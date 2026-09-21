Top.Mail.Ru
Видеокарта Afox G210 1GB GDDR3 64bit VGA DVI HDMI 1FAN LP RTL {50} (785143) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеокарта Afox G210 1GB GDDR3 64bit VGA DVI HDMI 1FAN LP RTL {50} (785143)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Видеокарта Afox G210 1GB GDDR3 64bit VGA DVI HDMI 1FAN LP RTL {50} (785143) - фото 1
Видеокарта Afox G210 1GB GDDR3 64bit VGA DVI HDMI 1FAN LP RTL {50} (785143) - фото 2
Видеокарта Afox G210 1GB GDDR3 64bit VGA DVI HDMI 1FAN LP RTL {50} (785143) - фото 3
Видеокарта Afox G210 1GB GDDR3 64bit VGA DVI HDMI 1FAN LP RTL {50} (785143) - фото 4
Видеокарта Afox G210 1GB GDDR3 64bit VGA DVI HDMI 1FAN LP RTL {50} (785143) - фото 5
Видеокарта Afox G210 1GB GDDR3 64bit VGA DVI HDMI 1FAN LP RTL {50} (785143) - фото 6
Видеокарта Afox G210 1GB GDDR3 64bit VGA DVI HDMI 1FAN LP RTL {50} (785143) - фото 7
Видеокарта Afox G210 1GB GDDR3 64bit VGA DVI HDMI 1FAN LP RTL {50} (785143) - фото 8
Видеокарта Afox G210 1GB GDDR3 64bit VGA DVI HDMI 1FAN LP RTL {50} (785143) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GT 210
Объем видеопамяти
1 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
589
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2560x1600
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
  • Видеокарта Afox G210 1GB GDDR3 64bit VGA DVI HDMI 1FAN LP RTL {50} (785143) - фото 1
  • Видеокарта Afox G210 1GB GDDR3 64bit VGA DVI HDMI 1FAN LP RTL {50} (785143) - фото 2
  • Видеокарта Afox G210 1GB GDDR3 64bit VGA DVI HDMI 1FAN LP RTL {50} (785143) - фото 3
  • Видеокарта Afox G210 1GB GDDR3 64bit VGA DVI HDMI 1FAN LP RTL {50} (785143) - фото 4
  • Видеокарта Afox G210 1GB GDDR3 64bit VGA DVI HDMI 1FAN LP RTL {50} (785143) - фото 5
  • Видеокарта Afox G210 1GB GDDR3 64bit VGA DVI HDMI 1FAN LP RTL {50} (785143) - фото 6
  • Видеокарта Afox G210 1GB GDDR3 64bit VGA DVI HDMI 1FAN LP RTL {50} (785143) - фото 7
  • Видеокарта Afox G210 1GB GDDR3 64bit VGA DVI HDMI 1FAN LP RTL {50} (785143) - фото 8
  • Видеокарта Afox G210 1GB GDDR3 64bit VGA DVI HDMI 1FAN LP RTL {50} (785143) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706499
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 210
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
1 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
589
Частота видеопамяти
1000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2560x1600
Техпроцесс
40
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Разъемы
DVI, HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
168
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х14х5
Вес, г.
320

Описание товара Видеокарта Afox G210 1GB GDDR3 64bit VGA DVI HDMI 1FAN LP RTL {50} (785143)

Краткое описание: NVIDIA GeForce GT 210, 589 МГц, универсальных процессоров - 16, видеопамять - 1 Гб, GDDR3 SDRAM, 1000 МГц, 64 бит, DVI, HDMI, VGA, DirectX 10.1.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта Afox G210 1GB GDDR3 64bit VGA DVI HDMI 1FAN LP RTL {50} (785143)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 210
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
1 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
589
Частота видеопамяти
1000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2560x1600
Техпроцесс
40
Развернуть
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Разъемы
DVI, HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
168
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Описание
Краткое описание: NVIDIA GeForce GT 210, 589 МГц, универсальных процессоров - 16, видеопамять - 1 Гб, GDDR3 SDRAM, 1000 МГц, 64 бит, DVI, HDMI, VGA, DirectX 10.1.


Теги товара: NVIDIA GeForce
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Afox G210 1GB GDDR3 64bit VGA DVI HDMI 1FAN LP RTL {50} (785143) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...