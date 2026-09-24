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Уцененный товар Лошадка на РУ (свет,звук) с миской и расческой в коробке с проектором;аккумулятор;движение во всех направлениях ZYB-B2997-2 хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 706388
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Уцененный товар Лошадка на РУ (свет,звук) с миской и расческой в коробке с проектором;аккумулятор;движение во всех направлениях ZYB-B2997-2 хорошее состояние, 706388

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Уценка
Лошадка на РУ (свет,звук) с миской и расческой в коробке с проектором;аккумулятор;движение во всех направлениях ZYB-B2997-2 хорошее состояние - фото 1
Уценка
Лошадка на РУ (свет,звук) с миской и расческой в коробке с проектором;аккумулятор;движение во всех направлениях ZYB-B2997-2 хорошее состояние - фото 2
Уценка
Лошадка на РУ (свет,звук) с миской и расческой в коробке с проектором;аккумулятор;движение во всех направлениях ZYB-B2997-2 хорошее состояние - фото 3
Уценка
Лошадка на РУ (свет,звук) с миской и расческой в коробке с проектором;аккумулятор;движение во всех направлениях ZYB-B2997-2 хорошее состояние - фото 4
Уценка
Лошадка на РУ (свет,звук) с миской и расческой в коробке с проектором;аккумулятор;движение во всех направлениях ZYB-B2997-2 хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиоуправляемые модели
Причина уценки
витринный образец (нет оригинальной коробки)
  • Лошадка на РУ (свет,звук) с миской и расческой в коробке с проектором;аккумулятор;движение во всех направлениях ZYB-B2997-2 хорошее состояние - фото 1
  • Лошадка на РУ (свет,звук) с миской и расческой в коробке с проектором;аккумулятор;движение во всех направлениях ZYB-B2997-2 хорошее состояние - фото 2
  • Лошадка на РУ (свет,звук) с миской и расческой в коробке с проектором;аккумулятор;движение во всех направлениях ZYB-B2997-2 хорошее состояние - фото 3
  • Лошадка на РУ (свет,звук) с миской и расческой в коробке с проектором;аккумулятор;движение во всех направлениях ZYB-B2997-2 хорошее состояние - фото 4
  • Лошадка на РУ (свет,звук) с миской и расческой в коробке с проектором;аккумулятор;движение во всех направлениях ZYB-B2997-2 хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%
370 руб.  1 240 руб. 
Начислим 6 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706388
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Лошадка на РУ (свет,звук) с миской и расческой в коробке с проектором;аккумулятор;движение во всех направлениях ZYB-B2997-2 хорошее состояние
370 руб. -70%
1 240 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Carnival Trading
Тип товара
Радиоуправляемые модели
Причина уценки
витринный образец (нет оригинальной коробки)
Возраст
от 3 до 8 лет
Звуковые эффекты
да
Максимальный возраст
3
Материал
пластик
Минимальный возраст
8
Пол
для девочек, для мальчиков
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х28х21
Вес, г.
970

Описание товара Уцененный товар Лошадка на РУ (свет,звук) с миской и расческой в коробке с проектором;аккумулятор;движение во всех направлениях ZYB-B2997-2 хорошее состояние

Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: лошадка, миска, пульт, расческа, батарейка, провод
Причина уценки: витринный образец (нет оригинальной коробки)

Отзывы о товаре Уцененный товар Лошадка на РУ (свет,звук) с миской и расческой в коробке с проектором;аккумулятор;движение во всех направлениях ZYB-B2997-2 хорошее состояние




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Carnival Trading
Тип товара
Радиоуправляемые модели
Причина уценки
витринный образец (нет оригинальной коробки)
Возраст
от 3 до 8 лет
Звуковые эффекты
да
Максимальный возраст
3
Материал
пластик
Минимальный возраст
8
Пол
для девочек, для мальчиков
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: лошадка, миска, пульт, расческа, батарейка, провод
Причина уценки: витринный образец (нет оригинальной коробки)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Лошадка на РУ (свет,звук) с миской и расческой в коробке с проектором;аккумулятор;движение во всех направлениях ZYB-B2997-2 хорошее состояние – стоимость товара 370 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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