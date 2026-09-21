Top.Mail.Ru
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407RA-QD038W Snapdragon X Elite X1E-78-100 32Gb SSD1Tb Qualcomm Adreno 14" OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB16G2-M00360) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407RA-QD038W Snapdragon X Elite X1E-78-100 32Gb SSD1Tb Qualcomm Adreno 14" OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB16G2-M00360)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407RA-QD038W Snapdragon X Elite X1E-78-100 32Gb SSD1Tb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB16G2-M00360) - фото 1
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407RA-QD038W Snapdragon X Elite X1E-78-100 32Gb SSD1Tb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB16G2-M00360) - фото 2
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407RA-QD038W Snapdragon X Elite X1E-78-100 32Gb SSD1Tb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB16G2-M00360) - фото 3
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407RA-QD038W Snapdragon X Elite X1E-78-100 32Gb SSD1Tb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB16G2-M00360) - фото 4
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407RA-QD038W Snapdragon X Elite X1E-78-100 32Gb SSD1Tb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB16G2-M00360) - фото 5
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407RA-QD038W Snapdragon X Elite X1E-78-100 32Gb SSD1Tb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB16G2-M00360) - фото 6
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407RA-QD038W Snapdragon X Elite X1E-78-100 32Gb SSD1Tb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB16G2-M00360) - фото 7
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407RA-QD038W Snapdragon X Elite X1E-78-100 32Gb SSD1Tb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB16G2-M00360) - фото 8
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407RA-QD038W Snapdragon X Elite X1E-78-100 32Gb SSD1Tb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB16G2-M00360) - фото 9
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407RA-QD038W Snapdragon X Elite X1E-78-100 32Gb SSD1Tb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB16G2-M00360) - фото 10
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407RA-QD038W Snapdragon X Elite X1E-78-100 32Gb SSD1Tb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB16G2-M00360) - фото 11
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407RA-QD038W Snapdragon X Elite X1E-78-100 32Gb SSD1Tb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB16G2-M00360) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Asus Zenbook 14
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407RA-QD038W Snapdragon X Elite X1E-78-100 32Gb SSD1Tb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB16G2-M00360) - фото 1
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407RA-QD038W Snapdragon X Elite X1E-78-100 32Gb SSD1Tb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB16G2-M00360) - фото 2
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407RA-QD038W Snapdragon X Elite X1E-78-100 32Gb SSD1Tb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB16G2-M00360) - фото 3
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407RA-QD038W Snapdragon X Elite X1E-78-100 32Gb SSD1Tb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB16G2-M00360) - фото 4
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407RA-QD038W Snapdragon X Elite X1E-78-100 32Gb SSD1Tb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB16G2-M00360) - фото 5
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407RA-QD038W Snapdragon X Elite X1E-78-100 32Gb SSD1Tb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB16G2-M00360) - фото 6
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407RA-QD038W Snapdragon X Elite X1E-78-100 32Gb SSD1Tb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB16G2-M00360) - фото 7
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407RA-QD038W Snapdragon X Elite X1E-78-100 32Gb SSD1Tb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB16G2-M00360) - фото 8
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407RA-QD038W Snapdragon X Elite X1E-78-100 32Gb SSD1Tb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB16G2-M00360) - фото 9
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407RA-QD038W Snapdragon X Elite X1E-78-100 32Gb SSD1Tb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB16G2-M00360) - фото 10
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407RA-QD038W Snapdragon X Elite X1E-78-100 32Gb SSD1Tb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB16G2-M00360) - фото 11
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407RA-QD038W Snapdragon X Elite X1E-78-100 32Gb SSD1Tb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB16G2-M00360) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
130 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706330
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Asus Zenbook 14
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Qualcomm
Серия процессора
Qualcomm Snapdragon X Elite
Модель процессора
X1E-78-100
Частота процессора, ГГц
3.4
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Qualcomm Adreno
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х28х8
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407RA-QD038W Snapdragon X Elite X1E-78-100 32Gb SSD1Tb Qualcomm Adreno 14" OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB16G2-M00360)

