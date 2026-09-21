Видеокарта VGA NVIDIA RTX 4000 SFF Ada, 20 GB GDDR6 ECC, mDP 1.4a, PCI Express 4.0 x16

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Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
Radeon RTX 4000
Объем видеопамяти
20 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
720
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
160 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
141 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 706489
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Видеокарта PNY Quadro RTX 4000 SFF Ada Generation [VCNRTX4000ADALP-PB] – профессиональный видеоадаптер для создания цифрового контента, трехмерного моделирования, рендеринга, потокового вещания, интеллектуальной видеоаналитики и других задач. Модель оснащена графическим процессором Quadro RTX 4000 на основе микроархитектуры NVIDIA Ada Lovelace и техпроцесса 5 нм. Штатная частота видеочипа равна 720 МГц, а турбочастота – 1560 МГц. В устройстве реализованы 48 ядер RT 3-го поколения, 6144 универсальных процессора и 192 ядра 4-го поколения. Потенциал GPU раскрывают 20 ГБ памяти GDDR6 с пропускной способностью 320 ГБ/с и эффективной частотой 16000 МГц. Видеокарта PNY Quadro RTX 4000 SFF Ada Generation [VCNRTX4000ADALP-PB] выводит изображение на 4 порта Mini DisplayPort. Возможно одновременное подключение до 4 мониторов. Модель поддерживает разрешение до 7680x4320 (8K Ultra HD). Низкопрофильное исполнение позволяет смонтировать видеокарту в корпусе малого форм-фактора. В комплектацию устройства входят полноразмерная планка и 4 переходника на DP. Видеоадаптер занимает 2 слота расширения.
Видеокарта PNY Quadro RTX 4000 SFF Ada Generation [VCNRTX4000ADALP-PB] – профессиональный видеоадаптер для создания цифрового контента, трехмерного моделирования, рендеринга, потокового вещания, интеллектуальной видеоаналитики и других задач. Модель оснащена графическим процессором Quadro RTX 4000 на основе микроархитектуры NVIDIA Ada Lovelace и техпроцесса 5 нм. Штатная частота видеочипа равна 720 МГц, а турбочастота – 1560 МГц. В устройстве реализованы 48 ядер RT 3-го поколения, 6144 универсальных процессора и 192 ядра 4-го поколения. Потенциал GPU раскрывают 20 ГБ памяти GDDR6 с пропускной способностью 320 ГБ/с и эффективной частотой 16000 МГц. Видеокарта PNY Quadro RTX 4000 SFF Ada Generation [VCNRTX4000ADALP-PB] выводит изображение на 4 порта Mini DisplayPort. Возможно одновременное подключение до 4 мониторов. Модель поддерживает разрешение до 7680x4320 (8K Ultra HD). Низкопрофильное исполнение позволяет смонтировать видеокарту в корпусе малого форм-фактора. В комплектацию устройства входят полноразмерная планка и 4 переходника на DP. Видеоадаптер занимает 2 слота расширения.
Видеокарта VGA NVIDIA RTX 4000 SFF Ada, 20 GB GDDR6 ECC, mDP 1.4a, PCI Express 4.0 x16 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Видеокарта VGA NVIDIA RTX 4000 SFF Ada, 20 GB GDDR6 ECC, mDP 1.4a, PCI Express 4.0 x16