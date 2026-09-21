Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-PP477 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD512Gb Intel Arc 14" OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M00N00)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-PP477 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD512Gb Intel Arc 14" OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M00N00)
Для кого и под какие задачи
Премиальный ультрабук Asus Zenbook 14 с процессором Intel Core Ultra и OLED-экраном ориентирован на профессионалов, которым важны компактность, производительность и качество изображения. Эта модель отлично подойдет для работы с документами, презентациями, веб-разработки и дизайна благодаря мощному процессору нового поколения и высокому разрешению экрана. Встроенная графика Intel Arc позволяет не только комфортно работать с графическими редакторами, но и запускать нетребовательные игры в свободное время.
Процессор, видеокарта и производительность
Новейший процессор Intel Core Ultra 9 285H относится к передовому поколению мобильных CPU, сочетающих высокую производительность и энергоэффективность. В паре с интегрированной графикой Intel Arc и 32 ГБ оперативной памяти этот ноутбук уверенно справляется с многозадачностью, обработкой фото, легким видеомонтажом и работой в профессиональных приложениях. Графическое ядро Arc обеспечивает заметно более высокую производительность в сравнении с классическими интегрированными решениями Intel Iris.
Экран и комфорт работы
14-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2880x1800 (3K) обеспечивает исключительное качество картинки с глубокими черными цветами, высокой контрастностью и отличной цветопередачей. Такой экран идеально подходит для работы с графикой, просмотра фильмов и длительной работы с текстом благодаря высокой четкости изображения и естественной цветопередаче OLED-матрицы.
Память, накопители и расширение
Установленные 32 ГБ оперативной памяти обеспечивают большой запас для работы с множеством приложений одновременно и обработки больших файлов. Быстрый NVMe SSD объемом 512 ГБ гарантирует моментальную загрузку системы и программ. Такой объем накопителя достаточен для большинства задач, хотя при работе с большими медиафайлами может потребоваться внешний накопитель.
Корпус, охлаждение и автономность
Премиальный металлический корпус серебристого цвета сочетает в себе прочность и легкость, характерные для линейки Zenbook. Современная система охлаждения эффективно справляется с отводом тепла от производительного процессора, поддерживая комфортную температуру корпуса даже под нагрузкой. Энергоэффективная платформа Intel Core Ultra в сочетании с OLED-экраном обеспечивает достойное время автономной работы для ультрабука такого класса.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Несмотря на компактные размеры, ноутбук оснащен всеми необходимыми портами, включая USB Type-C с поддержкой зарядки и передачи видеосигнала. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. В комплекте идет фирменная сумка для переноски, что подчеркивает премиальное позиционирование модели. Отсутствие предустановленной операционной системы позволяет пользователю самостоятельно выбрать и настроить предпочитаемую ОС.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что OLED-экран может быть чувствителен к статичным изображениям, поэтому рекомендуется использовать средства защиты от выгорания. Объем накопителя в 512 ГБ может потребовать расширения при работе с большими файлами. Отсутствие предустановленной операционной системы потребует самостоятельной установки и настройки ПО. Модель идеально подойдет тем, кто ищет премиальный ультрабук с отличным экраном и высокой производительностью для работы, но геймерам или специалистам по 3D-графике лучше присмотреться к моделям с более мощными дискретными видеокартами.
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Для кого и под какие задачи
Премиальный ультрабук Asus Zenbook 14 с процессором Intel Core Ultra и OLED-экраном ориентирован на профессионалов, которым важны компактность, производительность и качество изображения. Эта модель отлично подойдет для работы с документами, презентациями, веб-разработки и дизайна благодаря мощному процессору нового поколения и высокому разрешению экрана. Встроенная графика Intel Arc позволяет не только комфортно работать с графическими редакторами, но и запускать нетребовательные игры в свободное время.
Процессор, видеокарта и производительность
Новейший процессор Intel Core Ultra 9 285H относится к передовому поколению мобильных CPU, сочетающих высокую производительность и энергоэффективность. В паре с интегрированной графикой Intel Arc и 32 ГБ оперативной памяти этот ноутбук уверенно справляется с многозадачностью, обработкой фото, легким видеомонтажом и работой в профессиональных приложениях. Графическое ядро Arc обеспечивает заметно более высокую производительность в сравнении с классическими интегрированными решениями Intel Iris.
Экран и комфорт работы
14-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2880x1800 (3K) обеспечивает исключительное качество картинки с глубокими черными цветами, высокой контрастностью и отличной цветопередачей. Такой экран идеально подходит для работы с графикой, просмотра фильмов и длительной работы с текстом благодаря высокой четкости изображения и естественной цветопередаче OLED-матрицы.
Память, накопители и расширение
Установленные 32 ГБ оперативной памяти обеспечивают большой запас для работы с множеством приложений одновременно и обработки больших файлов. Быстрый NVMe SSD объемом 512 ГБ гарантирует моментальную загрузку системы и программ. Такой объем накопителя достаточен для большинства задач, хотя при работе с большими медиафайлами может потребоваться внешний накопитель.
Корпус, охлаждение и автономность
Премиальный металлический корпус серебристого цвета сочетает в себе прочность и легкость, характерные для линейки Zenbook. Современная система охлаждения эффективно справляется с отводом тепла от производительного процессора, поддерживая комфортную температуру корпуса даже под нагрузкой. Энергоэффективная платформа Intel Core Ultra в сочетании с OLED-экраном обеспечивает достойное время автономной работы для ультрабука такого класса.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Несмотря на компактные размеры, ноутбук оснащен всеми необходимыми портами, включая USB Type-C с поддержкой зарядки и передачи видеосигнала. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. В комплекте идет фирменная сумка для переноски, что подчеркивает премиальное позиционирование модели. Отсутствие предустановленной операционной системы позволяет пользователю самостоятельно выбрать и настроить предпочитаемую ОС.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что OLED-экран может быть чувствителен к статичным изображениям, поэтому рекомендуется использовать средства защиты от выгорания. Объем накопителя в 512 ГБ может потребовать расширения при работе с большими файлами. Отсутствие предустановленной операционной системы потребует самостоятельной установки и настройки ПО. Модель идеально подойдет тем, кто ищет премиальный ультрабук с отличным экраном и высокой производительностью для работы, но геймерам или специалистам по 3D-графике лучше присмотреться к моделям с более мощными дискретными видеокартами.
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-PP477 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD512Gb Intel Arc 14" OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M00N00)