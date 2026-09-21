Видеокарта NVIDIA Quadro RTX A4000 Graphics Cards ATX bracket installed, 16GB, Bulk Packing
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Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
Quadro RTX A4000
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
735
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
100 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 706485
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
Quadro RTX A4000
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
735
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
DisplayPort
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х20х7
Вес, г.
700
Описание товара Видеокарта NVIDIA Quadro RTX A4000 Graphics Cards ATX bracket installed, 16GB, Bulk Packing
Видеокарта NVIDIA Quadro RTX A4000 Bulk — это профессиональное решение для графических станций и рабочих станций, которое обеспечивает высокую производительность и надёжность при работе с требовательными приложениями для 3D-моделирования, визуализации и обработки видео.
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Теги товара: Для игр в 4K, NVIDIA GeForce
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Бренд
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
Quadro RTX A4000
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
735
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Развернуть
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
DisplayPort
Страна производитель
Китай
Видеокарта NVIDIA Quadro RTX A4000 Bulk — это профессиональное решение для графических станций и рабочих станций, которое обеспечивает высокую производительность и надёжность при работе с требовательными приложениями для 3D-моделирования, визуализации и обработки видео.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070
Теги товара: Для игр в 4K, NVIDIA GeForce
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070
Теги товара: Для игр в 4K, NVIDIA GeForce
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