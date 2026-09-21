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Наушники Jabra Evolve2 55 Link380c MS Stereo (25599-999-899) Black купить с доставкой в Москве
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Наушники Jabra Evolve2 55 Link380c MS Stereo (25599-999-899) Black

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Наушники Jabra Evolve2 55 Link380c MS Stereo (25599-999-899) Black - фото 1
Наушники Jabra Evolve2 55 Link380c MS Stereo (25599-999-899) Black - фото 2
Наушники Jabra Evolve2 55 Link380c MS Stereo (25599-999-899) Black - фото 3
Наушники Jabra Evolve2 55 Link380c MS Stereo (25599-999-899) Black - фото 4
Наушники Jabra Evolve2 55 Link380c MS Stereo (25599-999-899) Black - фото 5
Наушники Jabra Evolve2 55 Link380c MS Stereo (25599-999-899) Black - фото 6
Наушники Jabra Evolve2 55 Link380c MS Stereo (25599-999-899) Black - фото 7
Наушники Jabra Evolve2 55 Link380c MS Stereo (25599-999-899) Black - фото 8
Наушники Jabra Evolve2 55 Link380c MS Stereo (25599-999-899) Black - фото 9
Наушники Jabra Evolve2 55 Link380c MS Stereo (25599-999-899) Black - фото 10
Наушники Jabra Evolve2 55 Link380c MS Stereo (25599-999-899) Black - фото 11
Наушники Jabra Evolve2 55 Link380c MS Stereo (25599-999-899) Black - фото 12
Наушники Jabra Evolve2 55 Link380c MS Stereo (25599-999-899) Black - фото 13
Наушники Jabra Evolve2 55 Link380c MS Stereo (25599-999-899) Black - фото 14
Наушники Jabra Evolve2 55 Link380c MS Stereo (25599-999-899) Black - фото 15
Наушники Jabra Evolve2 55 Link380c MS Stereo (25599-999-899) Black - фото 16
Наушники Jabra Evolve2 55 Link380c MS Stereo (25599-999-899) Black - фото 17
Наушники Jabra Evolve2 55 Link380c MS Stereo (25599-999-899) Black - фото 18
Наушники Jabra Evolve2 55 Link380c MS Stereo (25599-999-899) Black - фото 19
Наушники Jabra Evolve2 55 Link380c MS Stereo (25599-999-899) Black - фото 20
Наушники Jabra Evolve2 55 Link380c MS Stereo (25599-999-899) Black - фото 21
Наушники Jabra Evolve2 55 Link380c MS Stereo (25599-999-899) Black - фото 22
Наушники Jabra Evolve2 55 Link380c MS Stereo (25599-999-899) Black - фото 23
Наушники Jabra Evolve2 55 Link380c MS Stereo (25599-999-899) Black - фото 24
Наушники Jabra Evolve2 55 Link380c MS Stereo (25599-999-899) Black - фото 25
Наушники Jabra Evolve2 55 Link380c MS Stereo (25599-999-899) Black - фото 26
Наушники Jabra Evolve2 55 Link380c MS Stereo (25599-999-899) Black - фото 27
Наушники Jabra Evolve2 55 Link380c MS Stereo (25599-999-899) Black - фото 28
Наушники Jabra Evolve2 55 Link380c MS Stereo (25599-999-899) Black - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники Jabra Evolve2 55 Link380c MS Stereo (25599-999-899) Black - фото 1
  • Наушники Jabra Evolve2 55 Link380c MS Stereo (25599-999-899) Black - фото 2
  • Наушники Jabra Evolve2 55 Link380c MS Stereo (25599-999-899) Black - фото 3
  • Наушники Jabra Evolve2 55 Link380c MS Stereo (25599-999-899) Black - фото 4
  • Наушники Jabra Evolve2 55 Link380c MS Stereo (25599-999-899) Black - фото 5
  • Наушники Jabra Evolve2 55 Link380c MS Stereo (25599-999-899) Black - фото 6
  • Наушники Jabra Evolve2 55 Link380c MS Stereo (25599-999-899) Black - фото 7
  • Наушники Jabra Evolve2 55 Link380c MS Stereo (25599-999-899) Black - фото 8
  • Наушники Jabra Evolve2 55 Link380c MS Stereo (25599-999-899) Black - фото 9
  • Наушники Jabra Evolve2 55 Link380c MS Stereo (25599-999-899) Black - фото 10
  • Наушники Jabra Evolve2 55 Link380c MS Stereo (25599-999-899) Black - фото 11
  • Наушники Jabra Evolve2 55 Link380c MS Stereo (25599-999-899) Black - фото 12
  • Наушники Jabra Evolve2 55 Link380c MS Stereo (25599-999-899) Black - фото 13
  • Наушники Jabra Evolve2 55 Link380c MS Stereo (25599-999-899) Black - фото 14
  • Наушники Jabra Evolve2 55 Link380c MS Stereo (25599-999-899) Black - фото 15
  • Наушники Jabra Evolve2 55 Link380c MS Stereo (25599-999-899) Black - фото 16
  • Наушники Jabra Evolve2 55 Link380c MS Stereo (25599-999-899) Black - фото 17
  • Наушники Jabra Evolve2 55 Link380c MS Stereo (25599-999-899) Black - фото 18
  • Наушники Jabra Evolve2 55 Link380c MS Stereo (25599-999-899) Black - фото 19
  • Наушники Jabra Evolve2 55 Link380c MS Stereo (25599-999-899) Black - фото 20
  • Наушники Jabra Evolve2 55 Link380c MS Stereo (25599-999-899) Black - фото 21
  • Наушники Jabra Evolve2 55 Link380c MS Stereo (25599-999-899) Black - фото 22
  • Наушники Jabra Evolve2 55 Link380c MS Stereo (25599-999-899) Black - фото 23
  • Наушники Jabra Evolve2 55 Link380c MS Stereo (25599-999-899) Black - фото 24
  • Наушники Jabra Evolve2 55 Link380c MS Stereo (25599-999-899) Black - фото 25
  • Наушники Jabra Evolve2 55 Link380c MS Stereo (25599-999-899) Black - фото 26
  • Наушники Jabra Evolve2 55 Link380c MS Stereo (25599-999-899) Black - фото 27
  • Наушники Jabra Evolve2 55 Link380c MS Stereo (25599-999-899) Black - фото 28
  • Наушники Jabra Evolve2 55 Link380c MS Stereo (25599-999-899) Black - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706238
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Характеристики

