Alan Parsons - Time Machine (25th Anniversary) (Translucent Green) (8719262036956) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Alan Parsons
Альбом (сингл)
Time Machine
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 706117
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262036956]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Alan Parsons
Альбом (сингл)
Time Machine
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
The Time Machine (Part 1), Temporalia, Out Of The Blue, Call Up, Ignorance Is Bliss Rubber Universe, The Call Of The Wild, No Future In The Past, Press Rewind, The Very Last Time, Far Ago And Long Away, The Time Machine (Part 2), The Time Machine (Dr. Evil Edit)
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Alan Parsons - Time Machine (25th Anniversary) (Translucent Green) (8719262036956) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: The Time Machine (Part 1), Temporalia, Out Of The Blue, Call Up, Ignorance Is Bliss Rubber Universe, The Call Of The Wild, No Future In The Past, Press Rewind, The Very Last Time, Far Ago And Long Away, The Time Machine (Part 2), The Time Machine (Dr. Evil Edit)
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Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262036956]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Alan Parsons
Альбом (сингл)
Time Machine
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
The Time Machine (Part 1), Temporalia, Out Of The Blue, Call Up, Ignorance Is Bliss Rubber Universe, The Call Of The Wild, No Future In The Past, Press Rewind, The Very Last Time, Far Ago And Long Away, The Time Machine (Part 2), The Time Machine (Dr. Evil Edit)
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: The Time Machine (Part 1), Temporalia, Out Of The Blue, Call Up, Ignorance Is Bliss Rubber Universe, The Call Of The Wild, No Future In The Past, Press Rewind, The Very Last Time, Far Ago And Long Away, The Time Machine (Part 2), The Time Machine (Dr. Evil Edit)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Alan Parsons - Time Machine (25th Anniversary) (Translucent Green) (8719262036956) виниловая пластинка - по цене 5520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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