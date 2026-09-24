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Ноутбук Asus Vivobook 15 X1502VA-BQ924 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB10T1-M01890) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus Vivobook 15 X1502VA-BQ924 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB10T1-M01890)

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Ноутбук Asus Vivobook 15 X1502VA-BQ924 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB10T1-M01890) - фото 1
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1502VA-BQ924 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB10T1-M01890) - фото 2
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1502VA-BQ924 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB10T1-M01890) - фото 3
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1502VA-BQ924 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB10T1-M01890) - фото 4
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1502VA-BQ924 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB10T1-M01890) - фото 5
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1502VA-BQ924 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB10T1-M01890) - фото 6
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1502VA-BQ924 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB10T1-M01890) - фото 7
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1502VA-BQ924 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB10T1-M01890) - фото 8
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1502VA-BQ924 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB10T1-M01890) - фото 9
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1502VA-BQ924 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB10T1-M01890) - фото 10
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1502VA-BQ924 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB10T1-M01890) - фото 11
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1502VA-BQ924 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB10T1-M01890) - фото 12
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1502VA-BQ924 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB10T1-M01890) - фото 13
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1502VA-BQ924 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB10T1-M01890) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1502VA-BQ924 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB10T1-M01890) - фото 1
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1502VA-BQ924 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB10T1-M01890) - фото 2
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1502VA-BQ924 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB10T1-M01890) - фото 3
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1502VA-BQ924 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB10T1-M01890) - фото 4
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1502VA-BQ924 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB10T1-M01890) - фото 5
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1502VA-BQ924 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB10T1-M01890) - фото 6
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1502VA-BQ924 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB10T1-M01890) - фото 7
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1502VA-BQ924 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB10T1-M01890) - фото 8
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1502VA-BQ924 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB10T1-M01890) - фото 9
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1502VA-BQ924 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB10T1-M01890) - фото 10
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1502VA-BQ924 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB10T1-M01890) - фото 11
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1502VA-BQ924 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB10T1-M01890) - фото 12
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1502VA-BQ924 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB10T1-M01890) - фото 13
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1502VA-BQ924 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB10T1-M01890) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
71 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706324
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13620H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х29х6
Вес, кг.
1.5

Описание товара Ноутбук Asus Vivobook 15 X1502VA-BQ924 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB10T1-M01890)

Семейство универсальных ноутбуков Vivobook отлично подходит для работы, игр и других развлечений. Серия представлена производительными устройствами на базе процессоров Intel и AMD. Высокая производительность для решения любых задач. Доступ к необходимым вычислительным ресурсам в любом месте, беспроводную передачу данных обеспечивают современные Wi-Fi- и Bluetooth-модули. Полноценная работа даже вдали от офиса. Современный дисплей с качественным изображением

Отзывы о товаре Ноутбук Asus Vivobook 15 X1502VA-BQ924 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB10T1-M01890)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Развернуть
Модель процессора
13620H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Семейство универсальных ноутбуков Vivobook отлично подходит для работы, игр и других развлечений. Серия представлена производительными устройствами на базе процессоров Intel и AMD. Высокая производительность для решения любых задач. Доступ к необходимым вычислительным ресурсам в любом месте, беспроводную передачу данных обеспечивают современные Wi-Fi- и Bluetooth-модули. Полноценная работа даже вдали от офиса. Современный дисплей с качественным изображением
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus Vivobook 15 X1502VA-BQ924 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB10T1-M01890) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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