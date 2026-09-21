Описание товара Видеокарта NVIDIA RTX 4000 ADA Graphics Cards, 20GBGDDR6 (ATX Bracket), Bulk Packing

NVIDIA RTX 4000 Ada Generation 20GB - профессиональная видеокарта на Ada Lovelace, рассчитанная на рабочие станции, где нужна высокая эффективность и мощность в формате одного слота. Это активное однослотовое решение с 20 ГБ GDDR6 ECC и максимальным энергопотреблением около 130 Вт, что делает его удобным для плотных конфигураций и систем, где важны температура и шум.

Для кого и под какие задачи

RTX 4000 Ada часто выбирают для задач дизайна, инженерии, визуализации и работы с большими датасетами, когда важна производительность профессионального уровня, но нет желания переходить на более дорогие двухслотовые карты старшего класса. Она также хорошо вписывается в рабочие станции, где нужно оставить место под дополнительные карты (сетевые адаптеры, контроллеры) и при этом иметь запас по GPU-ускорению в современных приложениях.

Аппаратные возможности и память

По спецификациям у RTX 4000 Ada 6 144 CUDA-ядра и 20 ГБ GDDR6 с ECC, а шина памяти 160-бит и пропускная способность до 360 ГБ/с. Такой профиль удобен для проектов, где важна память под ассеты и сцены, а также точность вычислений в рабочих задачах, но при этом хочется умеренного энергопотребления и компактного форм-фактора.

Подключения и рабочая среда

На карте заявлены 4?DisplayPort 1.4a, что удобно для профессиональных мониторов и многомониторных рабочих мест, включая высокие разрешения. Встречаются версии с mini-DisplayPort в зависимости от вендора и поставки, поэтому перед покупкой имеет смысл уточнить тип разъёмов, чтобы не упереться в необходимость переходников.

Важные нюансы перед покупкой

Однослотовые профессиональные карты сильно зависят от вентиляции корпуса: даже при 130 Вт важно, чтобы горячий воздух стабильно выводился, особенно если рядом стоят другие платы и нет свободного пространства. Ещё один нюанс - "bulk/OEM-упаковка": для корпоративных поставок это нормально, но покупателю стоит заранее проверить комплектацию и тип крепления, чтобы установка прошла без сюрпризов.