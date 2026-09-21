Walter Trout - Were All In This Together (Blue) (0810020508239) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Walter Trout
Альбом (сингл)
Were All In This Together
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 706130
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Характеристики
Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[0810020508239]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Walter Trout
Альбом (сингл)
Were All In This Together
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Gonna Hurt Like Hell, Ain`t Goin`back, The Other Side Of The Pillow, She Listens To The Blackbird Sing, Mr. Davis The Sky Is Crying, Somebody Goin Down, She Steals My Heart Away, Crash And Burn, Too Much To Carry, Do You Still See Me At All, Got Nothin Left, Blues For Jimmy T., We`re All In This Together, Blues Band
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Walter Trout - Were All In This Together (Blue) (0810020508239) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Gonna Hurt Like Hell, Ain`t Goin`back, The Other Side Of The Pillow, She Listens To The Blackbird Sing, Mr. Davis The Sky Is Crying, Somebody Goin Down, She Steals My Heart Away, Crash And Burn, Too Much To Carry, Do You Still See Me At All, Got Nothin Left, Blues For Jimmy T., We`re All In This Together, Blues Band
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[0810020508239]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Walter Trout
Альбом (сингл)
Were All In This Together
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Gonna Hurt Like Hell, Ain`t Goin`back, The Other Side Of The Pillow, She Listens To The Blackbird Sing, Mr. Davis The Sky Is Crying, Somebody Goin Down, She Steals My Heart Away, Crash And Burn, Too Much To Carry, Do You Still See Me At All, Got Nothin Left, Blues For Jimmy T., We`re All In This Together, Blues Band
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Gonna Hurt Like Hell, Ain`t Goin`back, The Other Side Of The Pillow, She Listens To The Blackbird Sing, Mr. Davis The Sky Is Crying, Somebody Goin Down, She Steals My Heart Away, Crash And Burn, Too Much To Carry, Do You Still See Me At All, Got Nothin Left, Blues For Jimmy T., We`re All In This Together, Blues Band
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Walter Trout - Were All In This Together (Blue) (0810020508239) виниловая пластинка – стоимость товара 5270 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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