ASUS ZenBook A14 UX3407RA-QD038W — это ультрапортативный ноутбук, сочетающий в себе передовые технологии и элегантный дизайн. Благодаря использованию инновационного материала Ceraluminum, устройство обладает легкостью и прочностью, что делает его идеальным выбором для пользователей, ценящих мобильность и надежность. Дизайн и материалы Корпус ноутбука выполнен из Ceraluminum — сочетания алюминия и керамики, что обеспечивает легкость (вес всего 0,98 кг) и высокую устойчивость к царапинам и ударам. Этот материал не только защищает устройство от повреждений, но и придает ему уникальную текстуру и цвет. Производительность и технические характеристики ZenBook A14 оснащен процессором Snapdragon X Elite X1E-78-100 с 12 ядрами и тактовой частотой до 3,4 ГГц, что обеспечивает высокую производительность при выполнении повседневных задач. Объем оперативной памяти составляет 32 ГБ LPDDR5X, а встроенный SSD-накопитель на 1 ТБ PCIe 4.0 обеспечивает быструю загрузку и хранение данных. Дисплей и графика 14-дюймовый OLED-дисплей с разрешением WUXGA (1920 x 1200) и соотношением сторон 16:10 обеспечивает яркое и четкое изображение. Экран поддерживает 100% цветового охвата DCI-P3 и имеет высокую контрастность 1 000 000:1, что делает его идеальным для работы с графикой и мультимедиа. За графическую производительность отвечает встроенный графический процессор Qualcomm Adreno. Аккумулятор и автономность Ноутбук оснащен аккумулятором емкостью 70 Вт·ч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки. По данным производителя, устройство способно работать до 32 часов в режиме воспроизведения видео, что делает его отличным выбором для пользователей, которым необходима высокая автономность. Порты и коммуникации ZenBook A14 предлагает широкий набор портов: 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A 2 x USB 4.0 Gen3 Type-C с поддержкой дисплея и питания 1 x HDMI 2.1 1 x 3,5 мм аудиоразъем Беспроводные подключения включают Wi-Fi 7 (802.11be) и Bluetooth 5.4, обеспечивая высокоскоростной и стабильный доступ к сети и периферийным устройствам. Дополнительные особенности FHD-камера с ИК-функцией и поддержкой Windows Hello для безопасной биометрической аутентификации. Подсвечиваемая клавиатура с ходом клавиш 1,3 мм и высокоточный тачпад для комфортной работы. Аудиосистема с технологией интеллектуального усиления Smart Amp и встроенными динамиками для качественного звучания. ASUS ZenBook A14 UX3407RA-QD038W сочетает в себе передовые технологии, высокую производительность и портативность, что делает его отличным выбором для современных пользователей, ищущих надежное и стильное устройство для повседневных задач.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407RA-QD038W Snapdragon X Elite X1E-78-100 32Gb SSD1Tb Qualcomm Adreno 14" OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB16G2-M00360)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Asus Zenbook 14
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Qualcomm
Развернуть
Серия процессора
Qualcomm Snapdragon X Elite
Модель процессора
X1E-78-100
Частота процессора, ГГц
3.4
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Qualcomm Adreno
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
ASUS ZenBook A14 UX3407RA-QD038W — это ультрапортативный ноутбук, сочетающий в себе передовые технологии и элегантный дизайн. Благодаря использованию инновационного материала Ceraluminum, устройство обладает легкостью и прочностью, что делает его идеальным выбором для пользователей, ценящих мобильность и надежность. Дизайн и материалы Корпус ноутбука выполнен из Ceraluminum — сочетания алюминия и керамики, что обеспечивает легкость (вес всего 0,98 кг) и высокую устойчивость к царапинам и ударам. Этот материал не только защищает устройство от повреждений, но и придает ему уникальную текстуру и цвет. Производительность и технические характеристики ZenBook A14 оснащен процессором Snapdragon X Elite X1E-78-100 с 12 ядрами и тактовой частотой до 3,4 ГГц, что обеспечивает высокую производительность при выполнении повседневных задач. Объем оперативной памяти составляет 32 ГБ LPDDR5X, а встроенный SSD-накопитель на 1 ТБ PCIe 4.0 обеспечивает быструю загрузку и хранение данных. Дисплей и графика 14-дюймовый OLED-дисплей с разрешением WUXGA (1920 x 1200) и соотношением сторон 16:10 обеспечивает яркое и четкое изображение. Экран поддерживает 100% цветового охвата DCI-P3 и имеет высокую контрастность 1 000 000:1, что делает его идеальным для работы с графикой и мультимедиа. За графическую производительность отвечает встроенный графический процессор Qualcomm Adreno. Аккумулятор и автономность Ноутбук оснащен аккумулятором емкостью 70 Вт·ч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки. По данным производителя, устройство способно работать до 32 часов в режиме воспроизведения видео, что делает его отличным выбором для пользователей, которым необходима высокая автономность. Порты и коммуникации ZenBook A14 предлагает широкий набор портов: 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A 2 x USB 4.0 Gen3 Type-C с поддержкой дисплея и питания 1 x HDMI 2.1 1 x 3,5 мм аудиоразъем Беспроводные подключения включают Wi-Fi 7 (802.11be) и Bluetooth 5.4, обеспечивая высокоскоростной и стабильный доступ к сети и периферийным устройствам. Дополнительные особенности FHD-камера с ИК-функцией и поддержкой Windows Hello для безопасной биометрической аутентификации. Подсвечиваемая клавиатура с ходом клавиш 1,3 мм и высокоточный тачпад для комфортной работы. Аудиосистема с технологией интеллектуального усиления Smart Amp и встроенными динамиками для качественного звучания. ASUS ZenBook A14 UX3407RA-QD038W сочетает в себе передовые технологии, высокую производительность и портативность, что делает его отличным выбором для современных пользователей, ищущих надежное и стильное устройство для повседневных задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407RA-QD038W Snapdragon X Elite X1E-78-100 32Gb SSD1Tb Qualcomm Adreno 14" OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB16G2-M00360) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...