Планшет Huawei MatePad SE 11'' 6/128Gb (53014GXT) Gray
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Планшеты
Встроенная память
128 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 706362
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Планшеты
Партномер для планшетов
53014GXT
Встроенная память
128 Гб
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х5
Вес, г.
800
Описание товара Планшет Huawei MatePad SE 11'' 6/128Gb (53014GXT) Gray
Планшет HUAWEI MatePad SE 11 обладаетметаллическим корпусом. Диагональ его экрана составляет 11 дюймов. В конструкции нашлось место для 4 динамиков с аудиоэффектами HUAWEI Histen 9.0 и 2 микрофонов. Время воспроизведения видео у планшета составляет около 11 ч. При этом он поддерживает технологию быстрой зарядки. Для выхода в интернет имеется модуль Wi-Fi. Для видеосвязи и классных фото у HUAWEI MatePad SE 11 Wi-Fi есть камеры на 8 и на 5 Мп с возможностью ставить водяной знак.
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, большие, 10 дюймов, 11 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, для студента, На Android, для школы и школьника, 64 Гб, озу 4 Гб, Игровые
Теги товара: 128 Гб
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Бренд
Тип товара
Планшеты
Партномер для планшетов
53014GXT
Встроенная память
128 Гб
Страна производитель
Китай
Планшет HUAWEI MatePad SE 11 обладаетметаллическим корпусом. Диагональ его экрана составляет 11 дюймов. В конструкции нашлось место для 4 динамиков с аудиоэффектами HUAWEI Histen 9.0 и 2 микрофонов. Время воспроизведения видео у планшета составляет около 11 ч. При этом он поддерживает технологию быстрой зарядки. Для выхода в интернет имеется модуль Wi-Fi. Для видеосвязи и классных фото у HUAWEI MatePad SE 11 Wi-Fi есть камеры на 8 и на 5 Мп с возможностью ставить водяной знак.
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, большие, 10 дюймов, 11 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, для студента, На Android, для школы и школьника, 64 Гб, озу 4 Гб, Игровые
Теги товара: 128 Гб
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, большие, 10 дюймов, 11 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, для студента, На Android, для школы и школьника, 64 Гб, озу 4 Гб, Игровые
Теги товара: 128 Гб
Планшет Huawei MatePad SE 11'' 6/128Gb (53014GXT) Gray - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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