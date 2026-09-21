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Видеокарта NVIDIA RTX 2000 ADA Graphics Cards, 16GB GDDR6 (ATX inst, LP incl), bulk купить с доставкой в Москве
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Видеокарта NVIDIA RTX 2000 ADA Graphics Cards, 16GB GDDR6 (ATX inst, LP incl), bulk

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Видеокарта NVIDIA RTX 2000 ADA Graphics Cards, 16GB GDDR6 (ATX inst, LP incl), bulk - фото 1
Видеокарта NVIDIA RTX 2000 ADA Graphics Cards, 16GB GDDR6 (ATX inst, LP incl), bulk - фото 2
Видеокарта NVIDIA RTX 2000 ADA Graphics Cards, 16GB GDDR6 (ATX inst, LP incl), bulk - фото 3
Видеокарта NVIDIA RTX 2000 ADA Graphics Cards, 16GB GDDR6 (ATX inst, LP incl), bulk - фото 4
Видеокарта NVIDIA RTX 2000 ADA Graphics Cards, 16GB GDDR6 (ATX inst, LP incl), bulk - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
Radeon RTX A2000
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1620
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
  • Видеокарта NVIDIA RTX 2000 ADA Graphics Cards, 16GB GDDR6 (ATX inst, LP incl), bulk - фото 1
  • Видеокарта NVIDIA RTX 2000 ADA Graphics Cards, 16GB GDDR6 (ATX inst, LP incl), bulk - фото 2
  • Видеокарта NVIDIA RTX 2000 ADA Graphics Cards, 16GB GDDR6 (ATX inst, LP incl), bulk - фото 3
  • Видеокарта NVIDIA RTX 2000 ADA Graphics Cards, 16GB GDDR6 (ATX inst, LP incl), bulk - фото 4
  • Видеокарта NVIDIA RTX 2000 ADA Graphics Cards, 16GB GDDR6 (ATX inst, LP incl), bulk - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
68 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706487
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Характеристики

Бренд
NVIDIA
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
Radeon RTX A2000
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1620
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
DisplayPort
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х20х7
Вес, г.
800

Описание товара Видеокарта NVIDIA RTX 2000 ADA Graphics Cards, 16GB GDDR6 (ATX inst, LP incl), bulk

Видеокарта NVIDIA RTX 2000 ADA Graphics Cards с 16 Гб памяти GDDR6 — это мощное устройство, которое обеспечит высокую производительность в играх, графических приложениях и при работе с искусственным интеллектом.



Теги товара: Для игр в 4K, NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта NVIDIA RTX 2000 ADA Graphics Cards, 16GB GDDR6 (ATX inst, LP incl), bulk




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Характеристики
Бренд
NVIDIA
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
Radeon RTX A2000
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1620
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Развернуть
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
DisplayPort
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта NVIDIA RTX 2000 ADA Graphics Cards с 16 Гб памяти GDDR6 — это мощное устройство, которое обеспечит высокую производительность в играх, графических приложениях и при работе с искусственным интеллектом.


Теги товара: Для игр в 4K, NVIDIA GeForce
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Отзывы


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