Walter Trout - Ordinary Madness (Red Transparent) (0810020502008) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Walter Trout
Альбом (сингл)
Ordinary Madness
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 706128
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Характеристики
Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[0810020502008]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Walter Trout
Альбом (сингл)
Ordinary Madness
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Ordinary Madness, Wanna Dance, My Foolish Pride, Heartland, All Out Of Tears Final Curtain Call, Heaven In Your Eyes, The Sun Is Going Down, Make It Right, Up Above My Sky, OK Boomer
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Walter Trout - Ordinary Madness (Red Transparent) (0810020502008) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Ordinary Madness, Wanna Dance, My Foolish Pride, Heartland, All Out Of Tears Final Curtain Call, Heaven In Your Eyes, The Sun Is Going Down, Make It Right, Up Above My Sky, OK Boomer
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[0810020502008]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Walter Trout
Альбом (сингл)
Ordinary Madness
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Ordinary Madness, Wanna Dance, My Foolish Pride, Heartland, All Out Of Tears Final Curtain Call, Heaven In Your Eyes, The Sun Is Going Down, Make It Right, Up Above My Sky, OK Boomer
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Ordinary Madness, Wanna Dance, My Foolish Pride, Heartland, All Out Of Tears Final Curtain Call, Heaven In Your Eyes, The Sun Is Going Down, Make It Right, Up Above My Sky, OK Boomer
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Walter Trout - Ordinary Madness (Red Transparent) (0810020502008) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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