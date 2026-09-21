Описание товара Miles Davis - Round About Midnight (+2 Bonus Tracks)(Purple) (8436563184253) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Miles Davis / Round About Midnight (Purple Vinyl) (1LP) - это прекрасная возможность окунуться в замечательный музыкальный мир Майлза Дэвиса. Альбом Round About Midnight является одним из самых ярких представителей джазовой музыки. Виниловая пластинка Miles Davis / Round About Midnight (Purple Vinyl) (1LP) приглашает вас насладиться виртуозными мелодиями и глубокими эмоциями, присущими музыке этого великого музыканта. Каждый трек на этой пластинке переносит вас в атмосферу ночного джазового клуба, где звучание тромбона Майлза Дэвиса окутывает вас магией музыки. Закажите виниловую пластинку Miles Davis / Round About Midnight (Purple Vinyl) (1LP) уже сегодня и погрузитесь в неповторимое творчество этого легендарного джазового музыканта. Добавьте этот альбом в свою коллекцию и наслаждайтесь богатством звучания музыки на виниле.