Ноутбук Asus VivoBook 14 M1407KA-LY028 Ryzen AI 5 340 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15H3-M000X0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus VivoBook 14 M1407KA-LY028 Ryzen AI 5 340 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15H3-M000X0)
ASUS Vivobook 14 M1407KA-LY028 — Ваш идеальный спутник для работы и творчества! ASUS Vivobook 14 M1407KA-LY028 — это стильный и мощный ноутбук, созданный для тех, кто ценит производительность, мобильность и современные технологии. Оснащённый передовыми компонентами и функциями искусственного интеллекта, этот ноутбук идеально подходит для студентов, профессионалов и всех, кто стремится к эффективности в повседневных задачах. Высокая производительность с поддержкой AI AMD Ryzen AI 5 340 с частотой до 4.5 ГГц обеспечивает быструю работу в многозадачном режиме, будь то учёба, работа или обработка мультимедиа. Интеграция AI-функций Copilot+ повышает эффективность, предлагая интеллектуальные решения для оптимизации задач и персонализации. Яркий и комфортный дисплей 14-дюймовый WUXGA IPS-экран с антибликовым покрытием и яркостью 300 нит обеспечивает чёткое изображение и комфорт для глаз даже при длительной работе. Сертификация T?V Rheinland гарантирует снижение уровня синего света, что делает ноутбук идеальным для долгих рабочих сессий. Компактность и мобильность Стильный корпус в цвете Quiet Blue и компактные размеры делают ASUS Vivobook 14 идеальным для работы в дороге. Лёгкий вес и прочная конструкция позволяют брать ноутбук с собой куда угодно, сохраняя элегантный внешний вид. Быстрое подключение и гибкость Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2 обеспечивают молниеносное соединение с интернетом и периферийными устройствами. Разнообразие портов, включая USB-C и HDMI, позволяет подключать внешние устройства. Улучшенный пользовательский опыт Увеличенный тачпад и эргономичная клавиатура с подсветкой обеспечивают удобство работы в любых условиях. ASUS Vivobook 14 M1407KA-LY028 — это сочетание стиля, мощности и инноваций, которое поможет вам выделиться и достичь большего в любой задаче!
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus VivoBook 14 M1407KA-LY028 Ryzen AI 5 340 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15H3-M000X0)