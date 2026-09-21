Bonnie Tyler - Faster Than the Speed of Night (8719262006959) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Bonnie Tyler
Альбом (сингл)
Faster Than The Speed Of Night
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 706131
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262006959]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Bonnie Tyler
Альбом (сингл)
Faster Than The Speed Of Night
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Have You Ever Seen The Rainx, Faster Than The Speed Of Night, Getting So Excited, Total Eclipse Of The Heart, Its A Jungle Out There Going Through The Motions, Tears, Take Me Back, Straight From The Heart
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bonnie Tyler - Faster Than the Speed of Night (8719262006959) виниловая пластинка
Переиздание пятого студийного альбома, вышедшего а 1983 году. Альбом занял первое место в UK Albums Chart и стал серебрянным в Великобритании, платиновым в США и дважды платиновым в Канаде. Издание на цветном синем виниле. Бонни Тайлер - британская рок-певица, самая коммерчески успешная запись Total Eclipse of the Heart (1983) на протяжении четырёх недель возглавляла национальный хит-парад США Billboard Hot 100. Представительница Великобритании на конкурсе песни Евровидение 2013, с песней Believe in Me.
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262006959]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Bonnie Tyler
Альбом (сингл)
Faster Than The Speed Of Night
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Have You Ever Seen The Rainx, Faster Than The Speed Of Night, Getting So Excited, Total Eclipse Of The Heart, Its A Jungle Out There Going Through The Motions, Tears, Take Me Back, Straight From The Heart
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Переиздание пятого студийного альбома, вышедшего а 1983 году. Альбом занял первое место в UK Albums Chart и стал серебрянным в Великобритании, платиновым в США и дважды платиновым в Канаде. Издание на цветном синем виниле. Бонни Тайлер - британская рок-певица, самая коммерчески успешная запись Total Eclipse of the Heart (1983) на протяжении четырёх недель возглавляла национальный хит-парад США Billboard Hot 100. Представительница Великобритании на конкурсе песни Евровидение 2013, с песней Believe in Me.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Bonnie Tyler - Faster Than the Speed of Night (8719262006959) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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