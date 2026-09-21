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Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-PP477 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD512Gb Intel Arc 14" OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M00N00) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-PP477 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD512Gb Intel Arc 14" OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M00N00)

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Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-PP477 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M00N00) - фото 1
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-PP477 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M00N00) - фото 2
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-PP477 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M00N00) - фото 3
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-PP477 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M00N00) - фото 4
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-PP477 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M00N00) - фото 5
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-PP477 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M00N00) - фото 6
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-PP477 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M00N00) - фото 7
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-PP477 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M00N00) - фото 8
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-PP477 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M00N00) - фото 9
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-PP477 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M00N00) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Asus Zenbook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-PP477 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M00N00) - фото 1
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-PP477 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M00N00) - фото 2
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-PP477 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M00N00) - фото 3
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-PP477 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M00N00) - фото 4
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-PP477 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M00N00) - фото 5
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-PP477 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M00N00) - фото 6
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-PP477 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M00N00) - фото 7
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-PP477 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M00N00) - фото 8
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-PP477 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M00N00) - фото 9
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-PP477 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M00N00) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
103 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706306
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Asus Zenbook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
Intel Core Ultra 9 285H
Частота процессора, ГГц
5.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х28х8
Вес, кг.
2.1

Описание товара Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-PP477 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD512Gb Intel Arc 14" OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M00N00)

Для кого и под какие задачи

Премиальный ультрабук Asus Zenbook 14 с процессором Intel Core Ultra и OLED-экраном ориентирован на профессионалов, которым важны компактность, производительность и качество изображения. Эта модель отлично подойдет для работы с документами, презентациями, веб-разработки и дизайна благодаря мощному процессору нового поколения и высокому разрешению экрана. Встроенная графика Intel Arc позволяет не только комфортно работать с графическими редакторами, но и запускать нетребовательные игры в свободное время.

Процессор, видеокарта и производительность

Новейший процессор Intel Core Ultra 9 285H относится к передовому поколению мобильных CPU, сочетающих высокую производительность и энергоэффективность. В паре с интегрированной графикой Intel Arc и 32 ГБ оперативной памяти этот ноутбук уверенно справляется с многозадачностью, обработкой фото, легким видеомонтажом и работой в профессиональных приложениях. Графическое ядро Arc обеспечивает заметно более высокую производительность в сравнении с классическими интегрированными решениями Intel Iris.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2880x1800 (3K) обеспечивает исключительное качество картинки с глубокими черными цветами, высокой контрастностью и отличной цветопередачей. Такой экран идеально подходит для работы с графикой, просмотра фильмов и длительной работы с текстом благодаря высокой четкости изображения и естественной цветопередаче OLED-матрицы.

Память, накопители и расширение

Установленные 32 ГБ оперативной памяти обеспечивают большой запас для работы с множеством приложений одновременно и обработки больших файлов. Быстрый NVMe SSD объемом 512 ГБ гарантирует моментальную загрузку системы и программ. Такой объем накопителя достаточен для большинства задач, хотя при работе с большими медиафайлами может потребоваться внешний накопитель.

