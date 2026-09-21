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Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный купить с доставкой в Москве
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Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный

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Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный - фото 1
Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный - фото 2
Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный - фото 3
Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный - фото 4
Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный - фото 5
Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный - фото 6
Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный - фото 7
Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный - фото 8
Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный - фото 9
Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный - фото 10
Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный - фото 11
Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный - фото 12
Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный - фото 13
Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный - фото 14
Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный - фото 15
Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный - фото 16
Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный - фото 17
Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный - фото 18
Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный - фото 19
Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный - фото 20
Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный - фото 21
Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный - фото 22
Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный - фото 23
Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный - фото 24
Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный - фото 25
Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный - фото 26
Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный - фото 27
Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный - фото 28
Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный - фото 29
Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный - фото 30
Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный - фото 31
Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный - фото 32
Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный - фото 33
Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный - фото 34
Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный - фото 35
Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный - фото 36
Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный - фото 37
Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный - фото 38
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиосистема
Частотный диапазон
20-10000 Гц
Комплектация
2 микрофона, 2 передатчика, документация, зарядный футляр, приемник
  • Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный - фото 1
  • Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный - фото 2
  • Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный - фото 3
  • Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный - фото 4
  • Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный - фото 5
  • Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный - фото 6
  • Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный - фото 7
  • Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный - фото 8
  • Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный - фото 9
  • Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный - фото 10
  • Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный - фото 11
  • Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный - фото 12
  • Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный - фото 13
  • Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный - фото 14
  • Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный - фото 15
  • Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный - фото 16
  • Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный - фото 17
  • Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный - фото 18
  • Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный - фото 19
  • Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный - фото 20
  • Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный - фото 21
  • Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный - фото 22
  • Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный - фото 23
  • Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный - фото 24
  • Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный - фото 25
  • Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный - фото 26
  • Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный - фото 27
  • Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный - фото 28
  • Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный - фото 29
  • Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный - фото 30
  • Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный - фото 31
  • Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный - фото 32
  • Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный - фото 33
  • Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный - фото 34
  • Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный - фото 35
  • Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный - фото 36
  • Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный - фото 37
  • Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный - фото 38
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706157
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Характеристики

Бренд
Saramonic
Тип товара
Радиосистема
Подключение
беспроводное
Чувствительность
130 дБ
Частотный диапазон
20-10000 Гц
Комплектация
2 микрофона, 2 передатчика, документация, зарядный футляр, приемник
Питание
аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х11х8
Вес, г.
700

Описание товара Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный

Цифровая радиосистема для видеосъемок. В наборе приемник, 2 передатчика со встроенными микрофонам, 2 внешних петличных микрофона и док-станция. РЧ-диапазон 2.4 ГГц, рабочий диапазон до 300 метров. АЦП/ЦАП — 32 бит/48 кГц. Работа с устройствами с разъемами miniJack, USB-C и Lightning. Встроенные аккумуляторы, приложение для настройки.

Отзывы о товаре Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный




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Характеристики
Бренд
Saramonic
Тип товара
Радиосистема
Подключение
беспроводное
Чувствительность
130 дБ
Частотный диапазон
20-10000 Гц
Комплектация
2 микрофона, 2 передатчика, документация, зарядный футляр, приемник
Питание
аккумулятор
Страна производитель
Китай
Описание
Цифровая радиосистема для видеосъемок. В наборе приемник, 2 передатчика со встроенными микрофонам, 2 внешних петличных микрофона и док-станция. РЧ-диапазон 2.4 ГГц, рабочий диапазон до 300 метров. АЦП/ЦАП — 32 бит/48 кГц. Работа с устройствами с разъемами miniJack, USB-C и Lightning. Встроенные аккумуляторы, приложение для настройки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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