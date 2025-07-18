Весы напольные Mi Smart Scale S200 Dark Grey (BHR9230GL)
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Характеристики
Описание товара Весы напольные Mi Smart Scale S200 Dark Grey (BHR9230GL)
Откройте для себя умные весы Xiaomi Smart Scale S200 — ваш персональный помощник на пути к здоровью и комфорту. Высокоточные датчики фиксируют изменения веса с шагом 50 г, а диапазон от 0,1 до 150 кг позволяет использовать устройство всей семьёй. Весы автоматически определяют тип взвешивания (человек или предмет) и поддерживают до 36 пользователей с индивидуальными профилями. Интеграция с приложением MiHome через Bluetooth 5.4 обеспечивает удобный доступ к статистике и персональным рекомендациям. Лаконичный дизайн с гладкой поверхностью и скруглёнными углами гармонично впишется в любой интерьер, а нескользящее основание гарантирует устойчивость. Дополнительная функция теста на равновесие поможет оценить физическую подготовку. Xiaomi Smart Scale S200 — точность, стиль и забота о вашем здоровье в одном устройстве
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Теги товара: диагностические, с bluetooth, с памятью, стеклянные
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Теги товара: диагностические, с bluetooth, с памятью, стеклянные
Достоинства:
Комментарий:
Я давно хотела такие весы и мечта сбылась,конечно я довольна
Отзывы о товаре Весы напольные Mi Smart Scale S200 Dark Grey (BHR9230GL)
Достоинства:
Комментарий:
Я давно хотела такие весы и мечта сбылась,конечно я довольна