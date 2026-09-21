Портативная колонка Soundcore Motion X500 Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 706345
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
26х24х14
Вес, кг.
2.2
Описание товара Портативная колонка Soundcore Motion X500 Black
Anker Soundcore Motion X500 - портативная акустика. Это отличный шаг вперед по сравнению с более компактными Bluetooth-динамиками, представленными на рынке, но при этом X500 по-настоящему мощный, оставаясь при этом портативным.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 12 999 руб.3250 руб. в СплитПортативная колонка MEG SDA080BL 80Вт черная
-
В наличииЦена 14 280 руб.3570 руб. в СплитУмная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090s), темно-серый
-
В наличииЦена 16 999 руб.4250 руб. в СплитПортативная колонка MEG SDA100BL 100Вт черная
-
В наличииЦена 18 999 руб.4750 руб. в СплитПортативная колонка MEG SPA080BL 80Вт черная
-
В наличииЦена 20 999 руб.5250 руб. в СплитПортативная колонка MEG SPA101BL 100Вт черная
-
В наличииЦена 22 180 руб.5545 руб. в СплитУмная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060GRY серый
-
В наличииЦена 22 180 руб.5545 руб. в СплитУмная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060BLK черный
-
В наличииЦена 22 180 руб.5545 руб. в СплитУмная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060PPL фиолетовый
-
В наличииЦена 22 999 руб.5750 руб. в СплитПортативная колонка MEG SPA130BL 130Вт черная
-
В наличииЦена 29 950 руб.7488 руб. в СплитУмная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053...
-
В наличииЦена 31 200 руб. 38 990 руб.7800 руб. в СплитУмная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053...
-
В наличииЦена 40 110 руб.10028 руб. в СплитУмная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055RED) Красный
Anker Soundcore Motion X500 - портативная акустика. Это отличный шаг вперед по сравнению с более компактными Bluetooth-динамиками, представленными на рынке, но при этом X500 по-настоящему мощный, оставаясь при этом портативным.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Портативная колонка Soundcore Motion X500 Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Портативная колонка Soundcore Motion X500 Black