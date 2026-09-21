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Видеокарта Afox RTX3070 GAMING 8GB GDDR6 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Afox RTX3070 GAMING 8GB GDDR6 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL

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Видеокарта Afox RTX3070 GAMING 8GB GDDR6 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 1
Видеокарта Afox RTX3070 GAMING 8GB GDDR6 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 2
Видеокарта Afox RTX3070 GAMING 8GB GDDR6 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 3
Видеокарта Afox RTX3070 GAMING 8GB GDDR6 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 4
Видеокарта Afox RTX3070 GAMING 8GB GDDR6 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 5
Видеокарта Afox RTX3070 GAMING 8GB GDDR6 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 3070
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1500
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
  • Видеокарта Afox RTX3070 GAMING 8GB GDDR6 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 1
  • Видеокарта Afox RTX3070 GAMING 8GB GDDR6 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 2
  • Видеокарта Afox RTX3070 GAMING 8GB GDDR6 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 3
  • Видеокарта Afox RTX3070 GAMING 8GB GDDR6 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 4
  • Видеокарта Afox RTX3070 GAMING 8GB GDDR6 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 5
  • Видеокарта Afox RTX3070 GAMING 8GB GDDR6 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706500
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Характеристики

Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3070
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1500
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х45х37
Вес, кг.
1.2

Описание товара Видеокарта Afox RTX3070 GAMING 8GB GDDR6 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL

Выведите работу графикой на новый уровень! Эти карты обеспечивают производительность стабильность популярных графических приложениях, также ускорение их функций на базе алгоритмов ИИ. Вы получаете уникальные инструменты, что позволяет существенно ускорить работу графическим контентом. Получите высокую производительность для любых задач.

Отзывы о товаре Видеокарта Afox RTX3070 GAMING 8GB GDDR6 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL




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Характеристики
Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3070
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1500
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Развернуть
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Описание
Выведите работу графикой на новый уровень! Эти карты обеспечивают производительность стабильность популярных графических приложениях, также ускорение их функций на базе алгоритмов ИИ. Вы получаете уникальные инструменты, что позволяет существенно ускорить работу графическим контентом. Получите высокую производительность для любых задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Afox RTX3070 GAMING 8GB GDDR6 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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