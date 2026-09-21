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Видеокарта NVIDIA RTX 5000 Ada 32GB GDDR6 256 bit, bulk packing купить с доставкой в Москве
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Видеокарта NVIDIA RTX 5000 Ada 32GB GDDR6 256 bit, bulk packing

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Видеокарта NVIDIA RTX 5000 Ada 32GB GDDR6 256 bit, bulk packing - фото 1
Видеокарта NVIDIA RTX 5000 Ada 32GB GDDR6 256 bit, bulk packing - фото 2
Видеокарта NVIDIA RTX 5000 Ada 32GB GDDR6 256 bit, bulk packing - фото 3
Видеокарта NVIDIA RTX 5000 Ada 32GB GDDR6 256 bit, bulk packing - фото 4
Видеокарта NVIDIA RTX 5000 Ada 32GB GDDR6 256 bit, bulk packing - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
RTX 5000 ADA
Объем видеопамяти
32 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1155
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
  • Видеокарта NVIDIA RTX 5000 Ada 32GB GDDR6 256 bit, bulk packing - фото 1
  • Видеокарта NVIDIA RTX 5000 Ada 32GB GDDR6 256 bit, bulk packing - фото 2
  • Видеокарта NVIDIA RTX 5000 Ada 32GB GDDR6 256 bit, bulk packing - фото 3
  • Видеокарта NVIDIA RTX 5000 Ada 32GB GDDR6 256 bit, bulk packing - фото 4
  • Видеокарта NVIDIA RTX 5000 Ada 32GB GDDR6 256 bit, bulk packing - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
338 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706480
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Характеристики

Бренд
NVIDIA
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
RTX 5000 ADA
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
32 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1155
Частота видеопамяти
18000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
267
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х15х5
Вес, кг.
1.11

Описание товара Видеокарта NVIDIA RTX 5000 Ada 32GB GDDR6 256 bit, bulk packing

NVIDIA RTX 5000 Ada Generation 32GB - профессиональная видеокарта для рабочих станций, ориентированная на рендер, 3D-графику, инженерные пакеты и задачи AI-ускорения, где важны стабильность, большой объём памяти и корректная работа с профессиональными драйверами. Это двухслотовое решение на PCIe Gen4 x16 с 32 ГБ GDDR6 ECC и типичным потреблением до 250 Вт, поэтому оно рассчитано на полноценные рабочие станции, а не на компактные офисные ПК.

Для кого и под какие задачи

RTX 5000 Ada берут в студии и инженерные отделы, где нужно ускорять визуализацию, CAD/CAE, композитинг и обработку тяжёлых проектов, а не только "крутить игры". В рабочих сценариях она особенно полезна там, где сцены и датасеты перестают помещаться в память младших карт: 32 ГБ с ECC помогают работать спокойнее, но не заменяют правильное проектирование пайплайна и хранение исходников на надёжном массиве.

Аппаратные возможности и память

По спецификациям у RTX 5000 Ada 12 800 CUDA-ядер и 32 ГБ GDDR6 с ECC на 256-битной шине, а пропускная способность памяти достигает 576 ГБ/с. Такой профиль хорошо подходит для тяжёлых 3D-сцен, GPU-рендера, ускорения AI-инструментов и многозадачности в профессиональных приложениях, когда одновременно открыты монтаж, 3D-пакет и графический редактор.

Подключения и рабочая среда

Видеокарта использует 4?DisplayPort 1.4a, что удобно для рабочих мест с несколькими мониторами и высокими разрешениями, где важна читаемость интерфейса и большое поле под окна. Поскольку это "bulk/OEM-поставка", в корпоративных закупках обычно отдельно уточняют комплектацию, тип крепления и совместимость с конкретными рабочими станциями.

Важные нюансы перед покупкой

RTX 5000 Ada - не "гарантия надёжности данных": ECC снижает риск ошибок в видеопамяти, но критичные проекты всё равно требуют резервного копирования и понятной стратегии хранения, особенно в бизнес-сценариях. Ещё один практичный момент - питание и охлаждение: при 250 Вт и двухслотовом формате важно, чтобы корпус рабочей станции имел нормальный выдув и качественный блок питания, иначе стабильность под длительной нагрузкой будет хуже ожидаемой.



Теги товара: Для игр в 4K, NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта NVIDIA RTX 5000 Ada 32GB GDDR6 256 bit, bulk packing




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Характеристики
Бренд
NVIDIA
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
RTX 5000 ADA
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
32 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1155
Частота видеопамяти
18000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
267
Страна производитель
Китай
Описание

NVIDIA RTX 5000 Ada Generation 32GB - профессиональная видеокарта для рабочих станций, ориентированная на рендер, 3D-графику, инженерные пакеты и задачи AI-ускорения, где важны стабильность, большой объём памяти и корректная работа с профессиональными драйверами. Это двухслотовое решение на PCIe Gen4 x16 с 32 ГБ GDDR6 ECC и типичным потреблением до 250 Вт, поэтому оно рассчитано на полноценные рабочие станции, а не на компактные офисные ПК.

Для кого и под какие задачи

RTX 5000 Ada берут в студии и инженерные отделы, где нужно ускорять визуализацию, CAD/CAE, композитинг и обработку тяжёлых проектов, а не только "крутить игры". В рабочих сценариях она особенно полезна там, где сцены и датасеты перестают помещаться в память младших карт: 32 ГБ с ECC помогают работать спокойнее, но не заменяют правильное проектирование пайплайна и хранение исходников на надёжном массиве.

Аппаратные возможности и память

По спецификациям у RTX 5000 Ada 12 800 CUDA-ядер и 32 ГБ GDDR6 с ECC на 256-битной шине, а пропускная способность памяти достигает 576 ГБ/с. Такой профиль хорошо подходит для тяжёлых 3D-сцен, GPU-рендера, ускорения AI-инструментов и многозадачности в профессиональных приложениях, когда одновременно открыты монтаж, 3D-пакет и графический редактор.

Подключения и рабочая среда

Видеокарта использует 4?DisplayPort 1.4a, что удобно для рабочих мест с несколькими мониторами и высокими разрешениями, где важна читаемость интерфейса и большое поле под окна. Поскольку это "bulk/OEM-поставка", в корпоративных закупках обычно отдельно уточняют комплектацию, тип крепления и совместимость с конкретными рабочими станциями.

Важные нюансы перед покупкой

RTX 5000 Ada - не "гарантия надёжности данных": ECC снижает риск ошибок в видеопамяти, но критичные проекты всё равно требуют резервного копирования и понятной стратегии хранения, особенно в бизнес-сценариях. Ещё один практичный момент - питание и охлаждение: при 250 Вт и двухслотовом формате важно, чтобы корпус рабочей станции имел нормальный выдув и качественный блок питания, иначе стабильность под длительной нагрузкой будет хуже ожидаемой.



Теги товара: Для игр в 4K, NVIDIA GeForce
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