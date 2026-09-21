Видеокарта NVIDIA RTX 5000 Ada 32GB GDDR6 256 bit, bulk packing
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Характеристики
Описание товара Видеокарта NVIDIA RTX 5000 Ada 32GB GDDR6 256 bit, bulk packing
NVIDIA RTX 5000 Ada Generation 32GB - профессиональная видеокарта для рабочих станций, ориентированная на рендер, 3D-графику, инженерные пакеты и задачи AI-ускорения, где важны стабильность, большой объём памяти и корректная работа с профессиональными драйверами. Это двухслотовое решение на PCIe Gen4 x16 с 32 ГБ GDDR6 ECC и типичным потреблением до 250 Вт, поэтому оно рассчитано на полноценные рабочие станции, а не на компактные офисные ПК.
Для кого и под какие задачи
RTX 5000 Ada берут в студии и инженерные отделы, где нужно ускорять визуализацию, CAD/CAE, композитинг и обработку тяжёлых проектов, а не только "крутить игры". В рабочих сценариях она особенно полезна там, где сцены и датасеты перестают помещаться в память младших карт: 32 ГБ с ECC помогают работать спокойнее, но не заменяют правильное проектирование пайплайна и хранение исходников на надёжном массиве.
Аппаратные возможности и память
По спецификациям у RTX 5000 Ada 12 800 CUDA-ядер и 32 ГБ GDDR6 с ECC на 256-битной шине, а пропускная способность памяти достигает 576 ГБ/с. Такой профиль хорошо подходит для тяжёлых 3D-сцен, GPU-рендера, ускорения AI-инструментов и многозадачности в профессиональных приложениях, когда одновременно открыты монтаж, 3D-пакет и графический редактор.
Подключения и рабочая среда
Видеокарта использует 4?DisplayPort 1.4a, что удобно для рабочих мест с несколькими мониторами и высокими разрешениями, где важна читаемость интерфейса и большое поле под окна. Поскольку это "bulk/OEM-поставка", в корпоративных закупках обычно отдельно уточняют комплектацию, тип крепления и совместимость с конкретными рабочими станциями.
Важные нюансы перед покупкой
RTX 5000 Ada - не "гарантия надёжности данных": ECC снижает риск ошибок в видеопамяти, но критичные проекты всё равно требуют резервного копирования и понятной стратегии хранения, особенно в бизнес-сценариях. Ещё один практичный момент - питание и охлаждение: при 250 Вт и двухслотовом формате важно, чтобы корпус рабочей станции имел нормальный выдув и качественный блок питания, иначе стабильность под длительной нагрузкой будет хуже ожидаемой.
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Теги товара: Для игр в 4K, NVIDIA GeForce
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NVIDIA RTX 5000 Ada Generation 32GB - профессиональная видеокарта для рабочих станций, ориентированная на рендер, 3D-графику, инженерные пакеты и задачи AI-ускорения, где важны стабильность, большой объём памяти и корректная работа с профессиональными драйверами. Это двухслотовое решение на PCIe Gen4 x16 с 32 ГБ GDDR6 ECC и типичным потреблением до 250 Вт, поэтому оно рассчитано на полноценные рабочие станции, а не на компактные офисные ПК.
Для кого и под какие задачи
RTX 5000 Ada берут в студии и инженерные отделы, где нужно ускорять визуализацию, CAD/CAE, композитинг и обработку тяжёлых проектов, а не только "крутить игры". В рабочих сценариях она особенно полезна там, где сцены и датасеты перестают помещаться в память младших карт: 32 ГБ с ECC помогают работать спокойнее, но не заменяют правильное проектирование пайплайна и хранение исходников на надёжном массиве.
Аппаратные возможности и память
По спецификациям у RTX 5000 Ada 12 800 CUDA-ядер и 32 ГБ GDDR6 с ECC на 256-битной шине, а пропускная способность памяти достигает 576 ГБ/с. Такой профиль хорошо подходит для тяжёлых 3D-сцен, GPU-рендера, ускорения AI-инструментов и многозадачности в профессиональных приложениях, когда одновременно открыты монтаж, 3D-пакет и графический редактор.
Подключения и рабочая среда
Видеокарта использует 4?DisplayPort 1.4a, что удобно для рабочих мест с несколькими мониторами и высокими разрешениями, где важна читаемость интерфейса и большое поле под окна. Поскольку это "bulk/OEM-поставка", в корпоративных закупках обычно отдельно уточняют комплектацию, тип крепления и совместимость с конкретными рабочими станциями.
Важные нюансы перед покупкой
RTX 5000 Ada - не "гарантия надёжности данных": ECC снижает риск ошибок в видеопамяти, но критичные проекты всё равно требуют резервного копирования и понятной стратегии хранения, особенно в бизнес-сценариях. Ещё один практичный момент - питание и охлаждение: при 250 Вт и двухслотовом формате важно, чтобы корпус рабочей станции имел нормальный выдув и качественный блок питания, иначе стабильность под длительной нагрузкой будет хуже ожидаемой.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070
Теги товара: Для игр в 4K, NVIDIA GeForce
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