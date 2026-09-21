Top.Mail.Ru
Walter Trout - Were All In This Together (Blue) (0810020508239) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Walter Trout - Were All In This Together (Blue) (0810020508239) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Walter Trout - Were All In This Together (Blue) (0810020508239) виниловая пластинка - фото 1
Walter Trout - Were All In This Together (Blue) (0810020508239) виниловая пластинка - фото 2
Walter Trout - Were All In This Together (Blue) (0810020508239) виниловая пластинка - фото 3
Walter Trout - Were All In This Together (Blue) (0810020508239) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Walter Trout
Альбом (сингл)
Were All In This Together
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Walter Trout - Were All In This Together (Blue) (0810020508239) виниловая пластинка - фото 1
  • Walter Trout - Were All In This Together (Blue) (0810020508239) виниловая пластинка - фото 2
  • Walter Trout - Were All In This Together (Blue) (0810020508239) виниловая пластинка - фото 3
  • Walter Trout - Were All In This Together (Blue) (0810020508239) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706130
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[0810020508239]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Walter Trout
Альбом (сингл)
Were All In This Together
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Gonna Hurt Like Hell, Ain`t Goin`back, The Other Side Of The Pillow, She Listens To The Blackbird Sing, Mr. Davis The Sky Is Crying, Somebody Goin Down, She Steals My Heart Away, Crash And Burn, Too Much To Carry, Do You Still See Me At All, Got Nothin Left, Blues For Jimmy T., We`re All In This Together, Blues Band
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Walter Trout - Were All In This Together (Blue) (0810020508239) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Gonna Hurt Like Hell, Ain`t Goin`back, The Other Side Of The Pillow, She Listens To The Blackbird Sing, Mr. Davis The Sky Is Crying, Somebody Goin Down, She Steals My Heart Away, Crash And Burn, Too Much To Carry, Do You Still See Me At All, Got Nothin Left, Blues For Jimmy T., We`re All In This Together, Blues Band



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Walter Trout - Were All In This Together (Blue) (0810020508239) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[0810020508239]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Walter Trout
Альбом (сингл)
Were All In This Together
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Gonna Hurt Like Hell, Ain`t Goin`back, The Other Side Of The Pillow, She Listens To The Blackbird Sing, Mr. Davis The Sky Is Crying, Somebody Goin Down, She Steals My Heart Away, Crash And Burn, Too Much To Carry, Do You Still See Me At All, Got Nothin Left, Blues For Jimmy T., We`re All In This Together, Blues Band
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Gonna Hurt Like Hell, Ain`t Goin`back, The Other Side Of The Pillow, She Listens To The Blackbird Sing, Mr. Davis The Sky Is Crying, Somebody Goin Down, She Steals My Heart Away, Crash And Burn, Too Much To Carry, Do You Still See Me At All, Got Nothin Left, Blues For Jimmy T., We`re All In This Together, Blues Band


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Walter Trout - Were All In This Together (Blue) (0810020508239) виниловая пластинка – стоимость товара 5270 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...