Корпус, охлаждение и автономность

Премиальный металлический корпус серебристого цвета сочетает в себе прочность и легкость, характерные для линейки Zenbook. Современная система охлаждения эффективно справляется с отводом тепла от производительного процессора, поддерживая комфортную температуру корпуса даже под нагрузкой. Энергоэффективная платформа Intel Core Ultra в сочетании с OLED-экраном обеспечивает достойное время автономной работы для ультрабука такого класса.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Несмотря на компактные размеры, ноутбук оснащен всеми необходимыми портами, включая USB Type-C с поддержкой зарядки и передачи видеосигнала. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. В комплекте идет фирменная сумка для переноски, что подчеркивает премиальное позиционирование модели. Отсутствие предустановленной операционной системы позволяет пользователю самостоятельно выбрать и настроить предпочитаемую ОС.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что OLED-экран может быть чувствителен к статичным изображениям, поэтому рекомендуется использовать средства защиты от выгорания. Объем накопителя в 512 ГБ может потребовать расширения при работе с большими файлами. Отсутствие предустановленной операционной системы потребует самостоятельной установки и настройки ПО. Модель идеально подойдет тем, кто ищет премиальный ультрабук с отличным экраном и высокой производительностью для работы, но геймерам или специалистам по 3D-графике лучше присмотреться к моделям с более мощными дискретными видеокартами.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-PP477 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD512Gb Intel Arc 14" OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M00N00)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Asus Zenbook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Развернуть
Модель процессора
Intel Core Ultra 9 285H
Частота процессора, ГГц
5.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Премиальный ультрабук Asus Zenbook 14 с процессором Intel Core Ultra и OLED-экраном ориентирован на профессионалов, которым важны компактность, производительность и качество изображения. Эта модель отлично подойдет для работы с документами, презентациями, веб-разработки и дизайна благодаря мощному процессору нового поколения и высокому разрешению экрана. Встроенная графика Intel Arc позволяет не только комфортно работать с графическими редакторами, но и запускать нетребовательные игры в свободное время.

Процессор, видеокарта и производительность

Новейший процессор Intel Core Ultra 9 285H относится к передовому поколению мобильных CPU, сочетающих высокую производительность и энергоэффективность. В паре с интегрированной графикой Intel Arc и 32 ГБ оперативной памяти этот ноутбук уверенно справляется с многозадачностью, обработкой фото, легким видеомонтажом и работой в профессиональных приложениях. Графическое ядро Arc обеспечивает заметно более высокую производительность в сравнении с классическими интегрированными решениями Intel Iris.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2880x1800 (3K) обеспечивает исключительное качество картинки с глубокими черными цветами, высокой контрастностью и отличной цветопередачей. Такой экран идеально подходит для работы с графикой, просмотра фильмов и длительной работы с текстом благодаря высокой четкости изображения и естественной цветопередаче OLED-матрицы.

Память, накопители и расширение

Установленные 32 ГБ оперативной памяти обеспечивают большой запас для работы с множеством приложений одновременно и обработки больших файлов. Быстрый NVMe SSD объемом 512 ГБ гарантирует моментальную загрузку системы и программ. Такой объем накопителя достаточен для большинства задач, хотя при работе с большими медиафайлами может потребоваться внешний накопитель.

Корпус, охлаждение и автономность

Премиальный металлический корпус серебристого цвета сочетает в себе прочность и легкость, характерные для линейки Zenbook. Современная система охлаждения эффективно справляется с отводом тепла от производительного процессора, поддерживая комфортную температуру корпуса даже под нагрузкой. Энергоэффективная платформа Intel Core Ultra в сочетании с OLED-экраном обеспечивает достойное время автономной работы для ультрабука такого класса.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Несмотря на компактные размеры, ноутбук оснащен всеми необходимыми портами, включая USB Type-C с поддержкой зарядки и передачи видеосигнала. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. В комплекте идет фирменная сумка для переноски, что подчеркивает премиальное позиционирование модели. Отсутствие предустановленной операционной системы позволяет пользователю самостоятельно выбрать и настроить предпочитаемую ОС.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что OLED-экран может быть чувствителен к статичным изображениям, поэтому рекомендуется использовать средства защиты от выгорания. Объем накопителя в 512 ГБ может потребовать расширения при работе с большими файлами. Отсутствие предустановленной операционной системы потребует самостоятельной установки и настройки ПО. Модель идеально подойдет тем, кто ищет премиальный ультрабук с отличным экраном и высокой производительностью для работы, но геймерам или специалистам по 3D-графике лучше присмотреться к моделям с более мощными дискретными видеокартами.

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Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-PP477 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD512Gb Intel Arc 14" OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M00N00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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