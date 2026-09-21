Радиосистема Ultra 01 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой, разъем 3,5мм, USB-C, Lightning, цвет черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиосистема
Частотный диапазон
20-10000 Гц
Комплектация
2 передатчика, документация, зарядный футляр, приемник
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 706156
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Радиосистема
Подключение
беспроводное
Чувствительность
130 дБ
Частотный диапазон
20-10000 Гц
Комплектация
2 передатчика, документация, зарядный футляр, приемник
Питание
аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х11х8
Вес, г.
700
Описание товара Радиосистема Ultra 01 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой, разъем 3,5мм, USB-C, Lightning, цвет черный
Saramonic представляет новейшую флагманскую беспроводную радиосистему Saramonic Ultra, которая задает новые стандарты исполнения беспроводного микрофона благодаря профессиональному качеству аудиозаписи и элегантному дизайну. Она оснащена возможностью записи таймкода, записью на встроенную память в 32 бита с плавающей запятой и способна записывать звук без искажений при 130 дБ SPL, а современная внешняя антенна обеспечивает стабильную передачу звука на расстояние до 300 метров. Saramonic Ultra — это профессиональное решение для создания контента, кинопроизводства и живых мероприятий.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Радиосистема
Подключение
беспроводное
Чувствительность
130 дБ
Частотный диапазон
20-10000 Гц
Комплектация
2 передатчика, документация, зарядный футляр, приемник
Питание
аккумулятор
Страна производитель
Китай
Saramonic представляет новейшую флагманскую беспроводную радиосистему Saramonic Ultra, которая задает новые стандарты исполнения беспроводного микрофона благодаря профессиональному качеству аудиозаписи и элегантному дизайну. Она оснащена возможностью записи таймкода, записью на встроенную память в 32 бита с плавающей запятой и способна записывать звук без искажений при 130 дБ SPL, а современная внешняя антенна обеспечивает стабильную передачу звука на расстояние до 300 метров. Saramonic Ultra — это профессиональное решение для создания контента, кинопроизводства и живых мероприятий.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Радиосистема Ultra 01 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой, разъем 3,5мм, USB-C, Lightning, цвет черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Радиосистема Ultra 01 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой, разъем 3,5мм, USB-C, Lightning, цвет черный