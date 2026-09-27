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Sadus - Shadow Inside (Red & Silver Swirl W/ Black Splatter) (4065629688912) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sadus - Shadow Inside (Red & Silver Swirl W/ Black Splatter) (4065629688912) виниловая пластинка

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Sadus - Shadow Inside (Red &amp; Silver Swirl W/ Black Splatter) (4065629688912) виниловая пластинка - фото 1
Sadus - Shadow Inside (Red &amp; Silver Swirl W/ Black Splatter) (4065629688912) виниловая пластинка - фото 2
Sadus - Shadow Inside (Red &amp; Silver Swirl W/ Black Splatter) (4065629688912) виниловая пластинка - фото 3
Sadus - Shadow Inside (Red &amp; Silver Swirl W/ Black Splatter) (4065629688912) виниловая пластинка - фото 4
Sadus - Shadow Inside (Red &amp; Silver Swirl W/ Black Splatter) (4065629688912) виниловая пластинка - фото 5
Sadus - Shadow Inside (Red &amp; Silver Swirl W/ Black Splatter) (4065629688912) виниловая пластинка - фото 6
Sadus - Shadow Inside (Red &amp; Silver Swirl W/ Black Splatter) (4065629688912) виниловая пластинка - фото 7
Sadus - Shadow Inside (Red &amp; Silver Swirl W/ Black Splatter) (4065629688912) виниловая пластинка - фото 8
Sadus - Shadow Inside (Red &amp; Silver Swirl W/ Black Splatter) (4065629688912) виниловая пластинка - фото 9
Sadus - Shadow Inside (Red &amp; Silver Swirl W/ Black Splatter) (4065629688912) виниловая пластинка - фото 10
Sadus - Shadow Inside (Red &amp; Silver Swirl W/ Black Splatter) (4065629688912) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Sadus - Shadow Inside (Red &amp; Silver Swirl W/ Black Splatter) (4065629688912) виниловая пластинка - фото 1
  • Sadus - Shadow Inside (Red &amp; Silver Swirl W/ Black Splatter) (4065629688912) виниловая пластинка - фото 2
  • Sadus - Shadow Inside (Red &amp; Silver Swirl W/ Black Splatter) (4065629688912) виниловая пластинка - фото 3
  • Sadus - Shadow Inside (Red &amp; Silver Swirl W/ Black Splatter) (4065629688912) виниловая пластинка - фото 4
  • Sadus - Shadow Inside (Red &amp; Silver Swirl W/ Black Splatter) (4065629688912) виниловая пластинка - фото 5
  • Sadus - Shadow Inside (Red &amp; Silver Swirl W/ Black Splatter) (4065629688912) виниловая пластинка - фото 6
  • Sadus - Shadow Inside (Red &amp; Silver Swirl W/ Black Splatter) (4065629688912) виниловая пластинка - фото 7
  • Sadus - Shadow Inside (Red &amp; Silver Swirl W/ Black Splatter) (4065629688912) виниловая пластинка - фото 8
  • Sadus - Shadow Inside (Red &amp; Silver Swirl W/ Black Splatter) (4065629688912) виниловая пластинка - фото 9
  • Sadus - Shadow Inside (Red &amp; Silver Swirl W/ Black Splatter) (4065629688912) виниловая пластинка - фото 10
  • Sadus - Shadow Inside (Red &amp; Silver Swirl W/ Black Splatter) (4065629688912) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706121
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Sadus - Shadow Inside (Red & Silver Swirl W/ Black Splatter) (4065629688912) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sadus - Shadow Inside (Red & Silver Swirl W/ Black Splatter) (4065629688912) виниловая пластинка

Группа была основана в 1985 году, но до начала 2023 года выпустила всего 5 альбомов, но все они были по-настоящему ударными. Временами человек может оказаться на грани разумного, приписывая свои действия внутренней тени, внешней силе, которую он винит в своем выборе. На The Shadow Inside SADUS сохраняет свою фирменную смесь death/thrash, выдавая 10 яростных треков, оставаясь верными своим олдскульным корням и рассказывая о важности принятия ответственности за свои действия.

Отзывы о товаре Sadus - Shadow Inside (Red & Silver Swirl W/ Black Splatter) (4065629688912) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Группа была основана в 1985 году, но до начала 2023 года выпустила всего 5 альбомов, но все они были по-настоящему ударными. Временами человек может оказаться на грани разумного, приписывая свои действия внутренней тени, внешней силе, которую он винит в своем выборе. На The Shadow Inside SADUS сохраняет свою фирменную смесь death/thrash, выдавая 10 яростных треков, оставаясь верными своим олдскульным корням и рассказывая о важности принятия ответственности за свои действия.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sadus - Shadow Inside (Red & Silver Swirl W/ Black Splatter) (4065629688912) виниловая пластинка - стоимость товара 3620 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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