Testament - Brotherhood Of The Snake (Green) (0727361383190) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Testament - Brotherhood Of The Snake (Green) (0727361383190) виниловая пластинка
Одиннадцатый студийный альбом американской трэш-метал-группы Testament, выпущенный первоначально в 2016 году.. Издание на цветном виниле.. Чак Билли (вокал), Эрик Петерсон (гитара), Алекс Сколник (гитара), Стив ДиДжорджио (бас) и Джин Хоглан (ударные) записали и выпустили свой одинадцатый альбом в 2016 году. Он стал долгожданным продолжением их Dark Roots of Earth 2012 года. Уже оба предрелизных сингла Brotherhood Of The Snake и Stronghold показали, что группа вернулась с удвоенной силой. Один рок-хард-рифф гонится за другим на неизменно яростных битах. Они также нашли место для обширных соло. Над всем этим возвышается голос фронтмена Билли, который продемонстрировал, что он по-прежнему один из лучших в своей профессии. Brotherhood Of The Snake подтвердил легендарный статус Testament и получил положительные отзывы от критиков.
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