Бренд
Jabra
Тип товара
Наушники
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х19х5
Вес, г.
400

Описание товара Наушники Jabra Evolve2 55 Link380c MS Stereo (25599-999-899) Black

Беспроводные наушники Jabra Evolve2 55 выполнены в черном корпусе из металла и пластика с накладными амбушюрами из эко-кожи. Перфорированная пена внутри оголовья не допускает повышения давления, обеспечивает легкую и удобную посадку. Модель с 28-мм динамиками воспроизводит звук в диапазоне 20-20000 Гц, оптимизируя его для прослушивания музыки разных жанров. Jabra Evolve2 55 использует двойной микрофон с шумоподавлением, чтобы ваш собеседник слышал только ваш голос, а не звуки на заднем плане. Подвижное крепление микрофона позволяет настроить его положение для получения четкого звучания голоса. Наушники подключаются к устройствам через канал Bluetooth 5.2. Управлять гарнитурой можно со смартфона при помощи приложения Jabra Sound+. Благодаря встроенному аккумулятору устройством можно пользоваться в течение 18 часов. Восполнение заряда на 50% обеспечит 30-минутная зарядка.

Отзывы о товаре Наушники Jabra Evolve2 55 Link380c MS Stereo (25599-999-899) Black




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Характеристики
Бренд
Jabra
Тип товара
Наушники
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводные наушники Jabra Evolve2 55 выполнены в черном корпусе из металла и пластика с накладными амбушюрами из эко-кожи. Перфорированная пена внутри оголовья не допускает повышения давления, обеспечивает легкую и удобную посадку. Модель с 28-мм динамиками воспроизводит звук в диапазоне 20-20000 Гц, оптимизируя его для прослушивания музыки разных жанров. Jabra Evolve2 55 использует двойной микрофон с шумоподавлением, чтобы ваш собеседник слышал только ваш голос, а не звуки на заднем плане. Подвижное крепление микрофона позволяет настроить его положение для получения четкого звучания голоса. Наушники подключаются к устройствам через канал Bluetooth 5.2. Управлять гарнитурой можно со смартфона при помощи приложения Jabra Sound+. Благодаря встроенному аккумулятору устройством можно пользоваться в течение 18 часов. Восполнение заряда на 50% обеспечит 30-минутная зарядка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Jabra Evolve2 55 Link380c MS Stereo (25599-999-899) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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