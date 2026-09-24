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Сream Soda - Internet Friends (VIP Edition) (Coloured) (4660275024086) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Сream Soda - Internet Friends (VIP Edition) (Coloured) (4660275024086) виниловая пластинка

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Сream Soda - Internet Friends (VIP Edition) (Coloured) (4660275024086) виниловая пластинка - фото 1
Сream Soda - Internet Friends (VIP Edition) (Coloured) (4660275024086) виниловая пластинка - фото 2
Сream Soda - Internet Friends (VIP Edition) (Coloured) (4660275024086) виниловая пластинка - фото 3
Сream Soda - Internet Friends (VIP Edition) (Coloured) (4660275024086) виниловая пластинка - фото 4
Сream Soda - Internet Friends (VIP Edition) (Coloured) (4660275024086) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Сream Soda
Альбом (сингл)
Internet Friends
Жанр
Российская поп-музыка
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Сream Soda - Internet Friends (VIP Edition) (Coloured) (4660275024086) виниловая пластинка - фото 1
  • Сream Soda - Internet Friends (VIP Edition) (Coloured) (4660275024086) виниловая пластинка - фото 2
  • Сream Soda - Internet Friends (VIP Edition) (Coloured) (4660275024086) виниловая пластинка - фото 3
  • Сream Soda - Internet Friends (VIP Edition) (Coloured) (4660275024086) виниловая пластинка - фото 4
  • Сream Soda - Internet Friends (VIP Edition) (Coloured) (4660275024086) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706142
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сream Soda - Internet Friends (VIP Edition) (Coloured) (4660275024086) виниловая пластинка
3 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
S&P Digital
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
S&P Digital
Barcode
[4660275024086]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Сream Soda
Альбом (сингл)
Internet Friends
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Enter, Счастье, Slavic, Праздник каждый день, Печень @Spamsoda, Internet friends, Не встретились, Afk, Целыми, Outro
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Сream Soda - Internet Friends (VIP Edition) (Coloured) (4660275024086) виниловая пластинка

Впервые на виниле выходит альбом группы Cream Soda «Internet Friends» 2023 года. Лимитированное издание на цветном виниле.. Cream Soda выпустила в 2023 году альбом «Internet Friends», пятый в дискографии группы. Он стал первым полноценным релизом после выхода пластинки «Интергалактик» в 2020 году. Вместо Анны Романовской, которая покинула состав в 2022 году, на нём звучит голос новой солистки — Алисы Стяжковой (Afelia).

Отзывы о товаре Сream Soda - Internet Friends (VIP Edition) (Coloured) (4660275024086) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
S&P Digital
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
S&P Digital
Barcode
[4660275024086]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Сream Soda
Альбом (сингл)
Internet Friends
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Enter, Счастье, Slavic, Праздник каждый день, Печень @Spamsoda, Internet friends, Не встретились, Afk, Целыми, Outro
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Впервые на виниле выходит альбом группы Cream Soda «Internet Friends» 2023 года. Лимитированное издание на цветном виниле.. Cream Soda выпустила в 2023 году альбом «Internet Friends», пятый в дискографии группы. Он стал первым полноценным релизом после выхода пластинки «Интергалактик» в 2020 году. Вместо Анны Романовской, которая покинула состав в 2022 году, на нём звучит голос новой солистки — Алисы Стяжковой (Afelia).
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Отзывы


Сream Soda - Internet Friends (VIP Edition) (Coloured) (4660275024086) виниловая пластинка - стоимость товара 3730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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