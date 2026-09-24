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Уцененный товар Люстра Vitaluce V4875-7/12PL, 12xE14 макс. 40Вт отличное состояние купить с доставкой в Москве, 706459
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Уцененный товар Люстра Vitaluce V4875-7/12PL, 12xE14 макс. 40Вт отличное состояние, 706459

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Люстра Vitaluce V4875-7/12PL, 12xE14 макс. 40Вт отличное состояние
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Люстра
Причина уценки
витринный образец (неоригинальная коробка)
Количество ламп
12
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Материал основания
металл
Стиль
арт-деко
Тип светильника
подвес
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
коричневый
Ширина, см
90
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%
2 977 руб.  9 923 руб. 
Начислим 48 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706459
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Люстра Vitaluce V4875-7/12PL, 12xE14 макс. 40Вт отличное состояние
2 977 руб. -70%
9 923 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VITALUCE
Тип товара
Люстра
Причина уценки
витринный образец (неоригинальная коробка)
Высота, см
58
Количество ламп
12
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
стекло
Стиль
арт-деко
Тип светильника
подвес
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
коричневый
Ширина, см
90
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
41х41х41
Вес, кг.
5.3

Описание товара Уцененный товар Люстра Vitaluce V4875-7/12PL, 12xE14 макс. 40Вт отличное состояние

Внешний вид: отличное состояние
Характеристики:

  • Материал арматуры Металл
  • Форма плафона Круг
  • Цвет плафонов Янтарный
  • Материал плафонов Стекло
  • Кол-во ламп 12
  • Тип цоколя E14
  • Общая мощность, Вт 480
  • Площадь освещения (м2) 24
Комплектность: люстра в комплекте
Причина уценки: витринный образец (неоригинальная коробка)

Отзывы о товаре Уцененный товар Люстра Vitaluce V4875-7/12PL, 12xE14 макс. 40Вт отличное состояние




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Характеристики
Бренд
VITALUCE
Тип товара
Люстра
Причина уценки
витринный образец (неоригинальная коробка)
Высота, см
58
Количество ламп
12
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
стекло
Стиль
арт-деко
Тип светильника
подвес
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
коричневый
Ширина, см
90
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Страна производитель
Россия
Описание
Внешний вид: отличное состояние
Характеристики:
  • Материал арматуры Металл
  • Форма плафона Круг
  • Цвет плафонов Янтарный
  • Материал плафонов Стекло
  • Кол-во ламп 12
  • Тип цоколя E14
  • Общая мощность, Вт 480
  • Площадь освещения (м2) 24
Комплектность: люстра в комплекте
Причина уценки: витринный образец (неоригинальная коробка)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Люстра Vitaluce V4875-7/12PL, 12xE14 макс. 40Вт отличное состояние - стоимость товара 2977 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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