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Miles Davis - Round About Midnight (+2 Bonus Tracks)(Purple) (8436563184253) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Miles Davis - Round About Midnight (+2 Bonus Tracks)(Purple) (8436563184253) виниловая пластинка

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Miles Davis - Round About Midnight (+2 Bonus Tracks)(Purple) (8436563184253) виниловая пластинка - фото 1
Miles Davis - Round About Midnight (+2 Bonus Tracks)(Purple) (8436563184253) виниловая пластинка - фото 2
Miles Davis - Round About Midnight (+2 Bonus Tracks)(Purple) (8436563184253) виниловая пластинка - фото 3
Miles Davis - Round About Midnight (+2 Bonus Tracks)(Purple) (8436563184253) виниловая пластинка - фото 4
Miles Davis - Round About Midnight (+2 Bonus Tracks)(Purple) (8436563184253) виниловая пластинка - фото 5
Miles Davis - Round About Midnight (+2 Bonus Tracks)(Purple) (8436563184253) виниловая пластинка - фото 6
Miles Davis - Round About Midnight (+2 Bonus Tracks)(Purple) (8436563184253) виниловая пластинка - фото 7
Miles Davis - Round About Midnight (+2 Bonus Tracks)(Purple) (8436563184253) виниловая пластинка - фото 8
Miles Davis - Round About Midnight (+2 Bonus Tracks)(Purple) (8436563184253) виниловая пластинка - фото 9
Miles Davis - Round About Midnight (+2 Bonus Tracks)(Purple) (8436563184253) виниловая пластинка - фото 10
Miles Davis - Round About Midnight (+2 Bonus Tracks)(Purple) (8436563184253) виниловая пластинка - фото 11
Miles Davis - Round About Midnight (+2 Bonus Tracks)(Purple) (8436563184253) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Miles Davis - Round About Midnight (+2 Bonus Tracks)(Purple) (8436563184253) виниловая пластинка - фото 1
  • Miles Davis - Round About Midnight (+2 Bonus Tracks)(Purple) (8436563184253) виниловая пластинка - фото 2
  • Miles Davis - Round About Midnight (+2 Bonus Tracks)(Purple) (8436563184253) виниловая пластинка - фото 3
  • Miles Davis - Round About Midnight (+2 Bonus Tracks)(Purple) (8436563184253) виниловая пластинка - фото 4
  • Miles Davis - Round About Midnight (+2 Bonus Tracks)(Purple) (8436563184253) виниловая пластинка - фото 5
  • Miles Davis - Round About Midnight (+2 Bonus Tracks)(Purple) (8436563184253) виниловая пластинка - фото 6
  • Miles Davis - Round About Midnight (+2 Bonus Tracks)(Purple) (8436563184253) виниловая пластинка - фото 7
  • Miles Davis - Round About Midnight (+2 Bonus Tracks)(Purple) (8436563184253) виниловая пластинка - фото 8
  • Miles Davis - Round About Midnight (+2 Bonus Tracks)(Purple) (8436563184253) виниловая пластинка - фото 9
  • Miles Davis - Round About Midnight (+2 Bonus Tracks)(Purple) (8436563184253) виниловая пластинка - фото 10
  • Miles Davis - Round About Midnight (+2 Bonus Tracks)(Purple) (8436563184253) виниловая пластинка - фото 11
  • Miles Davis - Round About Midnight (+2 Bonus Tracks)(Purple) (8436563184253) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706077
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Характеристики

Бренд
20th Century Masterworks
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Miles Davis - Round About Midnight (+2 Bonus Tracks)(Purple) (8436563184253) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Miles Davis / Round About Midnight (Purple Vinyl) (1LP) - это прекрасная возможность окунуться в замечательный музыкальный мир Майлза Дэвиса. Альбом Round About Midnight является одним из самых ярких представителей джазовой музыки. Виниловая пластинка Miles Davis / Round About Midnight (Purple Vinyl) (1LP) приглашает вас насладиться виртуозными мелодиями и глубокими эмоциями, присущими музыке этого великого музыканта. Каждый трек на этой пластинке переносит вас в атмосферу ночного джазового клуба, где звучание тромбона Майлза Дэвиса окутывает вас магией музыки. Закажите виниловую пластинку Miles Davis / Round About Midnight (Purple Vinyl) (1LP) уже сегодня и погрузитесь в неповторимое творчество этого легендарного джазового музыканта. Добавьте этот альбом в свою коллекцию и наслаждайтесь богатством звучания музыки на виниле.

Отзывы о товаре Miles Davis - Round About Midnight (+2 Bonus Tracks)(Purple) (8436563184253) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
20th Century Masterworks
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Купить виниловую пластинку Miles Davis / Round About Midnight (Purple Vinyl) (1LP) - это прекрасная возможность окунуться в замечательный музыкальный мир Майлза Дэвиса. Альбом Round About Midnight является одним из самых ярких представителей джазовой музыки. Виниловая пластинка Miles Davis / Round About Midnight (Purple Vinyl) (1LP) приглашает вас насладиться виртуозными мелодиями и глубокими эмоциями, присущими музыке этого великого музыканта. Каждый трек на этой пластинке переносит вас в атмосферу ночного джазового клуба, где звучание тромбона Майлза Дэвиса окутывает вас магией музыки. Закажите виниловую пластинку Miles Davis / Round About Midnight (Purple Vinyl) (1LP) уже сегодня и погрузитесь в неповторимое творчество этого легендарного джазового музыканта. Добавьте этот альбом в свою коллекцию и наслаждайтесь богатством звучания музыки на виниле.
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Доставка
Отзывы


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