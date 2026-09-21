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Видеокарта INNO3D RTX 5070 TWIN X2 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL купить с доставкой в Москве
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Видеокарта INNO3D RTX 5070 TWIN X2 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL

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Видеокарта INNO3D RTX 5070 TWIN X2 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 1
Видеокарта INNO3D RTX 5070 TWIN X2 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 2
Видеокарта INNO3D RTX 5070 TWIN X2 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 3
Видеокарта INNO3D RTX 5070 TWIN X2 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 4
Видеокарта INNO3D RTX 5070 TWIN X2 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 5
Видеокарта INNO3D RTX 5070 TWIN X2 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 6
Видеокарта INNO3D RTX 5070 TWIN X2 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 7
Видеокарта INNO3D RTX 5070 TWIN X2 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 8
Видеокарта INNO3D RTX 5070 TWIN X2 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарты
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2325
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта INNO3D RTX 5070 TWIN X2 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 1
  • Видеокарта INNO3D RTX 5070 TWIN X2 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 2
  • Видеокарта INNO3D RTX 5070 TWIN X2 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 3
  • Видеокарта INNO3D RTX 5070 TWIN X2 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 4
  • Видеокарта INNO3D RTX 5070 TWIN X2 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 5
  • Видеокарта INNO3D RTX 5070 TWIN X2 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 6
  • Видеокарта INNO3D RTX 5070 TWIN X2 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 7
  • Видеокарта INNO3D RTX 5070 TWIN X2 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 8
  • Видеокарта INNO3D RTX 5070 TWIN X2 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706505
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Характеристики

Бренд
Inno3D
Тип товара
Видеокарты
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2325
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
250
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х39х35
Вес, кг.
1.4

Описание товара Видеокарта INNO3D RTX 5070 TWIN X2 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL

Мощный двойной вентилятор 88-миллиметровые лопасти вентилятора в форме косы для оптимального охлаждения Отвод и выпуск горячего воздуха, а также защита печатных плат. Оптимизированная толщина и расстояние между ребрами. Увеличенный поток воздуха между ребрами Конструкция лопастей вентилятора с низким уровнем шума. 6x никелированных композитных тепловых трубок.2-слотовый, конструкция SFF. Металлическая задняя пластина.

Отзывы о товаре Видеокарта INNO3D RTX 5070 TWIN X2 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL




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Характеристики
Бренд
Inno3D
Тип товара
Видеокарты
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2325
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
250
Страна производитель
Китай
Описание
Мощный двойной вентилятор 88-миллиметровые лопасти вентилятора в форме косы для оптимального охлаждения Отвод и выпуск горячего воздуха, а также защита печатных плат. Оптимизированная толщина и расстояние между ребрами. Увеличенный поток воздуха между ребрами Конструкция лопастей вентилятора с низким уровнем шума. 6x никелированных композитных тепловых трубок.2-слотовый, конструкция SFF. Металлическая задняя пластина.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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