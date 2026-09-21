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Ноутбук Asus ExpertBook B5 B5404CMA-QN0401X Core Ultra 7 155U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NX06R1-M00EB0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus ExpertBook B5 B5404CMA-QN0401X Core Ultra 7 155U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NX06R1-M00EB0)

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Ноутбук Asus ExpertBook B5 B5404CMA-QN0401X Core Ultra 7 155U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NX06R1-M00EB0) - фото 1
Ноутбук Asus ExpertBook B5 B5404CMA-QN0401X Core Ultra 7 155U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NX06R1-M00EB0) - фото 2
Ноутбук Asus ExpertBook B5 B5404CMA-QN0401X Core Ultra 7 155U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NX06R1-M00EB0) - фото 3
Ноутбук Asus ExpertBook B5 B5404CMA-QN0401X Core Ultra 7 155U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NX06R1-M00EB0) - фото 4
Ноутбук Asus ExpertBook B5 B5404CMA-QN0401X Core Ultra 7 155U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NX06R1-M00EB0) - фото 5
Ноутбук Asus ExpertBook B5 B5404CMA-QN0401X Core Ultra 7 155U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NX06R1-M00EB0) - фото 6
Ноутбук Asus ExpertBook B5 B5404CMA-QN0401X Core Ultra 7 155U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NX06R1-M00EB0) - фото 7
Ноутбук Asus ExpertBook B5 B5404CMA-QN0401X Core Ultra 7 155U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NX06R1-M00EB0) - фото 8
Ноутбук Asus ExpertBook B5 B5404CMA-QN0401X Core Ultra 7 155U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NX06R1-M00EB0) - фото 9
Ноутбук Asus ExpertBook B5 B5404CMA-QN0401X Core Ultra 7 155U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NX06R1-M00EB0) - фото 10
Ноутбук Asus ExpertBook B5 B5404CMA-QN0401X Core Ultra 7 155U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NX06R1-M00EB0) - фото 11
Ноутбук Asus ExpertBook B5 B5404CMA-QN0401X Core Ultra 7 155U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NX06R1-M00EB0) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus ExpertBook B5 B5404CMA-QN0401X Core Ultra 7 155U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NX06R1-M00EB0) - фото 1
  • Ноутбук Asus ExpertBook B5 B5404CMA-QN0401X Core Ultra 7 155U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NX06R1-M00EB0) - фото 2
  • Ноутбук Asus ExpertBook B5 B5404CMA-QN0401X Core Ultra 7 155U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NX06R1-M00EB0) - фото 3
  • Ноутбук Asus ExpertBook B5 B5404CMA-QN0401X Core Ultra 7 155U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NX06R1-M00EB0) - фото 4
  • Ноутбук Asus ExpertBook B5 B5404CMA-QN0401X Core Ultra 7 155U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NX06R1-M00EB0) - фото 5
  • Ноутбук Asus ExpertBook B5 B5404CMA-QN0401X Core Ultra 7 155U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NX06R1-M00EB0) - фото 6
  • Ноутбук Asus ExpertBook B5 B5404CMA-QN0401X Core Ultra 7 155U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NX06R1-M00EB0) - фото 7
  • Ноутбук Asus ExpertBook B5 B5404CMA-QN0401X Core Ultra 7 155U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NX06R1-M00EB0) - фото 8
  • Ноутбук Asus ExpertBook B5 B5404CMA-QN0401X Core Ultra 7 155U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NX06R1-M00EB0) - фото 9
  • Ноутбук Asus ExpertBook B5 B5404CMA-QN0401X Core Ultra 7 155U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NX06R1-M00EB0) - фото 10
  • Ноутбук Asus ExpertBook B5 B5404CMA-QN0401X Core Ultra 7 155U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NX06R1-M00EB0) - фото 11
  • Ноутбук Asus ExpertBook B5 B5404CMA-QN0401X Core Ultra 7 155U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NX06R1-M00EB0) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
97 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706292
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
155U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
63 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х8
Вес, кг.
2.8

Описание товара Ноутбук Asus ExpertBook B5 B5404CMA-QN0401X Core Ultra 7 155U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NX06R1-M00EB0)

ASUS ExpertBook B5 – мощный ноутбук, который оснащен процессором Intel Core Ultra 7 155U, обеспечивающим высокую скорость работы благодаря 12-ядерной системе и тактовой частоте до 1.7 ГГц, при необходимости может разгоняться до 4.8 Ггц, что позволяет избежать потери эффективности работы при выполнении ресурсоемких задач. 16 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5 гарантируют плавное выполнение даже самых ресурсоемких задач.

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На клавиатуре предусмотрена подсветка, что дает возможность использовать устройство при слабом освещении. Установлена веб-камера 2 Мп со шторкой, которая гарантирует защиту данных пользователя.

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Характеристики экрана

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Экран ноутбука имеет матрицу IPS с диагональю 14 дюймов, что делает его идеальным выбором для профессионалов, которые работают с простой графикой, а также мультимедийными программами. Графика обрабатывается встроенной видеокартой Intel Graphics, которая обеспечивает качественное отображение визуального контента.

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Особенности системы хранения данных

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Установлен встроенный твердотельный накопитель SSD объемом 1024 ГБ в конфигурации PCI-E 4.0 x4 M.2 2280. Предусмотрена возможность апгрейда памяти.

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Преимущества конструкции корпуса

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Ноутбук весит всего 1.34 кг, что делает его оптимальной моделью для работы и учебы, так как его в любой момент можно взять с собой. Противоударный корпус защищает начинку от механических повреждений и помогает продлить срок службы устройства.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus ExpertBook B5 B5404CMA-QN0401X Core Ultra 7 155U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NX06R1-M00EB0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Развернуть
Модель процессора
155U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
63 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
ASUS ExpertBook B5 – мощный ноутбук, который оснащен процессором Intel Core Ultra 7 155U, обеспечивающим высокую скорость работы благодаря 12-ядерной системе и тактовой частоте до 1.7 ГГц, при необходимости может разгоняться до 4.8 Ггц, что позволяет избежать потери эффективности работы при выполнении ресурсоемких задач. 16 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5 гарантируют плавное выполнение даже самых ресурсоемких задач.

\n

На клавиатуре предусмотрена подсветка, что дает возможность использовать устройство при слабом освещении. Установлена веб-камера 2 Мп со шторкой, которая гарантирует защиту данных пользователя.

\n

Характеристики экрана

\n

Экран ноутбука имеет матрицу IPS с диагональю 14 дюймов, что делает его идеальным выбором для профессионалов, которые работают с простой графикой, а также мультимедийными программами. Графика обрабатывается встроенной видеокартой Intel Graphics, которая обеспечивает качественное отображение визуального контента.

\n

Особенности системы хранения данных

\n

Установлен встроенный твердотельный накопитель SSD объемом 1024 ГБ в конфигурации PCI-E 4.0 x4 M.2 2280. Предусмотрена возможность апгрейда памяти.

\n

Преимущества конструкции корпуса

\n

Ноутбук весит всего 1.34 кг, что делает его оптимальной моделью для работы и учебы, так как его в любой момент можно взять с собой. Противоударный корпус защищает начинку от механических повреждений и помогает продлить срок службы устройства.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus ExpertBook B5 B5404CMA-QN0401X Core Ultra 7 155U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NX06R1-M00EB0) - этот товар вы можете купить по цене 97430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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