новые RT-ядра, что помогает выжать максимум из современных игр и рабочих приложений при адекватном энергопотреблении.

Подключения и охлаждение

На карте предусмотрены три DisplayPort 2.1b и один HDMI 2.1b, поэтому она подходит для высокочастотных QHD-мониторов и 4K-панелей с поддержкой VRR и HDR. Трёхслотовый кулер с вентиляторами TurboFan 4.0, тепловыми трубками и массивным радиатором рассчитан на теплопакет до 250 Вт и обеспечивает тихую работу при типичной игровой нагрузке, если корпус хорошо продувается.

Важные нюансы перед покупкой

Паспортное энергопотребление карты около 250 Вт, а производитель рекомендует блок питания не менее 650 Вт и один 16-пиновый разъём, поэтому при апгрейде важно проверить совместимость по питанию и качеству БП. Габариты около 332?127?60 мм и трёхслотовая толщина требуют внимательной примерки к корпусу: в компактных или плотно набитых системах может не хватить места, и тогда лучше заранее продумать организацию пространства и воздушного потока.

Отзывы о товаре Видеокарта Palit RTX5070 GAMINGPRO OC 12GB [NE75070T19K9-GB2050A] GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL




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Характеристики
Бренд
Palit
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2325
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
4
Развернуть
Разрядность шины памяти
192 bit
Разъемы
DVI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
3331.9
Страна производитель
Китай
Описание

Palit GeForce RTX 5070 GamingPro OC 12GB - видеокарта высокого уровня на архитектуре NVIDIA Blackwell для игровых и рабочих сборок, где нужен серьёзный запас производительности в QHD и комфортный гейминг в 4K с разумными настройками. Серия GamingPro OC сочетает трёхвентиляторное охлаждение, ARGB-подсветку и усиленную конструкцию, рассчитанную на длительные нагрузки.

Для кого и под какие задачи

RTX 5070 GamingPro OC подойдёт геймерам, которые играют в современные ААА-проекты в 1440p и хотят увидеть высокий FPS с качественной графикой, а также рассматривают 4K-монитор или телевизор как перспективу. Карта также интересна создателям контента и тем, кто работает с рендером, монтажом и AI-инструментами на GPU: 12 ГБ GDDR7 и большая пропускная способность памяти дают комфортный запас под тяжёлые проекты.

Аппаратные возможности и память

По данным производителей и профилей GPU, RTX 5070 в этом классе оснащена 6144 CUDA-ядрами и 12 ГБ GDDR7 на 192-битной шине с эффективной скоростью 28 Гбит/с, что даёт пропускную способность около 672 ГБ/с. Версия GamingPro OC имеет повышенные частоты по сравнению с референсом и поддерживает DLSS 4 и новые RT-ядра, что помогает выжать максимум из современных игр и рабочих приложений при адекватном энергопотреблении.

Подключения и охлаждение

На карте предусмотрены три DisplayPort 2.1b и один HDMI 2.1b, поэтому она подходит для высокочастотных QHD-мониторов и 4K-панелей с поддержкой VRR и HDR. Трёхслотовый кулер с вентиляторами TurboFan 4.0, тепловыми трубками и массивным радиатором рассчитан на теплопакет до 250 Вт и обеспечивает тихую работу при типичной игровой нагрузке, если корпус хорошо продувается.

Важные нюансы перед покупкой

Паспортное энергопотребление карты около 250 Вт, а производитель рекомендует блок питания не менее 650 Вт и один 16-пиновый разъём, поэтому при апгрейде важно проверить совместимость по питанию и качеству БП. Габариты около 332?127?60 мм и трёхслотовая толщина требуют внимательной примерки к корпусу: в компактных или плотно набитых системах может не хватить места, и тогда лучше заранее продумать организацию пространства и воздушного потока.

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Видеокарта Palit RTX5070 GAMINGPRO OC 12GB [NE75070T19K9-GB2050A] GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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