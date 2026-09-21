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Видеокарта INNO3D RTX5070Ti X3 OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL купить с доставкой в Москве
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Видеокарта INNO3D RTX5070Ti X3 OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL

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Видеокарта INNO3D RTX5070Ti X3 OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 1
Видеокарта INNO3D RTX5070Ti X3 OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 2
Видеокарта INNO3D RTX5070Ti X3 OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 3
Видеокарта INNO3D RTX5070Ti X3 OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5070 Ti
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2295
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта INNO3D RTX5070Ti X3 OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 1
  • Видеокарта INNO3D RTX5070Ti X3 OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 2
  • Видеокарта INNO3D RTX5070Ti X3 OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 3
  • Видеокарта INNO3D RTX5070Ti X3 OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
89 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706508
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Характеристики

Бренд
Inno3D
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2295
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х12х5
Вес, кг.
2.3

Описание товара Видеокарта INNO3D RTX5070Ti X3 OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL

Мощное графическое устройство, которое обеспечит вам невероятно реалистичное и плавное воспроизведение игр, видео и графики. Эта видеокарта оснащена передовым графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, который обеспечивает высокую производительность и качественную графику.

Отзывы о товаре Видеокарта INNO3D RTX5070Ti X3 OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL




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Характеристики
Бренд
Inno3D
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2295
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Описание
Мощное графическое устройство, которое обеспечит вам невероятно реалистичное и плавное воспроизведение игр, видео и графики. Эта видеокарта оснащена передовым графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, который обеспечивает высокую производительность и качественную графику.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта INNO3D RTX5070Ti X3 OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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