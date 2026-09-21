Описание товара Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407RA-QD038W Snapdragon X Elite X1E-78-100 32Gb SSD1Tb Qualcomm Adreno 14" OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB16G2-M00360)

ASUS ZenBook A14 UX3407RA-QD038W — это ультрапортативный ноутбук, сочетающий в себе передовые технологии и элегантный дизайн. Благодаря использованию инновационного материала Ceraluminum, устройство обладает легкостью и прочностью, что делает его идеальным выбором для пользователей, ценящих мобильность и надежность. Дизайн и материалы Корпус ноутбука выполнен из Ceraluminum — сочетания алюминия и керамики, что обеспечивает легкость (вес всего 0,98 кг) и высокую устойчивость к царапинам и ударам. Этот материал не только защищает устройство от повреждений, но и придает ему уникальную текстуру и цвет. Производительность и технические характеристики ZenBook A14 оснащен процессором Snapdragon X Elite X1E-78-100 с 12 ядрами и тактовой частотой до 3,4 ГГц, что обеспечивает высокую производительность при выполнении повседневных задач. Объем оперативной памяти составляет 32 ГБ LPDDR5X, а встроенный SSD-накопитель на 1 ТБ PCIe 4.0 обеспечивает быструю загрузку и хранение данных. Дисплей и графика 14-дюймовый OLED-дисплей с разрешением WUXGA (1920 x 1200) и соотношением сторон 16:10 обеспечивает яркое и четкое изображение. Экран поддерживает 100% цветового охвата DCI-P3 и имеет высокую контрастность 1 000 000:1, что делает его идеальным для работы с графикой и мультимедиа. За графическую производительность отвечает встроенный графический процессор Qualcomm Adreno. Аккумулятор и автономность Ноутбук оснащен аккумулятором емкостью 70 Вт·ч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки. По данным производителя, устройство способно работать до 32 часов в режиме воспроизведения видео, что делает его отличным выбором для пользователей, которым необходима высокая автономность. Порты и коммуникации ZenBook A14 предлагает широкий набор портов: 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A 2 x USB 4.0 Gen3 Type-C с поддержкой дисплея и питания 1 x HDMI 2.1 1 x 3,5 мм аудиоразъем Беспроводные подключения включают Wi-Fi 7 (802.11be) и Bluetooth 5.4, обеспечивая высокоскоростной и стабильный доступ к сети и периферийным устройствам. Дополнительные особенности FHD-камера с ИК-функцией и поддержкой Windows Hello для безопасной биометрической аутентификации. Подсвечиваемая клавиатура с ходом клавиш 1,3 мм и высокоточный тачпад для комфортной работы. Аудиосистема с технологией интеллектуального усиления Smart Amp и встроенными динамиками для качественного звучания. ASUS ZenBook A14 UX3407RA-QD038W сочетает в себе передовые технологии, высокую производительность и портативность, что делает его отличным выбором для современных пользователей, ищущих надежное и стильное устройство для повседневных задач.