Радиосистема Blink500 B2+ универсальная all-in-one, приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой, черный
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Характеристики
Тип товара
Радиосистема
Частотный диапазон
20-10000 Гц
Комплектация
2 передатчика, аудиокабель х2, ветрозащита x2, документация, зарядный футляр, кабель USB-C, приемник, чехол
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 706158
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Радиосистема
Подключение
беспроводное
Частотный диапазон
20-10000 Гц
Комплектация
2 передатчика, аудиокабель х2, ветрозащита x2, документация, зарядный футляр, кабель USB-C, приемник, чехол
Питание
аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х9
Вес, г.
400
Описание товара Радиосистема Blink500 B2+ универсальная all-in-one, приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой, черный
Saramonic представляет инновационную беспроводную радиосистему Blink500B2+, которая обеспечивает запись звука высокого качества от 1 или 2 передатчиков и поддерживает запись в беззеркальные фотоаппараты и видеокамеры, смартфоны, компьютеры и другие устройства. Она пригодится при проведении прямых трансляций, съемках видео, участии в конференциях и подкастах. Радиосистема способна выводить звук в два устройства одновременно и снабжена отключаемым механизмом шумоподавления.
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Бренд
Тип товара
Радиосистема
Подключение
беспроводное
Частотный диапазон
20-10000 Гц
Комплектация
2 передатчика, аудиокабель х2, ветрозащита x2, документация, зарядный футляр, кабель USB-C, приемник, чехол
Питание
аккумулятор
Страна производитель
Китай
Saramonic представляет инновационную беспроводную радиосистему Blink500B2+, которая обеспечивает запись звука высокого качества от 1 или 2 передатчиков и поддерживает запись в беззеркальные фотоаппараты и видеокамеры, смартфоны, компьютеры и другие устройства. Она пригодится при проведении прямых трансляций, съемках видео, участии в конференциях и подкастах. Радиосистема способна выводить звук в два устройства одновременно и снабжена отключаемым механизмом шумоподавления.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Радиосистема Blink500 B2+ универсальная all-in-one, приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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