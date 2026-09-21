Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 706238
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Наушники Jabra Evolve2 55 Link380c MS Stereo (25599-999-899) Black
Беспроводные наушники Jabra Evolve2 55 выполнены в черном корпусе из металла и пластика с накладными амбушюрами из эко-кожи. Перфорированная пена внутри оголовья не допускает повышения давления, обеспечивает легкую и удобную посадку. Модель с 28-мм динамиками воспроизводит звук в диапазоне 20-20000 Гц, оптимизируя его для прослушивания музыки разных жанров. Jabra Evolve2 55 использует двойной микрофон с шумоподавлением, чтобы ваш собеседник слышал только ваш голос, а не звуки на заднем плане. Подвижное крепление микрофона позволяет настроить его положение для получения четкого звучания голоса. Наушники подключаются к устройствам через канал Bluetooth 5.2. Управлять гарнитурой можно со смартфона при помощи приложения Jabra Sound+. Благодаря встроенному аккумулятору устройством можно пользоваться в течение 18 часов. Восполнение заряда на 50% обеспечит 30-минутная зарядка.
Беспроводные наушники Jabra Evolve2 55 выполнены в черном корпусе из металла и пластика с накладными амбушюрами из эко-кожи. Перфорированная пена внутри оголовья не допускает повышения давления, обеспечивает легкую и удобную посадку. Модель с 28-мм динамиками воспроизводит звук в диапазоне 20-20000 Гц, оптимизируя его для прослушивания музыки разных жанров. Jabra Evolve2 55 использует двойной микрофон с шумоподавлением, чтобы ваш собеседник слышал только ваш голос, а не звуки на заднем плане. Подвижное крепление микрофона позволяет настроить его положение для получения четкого звучания голоса. Наушники подключаются к устройствам через канал Bluetooth 5.2. Управлять гарнитурой можно со смартфона при помощи приложения Jabra Sound+. Благодаря встроенному аккумулятору устройством можно пользоваться в течение 18 часов. Восполнение заряда на 50% обеспечит 30-минутная зарядка.
Наушники Jabra Evolve2 55 Link380c MS Stereo (25599-999-899) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Наушники Jabra Evolve2 55 Link380c MS Stereo (25599-999-899) Black